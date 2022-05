Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Tvert imot bør den gå på hvordan vi kan styrke den norske selvråderetten. Matberedskap, fiskeripolitikk og kontroll over krafta vår er avhengig av norsk selvråderett. Tiden vi lever i understreker viktigheten av selvråderetten, ikke omvendt.

Uttalelser fra hele det norske politiske spekteret, som ofte har hatt begredelig lav interesse for norsk matproduksjon, viser at Russlands krig mot Ukraina har fått langt flere til å innse at matproduksjon bør være en lokal, ikke en global, øvelse.

Fra at vi i Senterpartiet nærmest var alene om å ta opp behovet for tetting av inntektsgap og økning av selvforsyningsgraden slutter nå et bredt flertall opp om målsettingene i Hurdalsplattformen. Flere av de riktignok med begrunnelsen om at det er krise akkurat nå.

Det samme gjelder hvordan de skyhøye energiprisene har fått partier som har vært forkjempere for EUs energibyrå, Acer, og integrasjon med det europeiske kraftmarkedet til å si nei til bygging av flere utenlandskabler.

Dette skulle vitne om at flere ser svakhetene i globaliseringen, og behovet for styrket norsk selvråderett.

"Debatten fremover bør ikke gå på hvordan vi kan øke avstanden, svekke folkestyret og redusere selvråderetten." Folkestyre

Til tross for dette har politikere fra Høyre, Venstre, MDG og Ap den siste tiden tatt til orde for at vi trenger en ny EU-debatt i Norge.

Regjeringen har varslet en utredning av EØS-avtalen. For Senterpartiet er det viktig at utredningen ser på hvordan EØS-samarbeidet griper inn i politiske beslutninger som tidligere var underlagt norsk suverenitet.

Vi vil blant annet se på mer aktiv bruk av reservasjonsretten, hvordan fri flyt av arbeidskraft har påvirket sosial dumping i arbeidsmarkedet og hvordan EØS-avtalen påvirker distriktspolitikken. Et distriktspolitisk virkemiddel vi ønsker å se på er hvordan vi kan styrke bruken av differensiert arbeidsgiveravgift.

EU har lyktes med å organisere sanksjonspakker mot Russland. Dette er imidlertid ikke et argument for norsk EU-medlemskap. Vi samordner sanksjonene våre med EU, og gjør unntak hvor vår lokalkunnskap tilsier at det er riktig. Dette gjelder for Svalbard og fiskerisamarbeidet med Russland. Unntak som vi kan takke norsk selvråderett for, og som kunne vært vanskeligere innenfor EU.

Det norske folks nei i 1972 og 1994 har tjent landet vårt godt. Debatten fremover bør ikke gå på hvordan vi kan øke avstanden, svekke folkestyret og redusere selvråderetten, men hvordan vi kan ta mer folkevalgt styring.