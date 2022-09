Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Våre motstandere svarte med retoriske krav. Blant annet ble det enighet om åtte såkalte ufravikelige punkter for at Stortinget skulle si ja. Disse punktene ble deretter oversendt EU «til orientering». Et av disse punktene var at «Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene.»

Det siste årets kraftpriskrise i Sør-Norge og nå historisk lave fyllingsgrader i magasinene i det samme området har satt fart på debatten om nasjonal kontroll med energiressursene og -politikken.

Det har lenge vært klart at det innenfor EUs indre energimarked, som Norge er en del av, ikke er mulig å begrense eksport som følge av høye strømpriser. Allerede her kan man sette spørsmålstegn ved om vi faktisk har «nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene», slik det ble stilt et absolutt krav om fra Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne da de vedtok avtalen.

For å unngå forsyningskrise til vinteren som følge av tomme vannmagasiner har regjeringen bedt kraftselskapene redusere nedtapping av magasinene. Likevel har ikke dette vært nok. Regjeringen har derfor varslet at den også vil finne ordninger for å redusere eksporten når fyllingsgraden i magasinene når et visst minimumsnivå. Som statsminister Støre sa i forbindelse med møtet med den tyske forbundskansleren, må hvert land ta ansvar for at kraftsystemet deres holder.

Stor var derfor overraskelsen mandag denne uken da ESA, EFTAs kontrollorgan for oppfølging av EØS-avtalen, kunngjorde at det fulgte nøye med på Norges ønske om å begrense krafteksporten av hensyn til forsyningssikkerheten.

Allerede her ligger det etter Senterpartiets syn et klart bevis på at Stortingets såkalte ufravikelige krav er brutt. Ser vi på et av de andre såkalte kravene blir det enda tydeligere. Her heter det nemlig at: «Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.»

ESAs varsel viser det motsatte, allerede før det er klart om de vil iverksette tiltak. Det viser nemlig at EØS-avtalen har forrang over norske myndigheters prioriteringer for å sikre norsk næringsliv og husholdninger nok strøm.

Derfor bør ESA og EU holde fingrene av fatet når vi skal sette krav til magasinfyllinga for å trygge forsyningssikkerheten vår.

Regjeringen bygger sin politikk på Hurdalsplattformen. En av forutsetningene her er full suverenitet over energipolitikken. Det er derfor naturlig at regjeringen har varslet at den vil sikre forsyningene av nok strøm gjennom eksportbegrensninger. Derfor bør ESA og EU holde fingrene av fatet når vi skal sette krav til magasinfyllinga for å trygge forsyningssikkerheten vår.

En ny analyse fra Volue Insight viser også at de to nyeste utenlandskablene til Tyskland og Storbritannia setter forsyningssikkerheten i spill. Norge er koblet til energimarkedet i andre land gjennom både vekselstrømskabler og likestrømskabler.

Vekselstrømskablene til blant annet Sverige er grunnplanken i det nordiske kraftsystemet. Disse gjør at vi bistår hverandre og utveksler nødvendig kraft den ene eller andre retningen. I tillegg har vi likestrømskabler, blant annet til Tyskland og Storbritannia. Disse har langt større kapasitet enn de andre utenlandsforbindelsene, noe som gjør at det ifølge analysebyrået vil ta mye lengre tid å fylle magasinene enn det ellers ville vært, kanskje flere år.

Dette understreker at Sp og regjeringens standpunkt om at det ikke skal bygges nye utenlandskabler er rett.

EU jobber nå med å implementere fjerde energimarkedspakke og REPowerEU. Et av disse direktivene består av er fornybardirektivet. Forslaget til endringer i fornybardirektivet i REPowerEU går blant annet inn for hurtigere utbygging av vindkraft, med mindre krav til lokal forankring. Det er motsatt retning av hva Senterpartiet jobber for. Lokalsamfunn som utvinner kraft av naturressursene sine skal ville det selv, og tjene på det. Sterkere lokaldemokrati gir sterkere fellesskap.

Endringene i fornybardirektivet har vært på høring i sommer. Flere av våre lokallag har gitt klar beskjed om at de er imot deler av direktivet. Sp er enige i ambisjonen om å frigjøre Europa fra russisk gass, men slike overstyrende tiltak er uaktuelle å gjennomføre i Norge.

Senterpartiet tapte kampen mot tredje energimarkedspakke. EUs fjerde energimarkedspakke og annen overstyring av norsk energipolitikk får vi derimot gjort noe med. Vi sier nei. Vi trenger ikke mer markedsliberalisering i energimarkedet. Vi trenger klarere rammer. Vi sier nei til mer overstatlig styring og overkjøring av lokaldemokrati.

Sp sier ja til rimelig kraft til norske husholdninger, næringsliv og industri. Vi sier ja til et sterkt lokaldemokrati hvor lokalsamfunn har makt over eventuell kraftutbygging – slik at den ikke møter lokale protester og kommer lokalsamfunna til gode. Vi sier ja til mer nasjonal kontroll over krafta vår.