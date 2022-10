Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I belgisk høstsol på vei til kontoret rusler jeg hver morgen forbi Europakommisjonen. Der ble det nylig hengt opp et digert banner av arbeidere som installerer solcellepanel, samt ordet "REPowerEU" trykket i små og store bokstaver. Bak ordene som møter travle kommisjonsansatte og lobbyister finner vi EUs plan for å bli uavhengig av fossilt brensel fra Russland, samtidig som det grønne skiftet akselereres.

REPower-planen til EU ble presentert av EU-kommisjonen 18. mai som en reaksjon på Putins invasjon av Ukraina. "Vi kan ikke være avhengig av en leverandør som truer oss. For å bli uavhengig må vi øke farten i det grønne skiftet, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da planen ble presentert.

Den består av tre momenter. 1) Redusere energiforbruket i industri og husholdninger, 2) finne andre energileverandører av gass og olje enn Russland, og 3) investere i ny fornybar energiproduksjon.

De to første momentene skal svare ut den enorme utfordringen det er at Russland, landet som i fjor sto for 41 prosent av EUs gassforsyning, har strupt volumet til 9 prosent. Europas ledere fra franske Emmanuel Macron til danske Mette Fredriksen har kalt situasjonen det samme; en energiutpressing med ett mål for øye, å tvinge Europa til å avslutte sin støtte til Ukraina.

Siden Russlands invasjon har EU-landene stått forent imot Putins energiutpressing.

NHOs medlemmer har bidratt sterkt til at Europa har kunnet motstå presset. Selskaper på norsk sokkel spiller en avgjørende rolle for å støtte EUs industri og husholdninger gjennom stabile leveranser av naturgass til Europa. Vi er i dag EUs største gassleverandør.

Den siste delen av REPower-planen er å forsere målene for fornybar produksjon. Dette er en unik sjanse, og Norge bør bruke den godt. Den fornybare omstillingen er et langsiktig grep for å kvitte seg med avhengigheten av russisk energi.

Norge og EU kan i fellesskap utnytte krisen til å forene energifrigjøringen med å realisere klimaambisjonen i "European Green Deal". Ambisjonene, som våre kunder på kontinentet nå legger på bordet, bør i det minste få lyset til å gå opp både i regjeringskvartalene og på industriområdet i våre norske eksportbedrifter.

Det grønne skiftet – den storstilte omleggingen fra fossil til fornybar energi, var avhengig av gass i omstillingen. Europas, og særlig Tysklands avhengighet av russisk gass, har økt det siste tiåret. Nå må omstillingen skje fortere fordi det er mindre gass tilgjengelig, og fordi EU ønsker å kvitte seg med avhengigheten av russisk gass. Målet for fornybarandelen i 2030 er økt fra 40 til 45 prosent og målet for økt energieffektivitet fra 9 til 13 prosent.

Våre bedrifter kan levere mange av de løsningene europeerne trenger både for utslippskutt og for energiuavhengighet. Jeg vil trekke fram tre spesielt attraktive satsinger:

EUs mål for hydrogen i 2030 er økt fra 5,6 millioner tonn til 20 millioner tonn. 5 millioner tonn ekstra skal produseres i EU mens 10 millioner tonn skal importeres utenfra EU. For norske bedrifter betyr det muligheter. Både for hydrogen fra naturgass med karbonfangst og ved elektrolyse fra fornybar kraft.

Havvind er den andre store strategiske satsingen for EU-landene. Forpliktende avtaler er inngått for havvindsamarbeid i Nordsjøen. Det planlegges også store utbygginger i EUs andre havområder. Det er en tapt mulighet for Norge dersom vi ikke er med i planleggingen og byggingen av en felles infrastruktur for havvind. Det vil både vært lønnsomt for oss og kunne hjelpe til med å balansere energisystemet i Europa.

Sist, men ikke minst trengs det materiale og innsatsfaktorer for å bygge alt vi trenger for å produsere fornybarkraft for fremtiden. Vårt næringsliv kan levere energiintensive produkter med lavt klimaavtrykk. Vi har tilgang på råmaterialer og innsatsfaktorer som blir avgjørende for EU å utvinne i høyere kvantum dersom den fornybare infrastrukturen for energi og råvaresikkerhet skal realiseres.

Nødvendigheten av disse løsningene har økt etter det geopolitiske bruddet med Russland. Det er derfor mer presserende enn noen gang at norske politikere legger til rette for de bedriftene som kan levere disse løsningene gjennom gode og forutsigbare rammevilkår.