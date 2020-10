Statsminister Boris Johnson vil i sin nyttårstale si at Storbritannia igjen er et selvstendig land med kontroll over sine grenser og lover. Om de – og vi – da har en handelsavtale som erstatter EU-medlemskap og, for oss, EØS-avtalen, er pr. nå høyst usikkert.

Skal jeg tippe, så har vi det. Kanskje ikke ratifisert og formelt på plass, men såpass ferdig forhandlet at vi sammen lukker øynene for formalitetene.

Vår avtale skulle vært ferdig 9. oktober, Stortinget skulle rukket å godkjenne den før nyttårsrakettene går opp. Men det gikk ikke.

Så lenge britene og EU ikke er enige, blir det heller ingen avtale med oss. Vi er i det samme indre marked og må nok godta den samme avtalene hva markedsadgang etc. angår. Men vi har på plass en avtale med britene om fiskeriforvaltningen og kvoter, og det er da noe, for dette er en av snublesteinene i forhandlingene med EU.

Skilsmisseavtalen sikrer også rettighetene til nordmenn i Storbritannia og briter i Norge. Deres rettigheter fortsetter som før, de kan bli værende og fortsatt bli behandlet som om de er en av oss.

Britene hadde satt 15. oktober som en tidsfrist, men den ble også passert. Deretter ble det litt forhandlingstaktisk nervekrig; skulle det forhandles videre eller ikke. EU var klar for det. Britene forlangte en «fundamental annen tilnærming» fra EUs side for å fortsette. Litt «blame game» om det ikke blir noen avtale? Men de kom i gang igjen.

Det politiske retorikken gir liten grunn til optimisme. Næringslivets aktører i Storbritannia er imidlertid samstemte og advarer mot no deal-brexit. Økonomiske analyser viser alvorlig økonomiske tilbakeslag, på toppen av covid-pandemien. Det gjør tilsynelatende lite inntrykk på regjeringen, skal man dømme etter retorikken.

Næringslivet bes forberede seg på at britene etter nyttår skal forholde seg til WTO-reglene, eventuelt en avtale à la Australia, hva nå det er. Det vil i tilfelle være om lag lite langt unna hva britiske næringsliv trenger, som Australia er fra Storbritannia.

Direktøren i tenketanken Changing Europe, Anand Menon, skriver i The Guardian (16.10) at vi ikke bør la oss forlede av Boris Johnsons tøffe ordbruk. Menon mener statsministeren ønsker en avtale og at det er mulig å finne løsninger på de to viktigste konfliktsakene, felles standarder og fisk.

Han mener de økonomiske kostnadene og skaden en no deal-brexit vil forvolde på forholdet til britenes europeiske naboer, er for høy. Og, ikke minst, det vil være politisk enklere for statsministeren å selge en avtale som en seier, enn å skulle forklare hvorfor han mislyktes med å få til en avtale.

Alt dette berører også oss. Storbritannia er vårt største eksportland og selv om en stor del av eksporten er gass som går i rør og hviler på en egen avtale, berører det mange norske arbeidsplasser.

Vi har en avtale på varebytte som ble inngått forrige gang det var frykt for at britene forsvant ut av EU og EØS-avtalen uten avtale. Den er nå er vekket til live igjen, og blir en tollfri bro til en varig handelsavtale. Men for tjenesteeksporten finnes det ingen back-up-avtale.

I den første EU-EØS-redegjørelsen daværende europaminister Elisabeth Aspaker holdt etter brexit-avstemmingen høsten 2016, sa hun at regjeringen mål var en avtale med britene som var «minst like god som EØS-avtalen». Jeg tillot meg å si at det er bra med ambisjoner, men dette er dessverre i overkant optimistisk. I så fall måtte vi bli det femte landet i United Kingdom.

EØS-motstanderne i norsk politikk jublet for brexit. Nå mente de britene skulle forhandle fram en avtale som var bedre enn EØS-avtalen og som vi kunne kopiere. Mye er usikkert de kommende ukene. Men jeg tror vi trygt kan gå ut fra at disse forhåpningene blir gjort grundig til skamme.