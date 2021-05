Svekket folkestyre skaper høyreekstremisme

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Når man fjerner makta vekk fra folk flest, er det mye lettere for høyreekstreme bevegelser å få fotfeste. Når EU møter mistillit med mer overstyring, blir det en ond sirkel, der de høyreekstreme er de eneste som vinner.

De siste årene har vi sett økt oppslutning til høyreekstreme partier og organisasjoner i Europa. Disse bevegelsene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og etnonasjonalisme. Den høyreekstreme systemkritikken maner et feilplassert fiendebilde, med klare rasistiske implikasjoner. Mange av dem er også gjennomboret av korrupsjon, og kjører en antidemokratisk retorikk.

EU har gang på gang vist at de ikke klarer å komme frem til gode løsninger på kriser som oppstår. EU møter gang på gang kriser med mer overnasjonalitet og svekking av folkestyre. Historien har lært oss at høyreekstreme bevegelser får særlig grobunn i svake demokratier. Når tilliten til de demokratiske institusjonene er lav, og dette faller sammen med en økonomisk og samfunnsmessig krise, er det ekstra stor fare for at høyreekstreme partier får fotfeste.

På World freedom index, en rangering av pressefrihet i forskjellige land, ligger Polen på 64. plass, og Ungarn på 92. plass. Til tross for at demokrati er et krav for å være EU-medlem, er pressefriheten, og dermed også demokratiet, i disse to EU-landene utrolig svekket, og Ungarn regnes ikke engang lenger som et rent demokrati.

I Ungarn er de fleste aviser eid av venner av presidenten, og blant annet kjønnsstudier har blitt lagt ned, fordi studiet ikke går overens med presidentens verdier. I Polen har statskanalen blant annet fått kritikk for å dekke valgkampen partisk, og å ha en konspiratorisk og antisemittisk tone.

Dette er ikke uten konsekvenser. Flere steder i Europa, inkludert i Ungarn og Polen, øker hatkriminalitet. I Ungarn bruke presidenten unntakstilstand på grunn av korona til å nekte transpersoner å bytte juridisk kjønn, og i Polen har dt blitt opprettet homofrie soner. Samtidig vedtar EU symbolpolitikk som at EU er en LHBT+ frihetssone, uten at det egentlig gjør livene til skeive bedre.

Denne utviklingen kommer ikke til å stoppe av seg selv. EU må ta et aktivt valg om å stoppe det, og det ser det ikke ut som de er i stand til. Problemet med høyreekstremisme møter EU med mer overnasjonalitet, som igjen fører til mer høyreekstremisme. Løsningen hadde vært å gi tilbake makt og myndighet til institusjoner der folk har en faktisk mulighet til å påvirke politiske prosesser.

Det er veldig bra og viktig at det er et krav om å være et demokrati for å bli EU-medlem. Problemet oppstår når land beveger seg i retning av å ikke være et demokrati lenger, og EU ikke bare ikke gjør noe, men også til en viss grad bidrar til problemet. Her har ikke EU gode nok rutiner.

Selv EUs artikkel 7, som kan frata land stemmeretten om de bryter med EUs retningslinjer, funker ikke som den skal. Å fjerne noens stemme gjør dem bare mer sinte, og vil dermed gjøre det lettere for de høyreekstreme bevegelsene å rekruttere og overbevise folk. Den er også ekstremt inneffektiv, fordi man trenger enstemmighet, så om det er to land som bryter med demokratiske prinsipper (som Ungarn og Polen nå), vil ett av landene alltid blokkere det.

Vi skal ikke bare finne oss i høyreekstreme eller antidemokratiske strømninger, men vi må alle gjøre det som er best, ikke det som føles mest riktig. Å prøve å tvinge høyreekstreme organisasjoner og partier i en annen retning vil ofte ha helt feil effekt.

Økende høyreekstremisme er svært alvorlig, og EU bidrar til å forsterke dette problemet. Hatefulle og antidemokratiske strømninger kan ikke møtes med å fjerne og ignorere folkets stemme. Det er nødvendig å bygge demokratiske bevegelser som kan utgjøre motstand mot økende høyreekstremisme, ikke tro at problemet kommer til å forsvinne om man strammer inn nok på politikken.