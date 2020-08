Hvor var Norge?

«En historisk dag for Europa», uttalte Frankrikes president Emmanuel Macron da EUs regjeringssjefer ble enige etter fire døgn med knallharde forhandlinger. Resultatet var et nytt langtidsbudsjett og en enorm krisepakke på størrelse med to norske oljefond.

Til tross for store avstander klarte de 27 EU-landene å finne sammen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dette tyder på at viljen til å finne enighet var stor. Statslederne forhandlet med gode intensjoner. Ingen av landene fikk fullt gjennomslag, men alle satt igjen med betydelige seire. Landene som blir hardest rammet av koronaviruset får mest. I tillegg er omtrent en tredjedel av pengene øremerket til klimaløsninger.

Men så var det Norge, da. Hvorfor bidrar ikke vi til gjenoppbyggingen av den europeiske økonomien? Vi er tross alt blitt rike på handel, og Europa er vårt viktigste marked. Er vi ikke vårt ansvar bevisst?

Gjennom EØS-avtalen er Norge i EU på deltid. Vi plukker ut godene, men gjemmer oss vekk når regnværsdagene kommer. Enn så lenge har Norge klart å stå i denne spagaten. Spørsmålet er om det er i norsk interesse å fortsette med det.

Her er noen av argumentene for at vi bør tenke nytt om norsk EU-medlemskap nå:

1) Ettpartistaten Kina vokser fram. Landets autoritære regime internerer minoriteter i lukkede leire, fengsler opposisjonen, sensurerer pressen og har satt Hongkong under administrasjon. Kina snevrer også inn ytringsfriheten utenfor egne grenser. Da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo mottok Nobels fredspris i 2010 frøs Kina handelen med Norge. Det tok flere år før vi slapp ut av den såkalte «fryseboksen». For at små land som Norge skal kunne fortsette å tale fritt må vi alliere oss. Da er EU vår naturlige partner. Kina vet at kostnaden ved å putte EU i fryseboksen er for høy.

2) EU skal være karbonnøytralt i 2050. I løpet av 30 år skal våre viktigste handelspartnere kutte utslippene sine til netto null. Det er dårlig nytt for norsk olje- og gassnæring, og derfor også dårlig nytt for Norge. Vi må gjennom en krevende omstilling, og da vil våre bedrifter trenge best mulig markedsadgang i Europa. Da trenger vi norske politikere som kjemper for norske interesser i EU.

3) Multinasjonale selskaper utfordrer norsk suverenitet. Facebooks markedsverdi er høyere enn norsk årlig verdiskapning. Det samme gjelder Apple, Microsoft, Amazon og Alphabet (Google). Da kan selskapene stille krav til Norge, ikke motsatt. Norsk suverenitet trues av gigantiske multinasjonale selskap. Heldigvis kan vi gjenvinne suvereniteten ved å samarbeide med våre naboland.

EU er ikke perfekt og kommer heller aldri til å bli det, men EU er det beste alternativet vi har til å gjøre en positiv forskjell.

4) Handlingsrommet oppleves uforståelig. Selv etter flere tiår med EØS-avtalen er det vanskelig å beskrive hvordan handlingsrommet ser ut. Regelverket tolkes ofte for strengt, særlig på lokalt nivå, fordi man vil være på den sikre siden. NAV-skandalen illustrerer EØS-avtalens institusjonelle kompleksitet. Selv blant norske jussprofessorer er det stor uenighet om hvordan EØS-regelverket skal tolkes. Som EU-medlem ville vi trolig fått bedre forståelse av regelverket, hatt sterkere forankring i Grunnloven og unngått en rekke juridiske gråsoner. Uten EFTA-pilaren ville vi dessuten hatt mindre byråkrati og økt demokratisk kontroll.

5) Vi vet ikke når neste krise rammer oss. Men vi vet at det er lurt å tegne forsikring før den inntreffer. Som EU-medlem vil Norge ha den beste mulige garantien om at naboene våre stiller opp for oss når vi trenger det. Før koronapandemien rammet Norge så vi for eksempel ikke noe behov for å delta i EUs innkjøpsordning av medisinsk utstyr. Da Norge ble rammet forsøkte vi å melde oss på, men da var vi for sent ute. Det er lurt å tegne forsikring for ulykken rammer.

6) Vi har sterke kort på hånden. Norge er inne i en gullalder. Det gir en historisk mulighet til å forhandle fram et EU-medlemskap som ivaretar landbrukssektoren og fiskerinæringa. Venter vi til den dagen Norge står svakere vil vi ha en svekket forhandlingsposisjon.

EU er ikke perfekt og kommer heller aldri til å bli det, men EU er det beste alternativet vi har til å gjøre en positiv forskjell. Og hver eneste dag forsøker EUs ledere og folkevalgte å gjøre en positiv forskjell. Det gir resultater. Fra å være en klimasinke har EU blitt et ledende klimafyrtårn. Fra å være mannsdominert styres EU nå av Ursula von der Leyen og Angela Merkel – to særdeles kompetente kvinner. For hver dag som går blir EU stadig litt bedre.

Det er lett å kritisere EU for alt som kunne vært bedre, men da syns jeg vi skal se oss selv i speilet. Hva er Norges bidrag? Hvor var vi da Sverige, Danmark og Italia diskuterte Europas framtid?

Et norsk medlemskap handler om mye mer enn hva EU, med sine feil og mangler, er i dag. Det handler om hva EU skal være i framtiden og hvordan vi best kan ivareta langsiktige norske interesser.

Neste gang EU skriver historie håper jeg Norge tar ansvar og blir med. Men først må vi nordmenn skrive historie ved å melde oss inn.