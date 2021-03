En viktig del av Norges deltagelse i EØS-samarbeidet gjennom EØS avtalen er tilgangen til EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Horisont Europa, som har avløst Horisont 2020, er den største og mest sentrale delen av disse.

I Horisont 2020 hentet norske universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter og bedrifter i mange ulike bransjer hjem nesten 14 milliarder kroner. I underkant av 5 milliarder av disse gikk til bedrifter som er medlem av NHO. Dette bidro til å utvikle ny teknologi, innovere, skape nye produkter, bygge samarbeidsplattformer med bedrifter og forskningsinstitusjoner fra andre land og gi tilgang til kompetanse, markeder og kapital som ellers ikke ville vært tilgjengelig. Horisont Europa står nå foran utrulling. I månedsskiftet april/mai kommer de første utlysningene.

Horisont Europa deles inn i tre hovedpilarer, med hver sine klynger med egne arbeidsprogram. Det skal samtidig jobbes på fem såkalte "mission-områder", som fokuserer på store samfunnsmessige utfordringer. Som med så mye annet som rulles ut i Europa for tiden, er innretningen av Horisont Europa godt tilpasset norsk næringsliv med satsning blant annet på helse, digitalisering, klima, energi og mobilitet, mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø. Dette kan gi store muligheter for norske aktører, ikke minst med tanke på at 40 prosent av et totalbudsjett på om lag 95,5 milliarder Euro skal bidra til å nå klimamålene.

Her er det store samarbeids- og finansieringsmuligheter for norske bedrifter og virksomheter. Norske bedrifter kan søke om støtte til forskning og innovasjon på lik linje med aktører fra EUs-medlemsland. Og det bygger opp under EUs viktige prestisjeprosjekter for det neste tiåret; den grønne og den digitale omstillingen.

I samarbeidsprosjekter i Horisont Europa kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, klynger universiteter, offentlige aktører eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum tre deltakere fra tre Horisont Europa-land, og svare på utlysninger innen EUs seks «klynger» Støttebeløp vil variere avhengig av utlysning.

I forrige uke ble veikartet som styrer målsetningen for de ulike områdene og utlysningene i arbeidsprogrammene 2021-2024 i Horisont Europa, vedtatt. For å sikre bredt eierskap og god dekning, inkluderte prosessen frem mot veikartet over 8000 multisektorielle bidrag, og introduserer fire strømmer for å sikre at Horisont-prosjektene løser faktiske og dagsaktuelle utfordringer. De fire strømmene er:

Fremme strategisk autonomi ved å lede an i utviklingen av sentrale digitale og fremtidige teknologier og verdikjeder;

Gjenopprette Europas økosystemer og biologisk mangfold, og forvalte bærekraftige naturressurser;

Gjøre Europa til verdens første digitale, sirkulære, klimanøytrale og bærekraftige økonomi;

Skape et mer motstandsdyktig, inkluderende og demokratisk europeisk samfunn.

Disse strømmene skaper et tydelig rammeverk for å målrette investeringene og prosjektene mot EUs hovedprioriteter og utfordringer under programmets første fire år, bl.a. den grønne og digitale omstillingen. Under hver strøm følger det 3-4 innsatsområder som knyttes til et forventet utfall og langtidseffektene av forskning og innovasjon, som dekker en rekke sosiale, økonomiske, miljø- og forskningsmessige ambisjoner.

Veikartet nevner også viktigheten av internasjonalt samarbeid, spesielt med tanke på å knytte sammen verdens ypperste forskning, tilgang på ressurser, "know-how"-verdikjeder og ikke minst markeder utenfor EU. Omtrent samtlige av utfordringene i veikartet har også en global dimensjon, og kan ikke bare løses på europeisk nivå.

I forrige uke gikk også startskuddet for det europeiske innovasjonsrådet (EIC), etter en pilotfase på tre år, hvor over 5000 SMBer og innovasjonsprosjekter mottok støtte. Europa sitter på fremragende forskning, men har lenge vært dårlig på å omgjøre forskningen til fysiske produkter og EIC er tiltenkt en rolle i å løse dette paradokset. For å gjøre dette mulig tilbyr EIC tilskudd og direkteinvesteringer for oppstarts- og spin-off-bedrifter, med mål om å bidra med kapital for å føre grensesprengende forskning til markedet gjennom bl.a. en såkalt akseleratorordning. EIC disponerer et fond på over 10 milliarder euro, og for å feire lanseringen er det allerede lagt ut tre utlysninger med en total verdi på nærmere 1,5 milliarder euro.

Samtidig legger EU-kommisjonen siste hånd på verket for de enda mer konkrete og operasjonelle arbeidsprogrammene for samarbeidsprosjektene under de seks klyngene, som danne grunnlaget for utlysningene som vil komme fremover, de første med en søknadsfrist i september 2021.

Gitt den store konkurransen om å delta i Horisont Europa vil det være en god ide å se etter mulige samarbeidspartnere i både Norge og Europa allerede nå, selv om de endelige arbeidsprogrammene og utlysningene enda ikke er vedtatt.

Tilgangen til rammeprogrammene gjennom EØS-avtalen gir mulighetene og de norske aktørene må kjenne sin besøkelsestid nå og fremover. For en økonomi i omstilling i det grønne og digitale skiftet er forskning og innovasjon et avgjørende fundament for fremtidig verdi- og jobbskaping. Verktøyet Horisont Europa må bare tas i bruk !