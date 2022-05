Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det virker betimelig at vi gjenforenes når våren blomstrer rundt oss, og vi igjen kan feire Europas dag sammen.

Dette er til tross for at det truende bakteppe for denne årlige vårfesten. Den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter med uforminsket styrke, og det internasjonale samfunnet må arbeide engasjert og aktivt for å håndtere aggresjon mot oss alle.

Vi må sørge for at EUs stemme resonnerer høyt og tydelig, spesielt den 9. mai.

Europadagen markeres årlig til minne om en tale den franske utenriksminister Robert Schuman holdt den 9. mai i 1950. Senere kjent som "Schuman-erklæringen", inspirert av Jean Monnet, lanserte vi det europeiske prosjektet bare fem år etter andre verdenskrig.

Den grunnleggende ideen var å bringe og forvalte de essensielle ressursene til Europeiske økonomier slik at de ble så gjensidig avhengige av hverandre at en ny krig mellom grunnleggende medlemsland ville være utenkelig og umulig. Basert på disse hjørnesteinene startet eventyret som siden har blomstret, og gradvis omfattet mange aspekter av det offentlige livet i våre demokratiske samfunn og sosiale markedsøkonomier.

Det er velkjent at Det europeiske fellesskap, nå Den europeiske union, strekker seg fra det indre marked til fri bevegelse av studenter, fra bevaring og verdiutvikling av vår kulturarv til beskyttelse av miljøet vi lever i, fra høy sosial standarder og arbeidsforhold til vitenskapelig forskning og bekjempelse av pandemier.

Norge er nært knyttet til, bidrar og drar nytte av disse prosjektene uten å være unionsmedlem. Norge fant en status som balanserer dets interesser i å delta i det indre markedet, standardpolitikk og muligheter, og dets verdier knyttet til nasjonal suverenitet.

Like viktig deler Norge prinsippene, inkludert solidaritet, troen på grunnleggende verdier og en rettferdig visjon for samfunnet, verden og fremtiden som EU fremmer for sine innbyggere. Med denne identiteten har vi utviklet et så eksemplarisk samarbeid mellom Norge og EU, til det punktet at Norge har blitt det nærmeste ikke-medlemslandet.

Vår forpliktelse til fred gjennom partnerskap ble anerkjent unikt ved tildelingen av Nobels fredspris til det europeiske prosjektet i 2012, for ti år siden. Komiteen ga denne prestisjetunge prisen til EU for, jeg siterer, dets "bidrag til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter".

"Den europeiske union er i bunn og grunn et fredsprosjekt, og pressefriheten har alltid vært avgjørende." Frihet

Dette engasjementet forklarer hvorfor vi feiret Europadagen med en samling på Nobels Fredssenter i hjertet av Oslo. I år minnet en kraftfull og rørende utstilling oss om hvor farlig det er å være journalist og hvor mye den frie presse bidrar til demokratiet.

Den europeiske union er i bunn og grunn et fredsprosjekt, og pressefriheten har alltid vært avgjørende. Pressefriheten blir imidlertid enda mer aktuelt med krigen som igjen raser midt i Europa, ved EUs østlige grense.

Krigen i Ukraina er et åpenbart brudd på folkeretten og aksepterte traktater av et permanent medlem av FNs sikkerhetsråd, aggresjon mot den territorielle integriteten til en suveren stat, et uprovosert angrep på en fredelig nabo, og en brutal handling som tåler uakseptabel tap av liv, lidelse og ødeleggelse.

Den bærer også på mangel på mat og energiforsyninger som har konsekvenser langt utover krigen i et øyeblikk da verden sliter med de økonomiske, sosiale og menneskelige implikasjonene av Covid-pandemien, inkludert tilbakevending av inflasjonen.

Norge og EU svarer sammen på denne angrepskrigen på en rask, koordinert og resolutt måte. Vi slutter oss til et stort flertall av stater over hele verden for å fordømme krigen og ber om, som FNs generalsekretær Guterres, slutt på fiendtlighetene, respekt for rettighetene til sivilbefolkningen og flyktninger, og fredens retur.

Det kommer ikke som en overraskelse, men som en fast forsikring om at Norge og EU er allierte og likesinnede, står vi sammen med andre partnere forent i vår reaksjon på den russiske aggresjonen og i vår støtte til Ukraina i deres kamp for en fredelig, demokratisk, og europeisk fremtid.

Norge og EU er forpliktet til å forsvare folkeretten med FN-pakten som kjerne og samarbeider med alle landene som deler samme forpliktelse til å møte våre utfordringer sammen.

Den 9. mai må vi videre engasjere oss i en åpen dialog med alle våre partnere over hele verden.

La meg avslutte med en mer optimistisk tone! 2022 markeres i EU som det europeiske ungdomsåret. Det er med stor glede og et varmt håp for framtiden at vi kan finne trygghet i er våre yngre generasjoner, i deres energi, glede, og styrke til endring og samfunnets innovasjon. Jeg stoler på at de vil bidra til å gjøre verden til et bedre, tryggere, mer rettferdig og mer bærekraftig sted!

Nå som våren er her, la oss nyte de blomstrende knoppene, den barmhjertige solen, musikken, sammenkomstene, freden og den europeiske fremtiden! Lenge leve Norge, lenge leve EU!