Nå som EU ikke importerer kullkraft fra Russland har de et stort energibehov som må dekkes, og trenger derfor både å produsere og importere mer strøm. Her er Norge en viktig eksportør, og selvfølgelig skal vi hjelpe EU-landene gjennom denne krisa.

Problemet er at eksporten er regulert gjennom Acer, EUs strøm- og energimarkedspakke. Det gjør at vi ikke kan stoppe eksporten av strøm når vannmagasinene i Norge begynner å få lav fyllingsgrad, altså når det er lite vann til strømproduksjon.

Dette har nok mange merket i vinter, da det presset opp strømprisene, men det har også en annen ulempe, nemlig at man har mindre sikkerhet i strømforsyningen.

Når man må fortsette å eksportere strøm på tross av fyllingsgrad får ikke lagrene fylt seg opp igjen, og det som kunne vært et viktig lager som kunne hjelpe EU når det er krise, får aldri bygget seg opp. Slik får vi eksportert mindre strøm til Europa enn vi hadde kunnet gjøre uten avtalen.

Det er en kortsiktig tenkning som gjør at vi eksporterer strømmen for å få ned prisnivået på strøm i Europa akkurat nå, i stedet for å la vannmagasinene fylle seg opp slik at vi er beredt til å hjelpe til om det skulle bli enda mer krise.

Også når det kommer til miljøpolitikk vil økonomiske hensyn alltid komme først. EU blir sett på som en forgjenger i internasjonal klimapolitikk, selv om de både jukser med klimaregnskap, flytter utslipp og jobber for en mindre ambisiøs klimapolitikk internasjonalt. De som virkelig gjør en god jobb er noen få medlemsland, ikke EU i sin helhet.

EUs klimakvotesystem gjør at rike land kan kjøpe seg fri fra ansvaret om å kutte i utslipp. Når noen land kutter fjernes det ikke klimakvoter, og dermed blir det billigere for andre land å slippe ut CO2. Slik vil man aldri kutte mer i utslipp enn målet EU har satt seg. I tillegg blir de dyreste kuttene utsatt til sist, slik at man kommer til å få et kjempeproblem når de kuttene skal tas.

I tillegg er det i mange tilfeller EU selv som definerer hva som telles som klimaskadelig og ikke. Blant annet regner EU bioenergi som miljøvennlig, uansett om man har hugget ned skog for å produsere den, mens det nå skal stilles mye høyere krav til vannkraft, slik at det ikke nødvendigvis regnes som grønn energi.

Problemene med EU er strukturelle. EU vil aldri klare å løse de store samfunnsproblemene, eller være en god aktør internasjonalt, fordi fri flyt alltid vil gå foran alle andre hensyn. Derfor vil de aldri være en god løsning på internasjonale eller globale kriser.

Både krigen i Ukraina og klimakrisa er store utfordringer, som krever samhold og solidaritet. Da er ikke en økonomisk union det rette forumet. Vi trenger en god internasjonal politikk som er tuftet på solidaritet, ikke økonomiske hensyn.