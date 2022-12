Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

For oss vil det være en god mulighet til å få et innblikk i de vanskelige avveiningene EU må ta framover.

Hva innebærer det å ha formannskapet? Det handler riktigere om det roterende formannskapet i EU. Sverige kommer til våren å lede Ministerrådet, lede alle arbeidsgrupper de nedsetter, samt lede møtene på ambassadørnivå. Der medlemslandene treffes og forhandler.

Sverige skal sørge for at det oppnås enighet. I alt snakker vi om cirka 2000 arbeidsgruppemøter det neste halve året og cirka 40–50 formelle ministerrådsmøter. I tillegg er oppgaven å representere medlemslandene i møter med de andre EU-institusjonene som parlamentet og også kommisjonen – det som kalles trilogen.

Den rollen ivaretas best gjennom å søke en enighet hvor de overordnede målene ministerrådet har besluttet ivaretas.

Krigen i Ukraina ser ut til å bli langvarig. EUs medlemsland forhandler på den 9. sanksjonspakken mot Russland. Og de er fremdeles ikke kommet til enighet om den neste støttepakken til Ukraina. Energikrisen rir medlemslandene. Den grønne omstillingen haster skal klimamålene nås og det er et behov for å styrke EU-landenes konkurransekraft.

Krisehåndtering er nødvendig, men ikke nok, har Sveriges statsminister Ulf Kristersson uttalt om utfordringene EU står overfor.

Vi ser en konkurranse i Europa hvor det er om å gjøre å være best på klima og miljø. Denne uken kom EU ett skritt nærmere å bli enige om en avtale om karbongrensejusteringsmekanismen – en av de mest debatterte lovforslagene i Fit for 55-klimapakken.

Avgiften skulle i utgangspunktet bare dekke jern og stål, sement, gjødsel, elektrisitet og aluminium, men EUs forhandlere ble til slutt enige om å utvide den til hydrogen, indirekte utslipp under visse forhold, visse forløpere samt til noen nedstrømsprodukter som skruer og bolter og lignende artikler av jern eller stål. Enigheten vil også få betydning for våre industrier. De med det laveste utslippet vinner markedet.

Annonse

Kommisjonens president Ursula von der Leyen uttalte i fjor at når EU overvinner pandemien, forbereder de nødvendige reformene og akseler det grønne og digitale skiftet, tror hun det er på tide å også tilpasse det sosiale regelverket.

"I de nordiske landene er det lange tradisjoner for dialog og samarbeid. Dette er en arbeidsform som har formet både arbeidsliv og samfunnet for øvrig." Dialog

Et regelverk som sikrer solidaritet mellom generasjonene og som belønner gründere som tar vare på sine ansatte. Som er fokusert på jobber og åpner muligheter. Det er et behov for å skape like konkurransevilkår for ferdigheter, innovasjon og sosial beskyttelse i EU.

Det er godt håp om at Sverige i formannskapsperioden setter ekstra fokus og driv på sosialdialogen, et ektefødt barn av Göteborg og Sverige. I de nordiske landene er det lange tradisjoner for dialog og samarbeid. Dette er en arbeidsform som har formet både arbeidsliv og samfunnet for øvrig.

Forskning viser at sosialdialog har redusert konfliktnivået i arbeidslivet og økt både produktivitet og effektivitet. Under pandemien ble det tydelig at land som hadde en velfungerende sosialdialog raskere fikk på plass krisetiltak, og raskt fikk på plass helse, miljø og sikkerhetstiltak på arbeidsplassene.

Siden toppmøtet i Göteborg i 2017 hvor EUs Sosiale agenda sto på dagsorden, er det vedtatt betydelige tiltak på EU-nivå som er fulgt opp nasjonalt og lokalt i EU landene, godt støttet opp av EU-midler, teknisk assistanse og veiledning.

EUs sosiale dialog er nedfelt i artiklene 151 til 156 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). Det er en økt ambisjon om å styrke den sosiale dialogen både på nasjonalt og europeisk nivå.

Den europeiske søylen for sosiale rettigheter inneholder en 20 punktplan over tre hovedområder: Like muligheter og tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige ansettelsesvilkår, og sist, men ikke minst sosial beskyttelse sosial inkludering. Planens punkt 8 lyder; Det skal oppmuntres til støtte til økt evne for partene i arbeidslivet til å fremme sosial dialog.

Etter en konsultasjon med partene i arbeidslivet i 2021, vil det bli presentert et initiativ for å støtte sosial dialog på EU-nivå og nasjonalt nivå i 2023.

Vel, nå er det opp til Sverige. Vi har tribuneplass med gode billetter, la oss se søta bror videreføre arven fra Göteborg.