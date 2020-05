Skal vi bare gi opp EU?

Denne våren ble ikke som planlagt for noen av oss. Hele verden er rammet av en usynlig fiende uten respekt for landegrensene. Men en krise kan også være en mulighet. Den får oss til å reflektere rundt livene vi lever og samfunnene vi bor i. Vi utfordres til å tenke nytt. Er det noe vi burde gjort annerledes? Verden vil se annerledes ut etter pandemien.

Les også: Norge og EU sammen om beredskapslagre

Vi er blitt påminnet betydningen av å ha et velfungerende helsevesen. Bevisstheten rundt hvor avhengig vi er av viktige yrkesgrupper som bønder, butikkmedarbeidere og renholdspersonell har økt kraftig. Enorme digitaliseringsprosjekter er satt i gang, og lærere har kastet seg rundt for å gi elevene et godt skoletilbud hjemmefra.

Les også: EU står samlet mot korona

Folk flest har gjort enormt mye for å tilpasse hverdagen sin. Selv da vi feiret 17. mai klarte vi å finne fellesskap, selv om vi ikke kunne møtes. Jeg er stolt av å være fra et land hvor vi stiller opp for de som er mest utsatt ved å delta i samfunnsdugnaden. Dette er ikke unikt for Norge. Vi ser heldigvis liknende tendenser i mange andre land.

Les også: Økonomisk vekst vil være helt avgjørende fremover

Kreative ideer gjorde det også mulig å markere Europadagen 9. mai. Ungdom fra hele kontinentet viste hverandre omtanke og solidaritet gjennom den digitale kampanjen «Hjerter på tvers av Europa». Alt man trengte å gjøre var å ta et bilde av seg selv hvor man former hendene slik at de viser to halve hjerter. To og to halve hjerter ble satt sammen til ett, før alt ble klippet sammen til lange lenker av hjerter. For det er et ubrytelig vennskap mellom oss europeere.

Les også: Globaliseringens janusansikt

Bakgrunnen for Europadagen er den visjonære talen Robert Schumann, Frankrikes utenriksminister, holdt i 1950. Han foreslo å legge den franske og tyske kull- og stålproduksjonen under en felles myndighet – starten på det som skulle bli EU. Målet var å gjenoppbygge økonomien og skape varig fred på vårt krigsherjede kontinent. Og det har Europa lyktes med. For Norges del markerte vi 75 år med fred og frihet på frigjøringsdagen 8. mai.

Annonse

Les også: En blues for et kriserammet Spania

Men det er faktisk en annen del av Schumanns tale du bør merke deg mens pandemien herjer: «Europa vil ikke bli laget på en gang, eller etter en bestemt plan. Det vil bli bygget gjennom konkrete prestasjoner, og først da skapes en ekte solidaritet.» For det meste har EU utviklet seg i et sakte tempo, men i møtet med kriser utvikles EU raskt – fordi det har vært nødvendig. Og nå er vi midt i en krise.

Les også: EUs solidaritet står ikke for fall

Vel å merke en krise ingen kunne forutse. Ingen land var forberedt på dette, heller ikke EU. Derfor tok det litt tid før EUs kriserespons kom i gang. Til tross for dette har EU de siste månedene sikret at mat og nødvendige forsyninger når frem i tide på tvers av stengte grenser, gjort store innkjøp av medisinsk utstyr, bidratt til å få europeiske borgere hjem og kanalisert hjelp til de hardest rammede områdene i Europa. Mens USA truet med å trekke støtten til WHO, arrangerte EU en global giverkonferanse som samlet inn 80 milliarder kroner.

Til tross for EUs begrensede myndighet innenfor helsepolitikken jobber EU på høyeste gir for å bekjempe pandemien.

Dette er i sterk kontrast til nei-sidens narrativ om at EU har gjort oss sårbare, og at vi ville klart oss bedre uten EØS. Da en ny meningsmåling viste at oppslutningen om EU har falt drastisk i hardt rammede Italia, gledet Nei til EU seg over økt EU-motstand. I stedet for å legge fram en nyansert framstilling om hvordan EUs respons faktisk har vært, fristet det mer å spre myten om at bare Kina stilte opp da det gjaldt.

Les også: EU er krise i krisetider

Sistnevnte er selvfølgelig helt feil. Til tross for EUs begrensede myndighet innenfor helsepolitikken jobber EU på høyeste gir for å bekjempe pandemien. I sin redegjørelse til Stortinget 5. mai var utenriksminister Ine Eriksen Søreide klar på at EØS-landet Norge nyter godt av det europeiske samarbeidet i krisetider, og at mange europeiske land stiller opp for hverandre i solidaritet. Slik skapes den «ekte solidariteten» Schumann talte om.

Frankrike og Tyskland lanserte i forrige uke en plan som skal redde unionen. «Vi har vært for naive. Vi har latt oss bli for avhengige av andre lands teknologier,» uttalte Macron og Merkel i en felles videokonferanse, og viste til strategiske og samfunnskritiske tjenester og industri, deriblant smittevernutstyr, medisiner og 5G-teknologi. Blant forslagene deres er at EU i større grad skal prioritere sine egne underleverandører, bli mer selvforsynt og utvikle mer høyteknologi. Dette for å sikre europeiske interesser i en verden som ellers ville vært dominert av Kina og USA.

EU-samarbeidet smis gjennom kriser, og nå har vi en historisk mulighet til å skape et mer velfungerende og solidarisk EU. Vi trenger EUs globale lederskap. Vi trenger en europeisk «Marshall-plan» som i tråd med klimaforpliktelsene kan gjenoppbygge den økonomien. Det er på tide at EU tenker nytt om beredskap, selvforsyning og vurderer felles gjeldsopptak slik at midlene til gjenoppbyggingen blir rettferdig fordelt.

Vi nordmenn stiller opp for hverandre når krisen rammer. Vi bør også stille opp for vårt europeiske nabolag. Møterommene i Brussel står kanskje tomme, men vi møtes digitalt likevel. EU er rammet av koronaviruset, men vil komme seg styrket ut av krisen. Det er ingen grunn til å gi opp EU, tvert om.