Hvem er trygdeeksportørene?

I den politiske populismens ånd, er den formålstjenlig å finne et negativt ladet stempel på ting man ikke liker. Et aktuelt eksempel er betegnelsen «trygdeeksport». Definisjonen er uklar, men assosiasjon er klar; (arbeids)innvandrere som tar med seg trygdeytelser ut av landet.

Da regjeringen la fram sin stortingsmelding om «Eksport av norske velferdsytelser» i 2017, kom en del fakta på bordet, uten at det påvirket debatten i nevneverdig grad. Trygdeeksportens spøkelse som angivelig kan undergrave våre velferdsordninger dyrkes videre.

Fakta: Nesten all trygdeeksport er det norske pensjonister som står for. Av de nær 10 milliardene det er snakk om, gikk over 70 prosent til norske statsborgere som har valgt å nyte pensjonisttiden i klimamessig gjestmildere strøk. I likhet med noen arbeidsinnvandrere som vender hjem etter endt arbeidsliv hos oss.

Heldigvis er det ingen som har kommet på den tanke å skulle nekte folk å nyte pensjonen sin der de selv velger, innaskjærs eller utaskjærs. Selv ikke oppfordringen om å «kjøpe norsk», er vel myntet på å gi våre eldre i Torrevieja dårlig samvittighet.

Det kokte egentlig ned til barnetrygd og kontantstøtte til barn av arbeidsinnvandrere, men som bor i hjemlandet. Av de 15 milliardene som ble utbetalt i barnetrygd i 2016, var det 1,2 prosent som gikk til barn i andre land. En ordning vi for øvrig har hatt i Norden siden midten av 50-tallet.

Det kan selvsagt diskuteres om forutsetningen for å få barnetrygd er at barna skal bo i Norge. Men da vil prinsippet også ramme barn av nordmenn som bor og jobber i utlandet. Er det statskassa man er bekymret for, er det mye dyrere for den, om arbeidsinnvandreren tar med seg disse vel 10.000 barna hit. Da skal de ha barnehageplass og/eller skoleplass. I tillegg til barnetrygd.

Så kom Nav-saken, hvor folk har mistet sykepenger og dømt til fengsel fordi de forlot landet med sykepenger eller arbeidsavklaringspenger uten samtykke fra Nav. En feiltolkning av trygdeforordningen førte oss ut i elendigheten. I den offentlige utredningen «Blindsonen. Gransking av feilpraktisering av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området» ligger begrunnelsen. Men ikke forklaringen på hvordan det kunne gå så galt og hvordan alle ledd feilet.

Det er altså tillatt, selvsagt, å stille krav til dem som mottar ytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Poenget er jo å få deg fortest mulig tilbake i jobb. Da kan det være behandlingsopplegg og arbeidstreningsopplegg som skal følges, eller at en reise ikke må medføre en risiko for at tilstanden forverres.

Uavhengig av EØS-forordninger, er jo Norge som den geografiske rammen for «båndtvangen» lite egnet, om det er avstanden som er viktig. Skal du til fysioterapeuten en gang i uka, er det uproblematisk for en haldenser å være på hytta i Strömstad. Men det var ulovlig. Men til tanta i Alta var det lov å dra.

Eller en polsk snekker som brekker armen og det eneste som trengs for å komme tilbake, er tiden det tar å lege bruddet. Det er kanskje bedre om han er hjemme hos familien i Krakow enn på hybelen i Norge.

Vel, nå ryddes det vel opp i dette. De som er urettmessig rammet og trygdemisbrukstemplet må få sin oppreisning. Politikere og byråkrati må ta inn over seg at EØS-avtalen ikke bare er blitt en livsviktig handelsavtale for eksportbedrifter, men også en rettighetsramme for oss alle. Vi er ikke «unionsborgere», men nordmenn har fått de samme rettighetene som EU-borgere. Bortsett fra, som vanlig, stemmeretten ved valg til EU-domstolen.

Men det vi kan velge å gjøre, er å legge bort trygdeeksportbetegnelsen når vi diskuterer hvilke regler som er nødvendige og fornuftige rundt våre ulike velferdsordninger for å forhindre misbruk. Trygdeeksport er et begrep som mer forvirrer enn forklarer.