(U)demokrati satt i system

Noe av det jeg liker best med det norske demokratiet er at folk kan samles og kjempe for saker, både på nasjonalt og lokalt nivå. Man kan følge lovprosesser, møte politikerne, snakke med dem, og faktisk bli hørt. Det er demokratiske prosesser der folk får komme med innspill og bli hørt helt ned på kommunenivå.

EU liker å se på seg selv som opprettholdere av demokratiet, men deres egen union er langt fra demokratisk.

Nylig gikk det irske EU-ombudet Emily O`Riley ut og kritiserte EU for at lovprosessen deres er udemokratisk. Lovene lages bak lukkede dører, og under forhandlingene hemmeligholdes det hva de forskjellige landene stemmer, slik at folk ikke kan holde sine folkevalgte ansvarlig.

I tillegg kan en lov forsvinne i flere år, før den dukker opp igjen og blir vedtatt. Dette gjør at folk ikke klarer å følge prosessen.

Store avstander er også et demokratisk problem. Det er mye lettere å påvirke politikerne om man vet hvem de er og får tak i dem. Det gjør det også lettere å ansvarliggjøre politikerne, og gjenvelge de om de gjør en god jobb, og kaste de om de gjør en dårlig jobb. EU-systemet er for stort og uoversiktlig til at man kan ha den samme tilknytningen til politikerne.

Det er også mye lettere å innføre politikk som påvirker noen negativt om du selv er langt borte og ikke må møte dem det påvirker. Det er enda en grunn til at lokal påvirkningskraft er viktig.

I EU er det ikke bare store geografiske avstander, men også store byråkratiske avstander, som hindrer folk i å delta i påvirkning av politikken.

Det er lobbyister som styrer i EU, ikke folket. Brussel er den byen i verden med nest flest lobbyister, etter Washington DC. Lobbyister har mulighet til å tilegne seg informasjon som mesteparten av befolkningen ikke får tak i. De stemmene som blir hørt i EU-byråkratiet er de som er kjøpt og betalt inn.

I følge EUobserver er det ofte en eller to personer som jobber med selve utformingen av en lov. Slik er prosessen veldig sårbar for påvirkning fra lobbyister, og man kan ende opp med lover som ikke speiler befolkningen.

Oppslutningen om de nasjonale parlamentsvalgene i Europas stater har jevnt over vært høyere enn oppslutningen om EU-parlamentsvalgene. Ved forrige EU-parlamentsvalg var valgoppslutningen 50 prosent. Det er det høyeste den har vært på 20 år. Til sammenligning var oppslutningen ved forrige stortingsvalg i Norge rundt 87 prosent. Jeg tror dette har mye å gjøre med at folk flest har lettere for å ansvarliggjøre sine nasjonale regjeringer, og at EU blir for stort og fjernt.

Når man føler tilhørighet til politikken, fordi man har vært med på å utforme eller påvirke den, så er det også mer sannsynlig at man er villig til å gjøre personlige oppofrelser for å nå et felles mål. Her er smitteverntiltakene under koronapandemien et godt eksempel, men det kan egentlig appelleres til det meste av politikk.

Jeg tror også demokrati er et viktig prinsipp i internasjonalt solidaritetsarbeid. EU har vist seg å være usolidarisk overfor medlemslandene ved flere tilfeller, blant annet med landene som ble hardest rammet under koronakrisa, og med Hellas under finanskrisa. Når EU kommer ovenfra og ned og skal hjelpe, så blir tiltakene ofte feil.

I Hellas under finanskrisen gikk EU inn og satte strenge krav til offentlig økonomistyring. Finanskrisen førte til at mange mistet jobben, og at voksne måtte flytte inn til foreldrene sine igjen. Slik hadde man i noen tilfeller hele familier som levde på en pensjon. Når EU da krevde kutt i statlige utgifter som pensjoner, gjorde det at mennesker som allerede var i en utrolig vanskelig økonomisk situasjon fikk det enda verre.

Dette kunne vært unngått om man i stedet gikk inn i dialog og snakket med landene om hvordan man best kunne løse situasjonen uten at det skulle ramme de fattigste i samfunnet.

I EU er det hemmelighold av lovprosesser, det er store avstander og mye byråkrati, og lobbyister har mer makt enn folk flest. Dette er ikke grobunn for demokrati. Demokrati er mye mer enn et fint buzzord, det er folkebevegelser, det er lokal påvirkning og det er selvstyre satt i system. Demokrati er en grunnverdi vi burde beskytte. Et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å styrke det norske demokratiet er å fortsette å stå utenfor EU.