Norsk skogsdrift i EU-potten

For en uke siden ble Norge enig med EU om neste steg for en avtale om felles oppfyllelse av klimautslippsmålet for 2030. Da kom man frem til et avtaleutkast for hvordan Norge sammen med EU skal oppnå våre felles utslippsmål. Leserne av denne kronikken får unnskylde, det kan bli noe teknisk, men saken er for viktig til ikke å skrives om.

EUs klimaregelverk består av tre pilarer:

• Kvotesystemet som dekker olje, gass og tungindustri. Dette er Norge allerede en del av.

• De ikke-kvotepliktige sektorene, kort oppsummert som de fire b-ene; boss (som betyr avfall på bergensdialekt), bil, bolig og bønder.

• Regelverket for skog- og arealbruk (også kalt LULUCF) som bestemmer hvordan opptak og utslipp fra skog og arealbruk skal beregnes.

Og det er altså regelverket for LULUCF som nå kan vise seg kritisk for hvordan vi kan forvalte de norske skogressursene fremover. LULUCF er et svært detaljert og teknisk regelverk for klimaberegninger knyttet til bruk av natur, både jord og skog. Samlet sett skal skog- og jordbruksarealer etter EUs klimaregelverk gi nullutslipp. Resultatet kan bli at Norge må begrense hogst eller betale kvoter til EU.

Kort fortalt baserer klimaregelverket seg på en grunntanke om at vi ikke skal øke bruken av skog. Land som øker avvirkningen ut over det som har vært aktivitetsnivået de siste tiårene straffes.

Etter Senterpartiets syn gir ikke dette mening. I en verden der vi kjemper for å nå 1,5-2-gradersmålene trenger vi all den biomassen vi kan få. Verden trenger et skifte fra fossiløkonomi til bioøkonomi. EUs system legger i dette tilfellet opp til at det blir vanskeligere å bygge næringsaktivitet basert på fornybare ressurser.

Det avgjørende er hvordan den såkalte referansebanen, altså framskrivningen av historisk avvirkning i norsk skog blir, kombinert med tekniske, men viktige forhold i EUs regelverk. Miljødirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) presenterte i høst en utredning kalt «Alternative referansebaner for forvaltet skog». Regjeringens konklusjon og valg av referansebane skal sendes EU før nyttår.

Nibioss og Miljødirektoratets konklusjon, som er den såkalte referansebane 9, har fått alarmbjellene til å ringe. Denne gir nemlig anledning til mindre hogst enn hva som er det bærekraftige potensialet i norsk skog, og hva som er sammenfallende med våre nabolands holdning.

«Verdikjeden skog og tre» som er en allianse av norske aktører med medlemmer fra LO, NHO og skogsindustrien peker alle på at referansebane-alternativ 11 må legges til grunn, dersom man skal kunne øke hogsten i Norge. Dette er tilsvarende Sveriges posisjon, og også hva som er ventet fra Finland.

Sverige og Finland har bidratt til å sette søkelys på systemet, og har fått gjennomslag for at land som våre skal få en kompensasjonsordning. Norge vil med denne få en kompensasjon opp mot 35,5 millioner tonn over avtaleperioden dersom vi får beregnet utslipp fra forvaltet skog. Dette vil ifølge Skogeierforbundet gi oss rom for en hogst på rundt 2 millioner kubikk utover det opptaket vi får godkjent i referansebanen.

Henger du fortsatt med? I så fall er det sånn at skognæringen mener at referansebane 9 ikke gir grunnlag for avvirkning i den størrelsesorden det står i rapporten fra Nibio og Miljødirektoratet, men langt under. Det vil dermed ikke være rom for noen vesentlig økning i avvirkningen dersom en skal unngå utslipp fra forvaltet skog, selv kompensasjonsvolumet tatt med. Med en avvirkning på dagens nivå vil denne referansebanen også gi utslipp fra skog og land samlet sett.

Skogen er en del av klimaløsningen, og for viktig til å overlates til et teoretisk byråkrati i EU. Det er derfor avgjørende hvilken referansebane klima- og miljøminister Ola Elvestuen sender til EU før nyttår.

Noen få dager før fristen er det fortsatt stor usikkerhet rundt hvilken referansebane statsråden vil velge. Det vil være en tilnærmet skandale om regjeringen setter norsk skogbruk i spill, og skaper usikkerhet rundt muligheten til å øke hogsten i norsk skog.

Vi kan ikke sette oss i en situasjon der vi må betale EU for å få lov til å ta i bruk norsk natur og norske ressurser på en bærekraftig måte. Hvor vi i praksis gir EU råderett over forvaltningen av norske skoger, og med det en viktig del av klimapolitikken vår.