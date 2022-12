Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I årevis har mer marked, suverenitetsavståelse til EU og tettere påkobling på det europeiske strømmarkedet vært regelen for flertallet av norske politikere. I regjering har vi klart å bremse denne utviklinga, men det er ikke nok. Utviklinga må snus.

Vi må ta tilbake kontrollen med strømmen. Vi står i en internasjonal krise som krever lokale løsninger.

Dagens skyhøye strømpriser er ikke holdbare i kraftlandet Norge. Vi har i fellesskap tatt i bruk naturressursene våre for å gjøre rimelig kraft til en trygghet for folk i vinterlandet Norge og et konkurransefortrinn for næringslivet vårt.

Skal vi lykkes med at det norske kraftoverskuddet kommer folk og næringsliv her hjemme til gode slik det står i Hurdalsplattformen må vi gjøre grep som gir oss økt kontroll med strømmarkedet.

Selvsagt må vi bygge mer kraft, forsterke nettet for å ha nok kraft til å elektrifisere og for å bygge ny industri. Men å bare si at det kun er krigen i Ukraina og frafallet av russisk gass som er årsaken, og at den eneste løsningen er å bygge ut mer kraft, er å ignorere alle virkemiddel som kan gi oss en løsningen som ikke tar flerfoldige år.

Uten den altfor tette påkoblingen på det europeiske strømmarkedet hadde vi i mye mindre grad merket de høye energiprisene i Europa på prisen for den norske vannkrafta.

Særlig har kablene som ble bygget i slutten av Høyres regjeringstid, Nordlink til Tyskland og North Sea Connect til Storbritannia, gjort oss sårbare. Kablene fungerer nærmest som rene eksportkabler i en tid der det europeiske energisystemet er preget av både krig og under voldsom omlegging fra stabil til variabel kraft.

En viss overføringskapasitet mellom land er fornuftig for forsyningssikkerheten. Det skal vi ha. En for stor overføringskapasitet uten tilstrekkelig regulering gir muligheter for inntjening for noen, og sårbarhet for de mange. Slik kan vi ikke ha det.

At mange velgere protesterer mot de skyhøye strømprisene forstår jeg godt. I regjering har vi stoppa utviklinga med en stadig tettere påkobling på det europeiske strømmarkedet.

Forutsigbarhet

Vi har skrinlagt North Connect kabelen til Skottland, vi har sagt klart nei til fjerde energimarkedspakke og vi har sikret at det ikke blir bygd utenlandskabler i denne Stortingsperioden – inkludert fra de første norske havvindanleggene.

Vår erkjennelse er at det ikke er nok å stoppe utviklinga. Den må snus. Markedet trenger styringsmekanismer. Kraftutvekslingen må bygges på gjensidighet, ikke på markedets brutale logikk. Det vil utelukkende føre til tømming av norske vannkraftressurser med det resultat at prisene forblir på et uakseptabelt høyt nivå og forsyningssikkerheten settes i fare.

Kravene til minstekrav til magasinfylling som regjeringen kommer med på nyåret og etableringen av et fastprismarked er en start på snuoperasjonen.

I tillegg må alle steiner snus, slik at vi finner gode løsninger, for å kontrollere markedet i den erkjennelse at det er vesentlig forskjell på vårt hjemlige energisystem bygd på magasinerbar vannkraft og det europeiske som i stadig større grad baserer seg på variabel kraft fra sol og vind. Et tiltak kan være å ramme inn de største utenlandskablene som egne prisområder, slik at vi får kontroll på og får kraftig redusert prissmitten fra Europa.

Noen hevder dette vil bryte med EØS-avtalen, men da glemmer de at energimarkedet er bygd på prinsippet om gjensidighet. I dag er det ikke gjensidighet mellom det norske kraftsystemet bygd på den magasinerbare vannkraften og det europeiske. Vi må derfor gå i dialog med EU og Storbritannia og reforhandle strømavtalene.

Europa trenger forutsigbare rimeligere gassleveranser. Norge trenger nasjonal kontroll over strømmarkedet vårt. En gjensidig gunstig handel er mulig å få til. Vi er mange som mener at full strømsuverenitet er viktigere enn maksimering av handelsoverskuddet.

Solidaritet med resten av Europa handler ikke om å tømme norske vannmagasiner og kjøre norske strømpriser til himmels. Solidaritet handler om å finne løsninger til felles beste. Norge trenger derfor mer nasjonal kontroll over krafta – ikke mindre.