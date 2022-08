Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er et strømopprør i Sør-Norge der situasjonen går fra vondt til verre. Strømrasjonering nevnes som en mulighet til vinteren.

Næringslivet advarer mot at investeringer uteblir og at arbeidsplasser går dukken, AP-ordførere krever handling, representanter fra SP krever politisk styring og Stein-Lier Hansen i Norsk Industri etterlyser norsk sjølråderett.

Innlegg på årets LO-kongress som krevde begrensninger i krafteksport ble gølvet. APs Espen Barth Eide slengte på en kommentar om at slike krav kom fra «ganske marginale grupper som har gjort ganske mye av seg». Nå går’n på gummisåler.

Uansett regjering har vi strømpriskaos. Kari Gåsvatn forklarte dette i denne avisa ved å hente inn den tyske EU-kritiker Wolfgang Streeck. Han siteres på at nyliberalismen og globaliseringen stanger i alle tak og vegger, der kapitalismen og demokratiet er i krise, etter omfordeling nedenfra og oppover, nedbygging av velferd og gevinst for de rike. Videre at suverenitet uten demokrati er mulig, men ikke demokrati uten suverenitet.

Dette synliggjør at det ikke er nok at det offentlige eier og får inntekter fra vannkrafta så lenge de folkevalgte ikke tar kontroll med bruk og omsetning. Kraftselskapenes fornuft er markedslogikk og ikke samfunnsansvar. De kan «overtales» til å holde igjen nå dersom de kommende vinter via oppfylte vannmagasiner kan selge strømmen til en enda høyere pris.

"Det er ikke nok at det offentlige eier og får inntekter fra vannkrafta så lenge de folkevalgte ikke tar kontroll med bruk og omsetning."

Dette kan ikke fortsette. Norge er en stormakt på energi og trenger ikke å stå med lua i handa. Regjeringa må regjere og ikke fortsatt la markedet være herre.

Først av alt må det innføres begrensning av strømeksport slik at vannmagasinene kan fylles opp uten av prisene går ytterligere opp. Videre må vilkårene for kablene til Tyskland og Storbritannia reforhandles. Varig løsning krever begge deler.

Toprissystem på strøm må innføres og innrettes slik at det sikrer levelige og langsiktig kontrakter for næringsliv og rimelig strøm til normalforbruk for folk.

Strømprisstøtte til husholdninger er et nødvendig kortsiktig tiltak, men dette gjør ingenting med selve strømprisen og hjelper ikke spesielt den kraftforedlende industrien. Skal denne gis stabile rammevilkår, må Stortinget ta styring med strømmen ved å gå ut av EUs energibyrå ACER.

De mest ihuga EU-tilhengerne mener at dagens strømprissystem er å vise solidaritet med Europa. I så fall solidaritet med hvem? De få som tjener grovt eller de mange som må betale regninga?

Fellesskapet har bygd opp kraftsystemet som har en gjennomsnittlig kostpris på 11,57 øre per kwh. Denne må brukes til å sikre et lavutslippssamfunn framfor å selges til høystbydende. Det er solidaritet med klima og framtida.

Også i EU-land er det politikere, fagforeninger og andre som krever makspris på strøm noe Frankrike og Spania allerede har innført. Hellas og andre land vil ha skatt på ekstraprofitt og skille strøm- og gasspris. Men ACER mente så sent som i april at det europeiske strømmarkedet fungerer etter hensikten.

SP, SV, Rødt og KrF stemte imot energimarkedspakke tre og ACER ved Stortingsbehandlingen i 2018. LO og over 100 AP-ordførere var imot. De engasjerte fra den gang må nå aktivisere seg sammen med fagorganiserte, lokale folkevalgte, representanter fra næringslivet for å ta tilbake folkevalgt styring med vannkrafta. Først da bli det «vanlig folks tur».

Nei til EU mener Stortinget brøt Grunnloven med ACER-vedtaket. I november tar Lagmannsretten stilling til søksmålet vårt mot staten.