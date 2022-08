Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I år blir det nok en forlengelse av den debatten som har stått sentralt de siste ukene og månedene: Energiubalansen og høye energipriser.

"Det er Putin som herjer, ikke markedskreftene", måtte en engasjert statsminister Jonas Gahr Støre minne SVs Kirsti Bergstø på om i partilederdebatten under Arendalsuka. Det var en alvorstynget statsminister som understreker en krevende situasjon i hele Europa. Dette påvirker også vår arbeidshverdag her i Brussel.

Den saken som står høyest på dagsorden i Brussel denne høsten, er hvordan EU skal gjøre seg uavhengig av russisk gass. Europa går en tøff vinter i møte. Alle medlemslandene må først sikre nok tilgang til energi, for å sikre at industrien overlever og husholdninger har nok energi til å varme opp hjemmene.

Både tilgang og etterspørsel er usikker, og det haster med å gjøre noe med situasjonen.

20. juli lanserte derfor Europakommisjonen sin plan for hvordan EUs medlemsland skal klare seg med mindre gass denne vinteren. Allerede 26. juli, på et ekstraordinært energiministermøte, ble planen godkjent. Landene samarbeider nå for å kutte 15 prosent i gassbruken frem mot vinteren.

Dette skal gjøres ved å fremme alternativer, oppfordre til energisparing, mindre kjøling og oppvarming av bygg og ved insentiver til mindre gassbruk i industrien. Europakommisjonen skal gi retningslinjer for prioritert industri i tilfelle nedstengning blir siste utvei.

Situasjonen er så kritisk at store land som Tyskland har besluttet å gjenåpne flere kullkraftverk, mens Frankrike og Italia har planer om det samme. At Norge er en pålitelig og forutsigbar leverandør av energi til Europa, har aldri vært viktigere enn nå. Uten vår naturgass ville usikkerheten vært mye større og krevd økt bruk av kull, med store konsekvenser for klimamålene.

I juni var Olje- og energiminister Terje Aasland i Brussel for å forsikre EU om økte og forutsigbare leveranser av gass til kontinentet fra Norge. Nylig har næringsminister Jan Christian Vestre og visepresident i Europakommisjonen, Maros Sefcovic, inngått et strategisk partnerskap om både mineraler og batterier. For Norge kan dette skape nye jobber, til glede for lokalsamfunn i hele landet.

Men for Europas hjem og industrier er dette viktigst; Norge bidrar gjennom eksport av gass og elektrisitet til å styrke og stabilisere vårt eget nærområde, under angrep fra Russland siden februar. Vår velferd og trygghet bygger på fred i Europa. "Dersom Europa er ille ute er vi ille ute" sa Jonas Gahr Støre i TV-debatten i Arendal.

Dessverre foregår diskusjonen om energi- og strømpriser stadig mer frakoblet den energikrisen som Europa nå står i. Det løftes frem enkle løsninger på en stor og sammensatt utfordring.

Vårt bidrag til å møte utfordringen må først og fremst være midlertidig strømstøtte til bedrifter og husholdninger, og øke innsatsen for mer fornybarproduksjon og energieffektivisering. Under Arendalsuka, samlet også konsernsjefene fra våre største industrielle lokomotiver, Statkraft, Equinor, Hydro, Kongsberg, Yara, Aker og Statnett, seg om budskapet til våre folkevalgte; fokuser på å bygge ut mer fornybar energi, og skrinlegg ideen om eksportstopp til Europa.

Tiden er ikke inne for å så usikkerhet om Norges rolle i et europeisk samarbeid. Kraftutveksling handler også om vår egen forsyningssikkerhet. Den europeiske energi- og klimadugnaden og arbeidet for å hindre massearbeidsledighet og industridød forsetter med full styrke med eller uten Norge.

Vi kan spille en betydelig positiv rolle på mange områder fremover. Det er et feil verdivalg å la Norge stå alene utenfor dette arbeidet.

Det er krig i vårt nabolag, Norge må gjøre sitt ytterste for å hjelpe et Europa i energikrise – det vil også sikre trygghet og stabilitet her hjemme. Vi heier på et forsterket samarbeid med EU. Våre bedrifter står klare for å bidra enda mer.