Verden er fortsatt større enn EU

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er sant at å redde kloden fra å koke over krever aktiv handling både nasjonalt og internasjonalt. Norge kjøper utslippskvoter i EU for å slippe unna kutt sjøl. Innen kvotepliktig sektor som omfatter innenriks luftfart, industri, energiproduksjon og petroleum behøver vi ikke å kutte i det hele tatt.

Vi må frigjøre oss fra dette systemet hvis vi vil sette fart på egne utslippskutt. De omvendte fra nei til ja tar indirekte til orde for at dette utsettes.

Det er framtidsrettet å skape et lavutslippsamfunn nasjonalt ved å bruke billig og rein norsk vannkraft. Tilknytningen til EUs energibyrå Acer og EUs energiunion, samt kabler til spesielt Storbritannia og Tyskland, fører i stedet til at strømmen selges til høystbydende.

Regninga betales av husholdninger, næringsliv og spesielt kraftforedlende industri. Folkestyret undergraves, og strømpriskrisa fungerer usolidarisk både i forhold til klima og folk.

Omtrent 100 internasjonale miljøavtaler er forhandlet fram i FN regi, deriblant Parisavtalen. EU må i klimaforhandlinger snakke med én stemme. Norge utenfor EU kan spille en aktiv rolle med sjølstendige initiativ der Danmark, Finland og Sverige må sitte på gangen.

Som EU-medlem vil Norge få stemmerett i EUs organer og med antatt 13 av 705 medlemmer i EU-parlamentet. Uansett er det som i 1994 fortsatt EU-kommisjonen som styrer, for eksempel hvilke forslag som skal fremmes. En endring av dette krever enstemmighet blant alle EU-land.

Samtidig vil et EU-medlemskap nulle ut reservasjonsretten i EØS-avtalen. Ingen regjering ønsker å bruke denne, men ingen veit i spesielt usikre tider når den kan være god å ha.

Det er sant at Russlands angrep på Ukraina har endret den sikkerhetspolitiske orienteringen og er et dramatisk tilbakeslag for alleuropeisk sikkerhet. Ifølge Nato-paktens artikkel fem har Norge en sikkerhetsgaranti som også gjelder uansett hvem som er russisk president.

Norge må fortsette linja med et invasjonsforsvar. Det kan skje uten å delta i kapprustning som normalt fører til krig. Vi er som nabo til Russland i nord avhengig av kontakt og samarbeid også i framtida. Det er enklere uten at det blir et ytterpunkt i EUs utenrikspolitikk.

Ukrainakrigen lærer oss at sikkerhet er noe mer enn bomber og granater. Vi trenger økonomisk trygghet, en styrket matvareberedskap og fortsatt nasjonal kontroll med fiskeressursene.

Et EU-medlemskap betyr innføring av euro framfor å beholde en flytende krone som har styrket konkurranseevnen til eksportindustrien. Et EU-landbruk vil drastisk redusere antall bønder og gardsbruk, da dagens importvern fjernes med EU kravet om fri flyt av varer. Dette sammen med fravær av nasjonal kontroll med fisken vil dramatisk endre bosetting og distriktspolitikk.

EU bidrar til økte forskjeller og svekking av fagbevegelsen fordi det er innebygget i traktater og direktiv at man skal fremme konkurranse med hverandre i land og mellom land. Sosial dumping og lavlønnkonkurranse er nå dagligdags i alle land.

Dette er stikk i strid med fagorganisering og tariffavtaler som skal sikre mest mulig like lønns- og arbeidsvilkår. Med en politikk som skaper sosiale motsetninger er det ikke så merkelig at mer aggressiv rasisme og høyreekstremisme vokser fram.

I denne situasjonen er folkestyre og en positiv nasjonal suverenitet verd å kjempe for. EU fratar landene dette bit for bit.