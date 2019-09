Liberalismen er ikke grenseløs

EUs oppgave bør være å legge til rette for et godt og rettferdig samarbeid mellom Europas ulike stater. Et slikt samarbeid har mange fordeler, men overnasjonalt samarbeid verken kan eller bør erstatte nasjonalstaten.

Fremveksten av nasjonalstaten med sine klare grenser har bidratt til å fremme stabilitet og tilhørighet, og dannet grunnlaget for det Europa vi har i dag. Slik bør det fortsatt være. Samarbeid er viktig og nødvendig for et lite land, men nasjonalstaten er og skal fortsatt være grunnsteinen. Norge, og alle andre stater, må stå fritt til å avvise regler og reguleringer som ikke tjener landet totalt sett. Samtidig må alle stater stå fritt til å bestemme over sine egne grenser, over hvem som skal slippe inn og hvor mange.

Handel og samarbeid skaper større økonomisk vekst og velstand, og i forlengelsen også mer stabilitet.

EU av i dag er også noe ganske annet enn det EF man hadde for 30 år siden. På godt og vondt. Det finnes ting ved utviklingen man kan kritisere, og man bør være på vakt mot overnasjonalitet som klart går på bekostning av hver enkelt stats interesse og mulighet til å fatte egne lover. Nasjonalstaten skal ha rangen. I dette ligger også kjernen til at Frp er for EØS, men mot EU.

Som liberalist er jeg for mest mulig handel og samarbeid mellom stater. Proteksjonisme og handelshindringer er fremmede for liberalismen. Handel og samarbeid skaper større økonomisk vekst og velstand, og i forlengelsen også mer stabilitet. To parter som nyter godt av gjensidig handel og samarbeid vil tenke seg om før de går i konflikt med hverandre. Slik har det ikke alltid vært i Europa.

En av grunnsteinene i EU er de fire frihetene; fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital på tvers av medlemsstatene. Noe som også gjelder Norge gjennom EØS-avtalen.

For en relativt liten økonomi som Norges er dette et gode. I 2018 eksporterte vi varer for 997 milliarder kroner og importerte for 710 milliarder kroner. Hele 82 prosent av eksporten vår gikk til EU, mens 61 prosent av importen vår kommer fra EU. Det sier seg selv at vi nyter godt av å ikke ha noen handelsbarrierer mellom oss og EU.

Annonse

At europeiske borgere og varer lett kan reise og transporteres over landegrensene i Europa mener jeg er et absolutt gode.

All den tid vi har relativt «myke grenser» internt i Europa er det imidlertid desto viktigere at yttergrensene fungerer, er bevoktet og kontrollert.

Der har Europa og EU en lang vei å gå. Det er fortsatt mange som søker seg til migrantrutene over Middelhavet, og EU-landene er fortsatt ikke enige om hvordan dette skal møtes.

Italia og Hellas er som regel første destinasjon, men migrantene ønsker seg gjerne videre til andre europeiske land. Derfor er det et felleseuropeisk problem, som må løses i fellesskap.

Her mener jeg man må bli mye tydeligere. Europa kan ikke ukritisk ta imot migranter som vil hit på bakgrunn av et ønske om bedre økonomi og økt levestandard. Hvorfor? Fordi antallet mennesker i den situasjonen, og med det ønsket, er på mange hundre millioner. Det vil være fullstendig uansvarlig og helt uten bærekraft for Europa.

Ja, vi skal gjøre vår del og ta imot vår rettmessige andel mennesker som er på flukt fra krig eller forfølgelse, men vi kan ikke åpne opp for generell migrasjon der økonomi er den viktigste drivkraften - verken til Norge eller Europa. Økonomi er også den viktigste drivkraften for det store flertallet av de som tar Middelhavsruten, mindretallet er reelle flyktninger.

EU og Europa må derfor bli vesentlig bedre til å håndheve sin grenser, hvis ikke må hvert enkelt land gjøre det.

Svært mange av migrantene til Europa har verken arbeid eller er økonomisk selvforsørget. Derfor er det viktig at vi har god kontroll med grensene våre og praktiserer en streng, men rettferdig politikk på innvandringsfeltet.

Liberalisme handler, i motsetning til sosialisme, om å gi enkeltindividet mer frihet. Men med mer frihet kommer mer ansvar. Ansvar for seg selv og sine nærmeste. Av nettopp den grunn må man ved innvandring sette krav og forventning til at folk klarer seg selv. Om mange ikke gjør det, som er tilfellet i dag, er man nødt til å føre en realistisk innvandringspolitikk der grenser og kontroll med hvem som kommer og hvor mange som slipper over grensen er helt nødvendig. Liberalismen er ikke grenseløs og har heller aldri vært det.