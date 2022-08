Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I følge Europa-kommisjonen ble inntektene fra plattformøkonomien i EU anslått til så mye som 20 milliarder euro i 2020. EU-kommisjonen la i desember i fjor fram en pakke for å forbedre arbeidsforholdene for plattformarbeidere og støtte bærekraftig vekst av plattformene.

Innad i EU utgjør plattformarbeidere mer en 28 millioner mennesker på over 500 ulike plattformer. Du tenker kanskje dette er i overkant når vi snakker om olje og gass?

Men det er ikke den type plattformer det jobbes med denne gangen, men snarere de muligheter og ulemper digitale plattformer for tjenester og sysselsetting gir.

Initiativet fra EU er en del av handlingsplanen for EUs sosiale søyle og direktivforslaget om plattformarbeidere har EU varslet er EØS-relevant.

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at den vil se nærmere på de utfordringene selvstendig næringsdrivende og frilansere møter i arbeidslivet, spesielt rettigheter til inntektssikring.

Vi snakker om utfordringer knyttet til gråsoner og feilklassifisering av arbeidsfolk. I enkelte bransjer er det slik at arbeidsfolk ikke får oppdrag med mindre de tas i egen næring. Dette er en del av den «storrengjøringen» i arbeidslivet som Hurdalsplattformen bærer bud om.

EU jobber akkurat nå med hvordan de som leverer tjenester gjennom disse plattformene skal få rettigheter som arbeidstakere. Fram til nå har de fleste status som selvstendig næringsdrivende. Det vil EU-kommisjonen gjøre noe med. Det vil komme godt med når vi nå skal se på vårt eget regelverk knyttet til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

For mange i Norge er noen av disse plattformene godt kjent og tjenestene brukes hyppig. ‎ ‎Leveringstjenester som Foodora og Wolt sees ofte i gatebildet mange steder i Norge og de mange historiene omkring Ubers metode for vekst og global spredning har fått sine egne Uber-files i The Guardians podkast, Today in Focus.

I tillegg til ulike bud- og transporttjenester tilbyr plattformene tjenester innen datateknologi, koding og oversettelsestjenester. Felles for dem alle er en forretningsmodellen basert på algoritmebaserte teknologier for effektivt å møte tilbud og etterspørsel etter arbeid eller tjenester.

Når det kommer til arbeidstakerrettigheter i Norge kjenner vi kanskje best til sykkelbudene i Foodoras og deres kamp for arbeidstakerstatus og tariffavtale. De vant fram gjennom å ta i bruk streikevåpenet. Deres arbeidstakerstatur utfordres likevel stadig av konkurrerende aktører som Wolt, som utelukkende benytter seg av såkalte selvstendig næringsdrivende.

I de fleste rettssystemer i Europa har plattformarbeidere manglende eller begrenset tilgang til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. De har heller ikke rett til kollektive forhandlinger gjennom tariffavtaler, arbeidstidsreguleringer og trygdesystemer.

I tillegg er sysselsetting og inntekt ofte uforutsigbar og styres av algoritmer som er utenfor arbeidernes kontroll.

Så langt har bare noen få medlemsstater vedtatt nasjonal lovgivning som spesifikt omhandler bedre arbeidsforhold eller tilgang til trygd for plattformarbeidere. I de fleste tilfeller handler nasjonal lovgivning kun plattformarbeid indirekte. Men der det er innført nasjonal lovgivning om plattformarbeid, gjelder det foreløpig bare for spesifikke sektorer, spesielt for drosje- og leveringstjenester. ‎

Forslaget inneholder en lang liste over kriterier som skal brukes for å avgjøre om plattformen er en arbeidsgiver. Hvis plattformen oppfyller de nødvendige kriteriene anslår kommisjonen at mellom 1,7 og 4,1 millioner mennesker kan omklassifiseres til arbeidstakere.

Plattformarbeidere klassifisert som arbeidstakere vil etter forslaget få tilgang til garantert hviletid og betalt ferie, arbeidsmiljøbeskyttelse, arbeidsledighetstrygd, sykepenger, foreldrepermisjonsrettigheter, pensjon og yrkesskaderettigheter.

Forslaget tar også sikte på å øke åpenheten i plattformene ved å avklare forpliktelsene omkring arbeid til nasjonale myndigheter. I henhold til de nye reglene vil plattformene måtte gi nasjonale myndigheter tilgang til visse opplysninger om deres aktiviteter og rapportere om arbeid utført av plattformarbeidere til offentlige myndigheter.

‎Til dags dato har mer enn 100 rettsavgjørelser og 15 vedtak i EU dreid seg om den faglige statusen til personer som jobber gjennom plattformer. I de fleste tilfeller er sakene avgjort på en slik måte at uavhengige entreprenører har blitt omklassifisert som arbeidstakere og plattformene som arbeidsgivere. I noen få tilfeller er status for selvstendig næringsdrivende bekreftet.

Kommisjonens arbeid med plattformøkonomien og klassifisering av arbeidstakere vil komme godt med når regjeringen nå skal se nærmere på inntektssikringen til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Blir forslaget vedtatt får arbeidsfolk i Norge nok en gang får drahjelp fra EU.