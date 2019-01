Det påstås at det vil gå helt greit for norsk næringsliv om vi dropper EØS-avtalen og bruker den gamle handelsavtalen fra før 1994. Det skal dessuten angivelig løse mange problemer med arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, regjeringens konkurranseutsetting osv.

Utfordringen ved en slik løsning er at verden har endret seg svært mye gjennom de 25 årene vi har hatt EØS-avtalen. Den økonomiske integreringen er økt, mulighetene for friksjonsfri handel over landegrensene i det indre marked har skapt verdikjeder mellom bedrifter i mange land. En engelsk bil består av komponenter fra bedrifter i en rekke land. Tjenester er blitt en mye viktigere eksportvare og i økende grav vevd inn i vareeksporten.

Millioner av mennesker har benyttet mulighetene for å jobbe i andre land enn hjemlandet. Også nordmenn, 15.000 bare i Storbritannia. I Norge er det vel 300.000 fra våre europeiske naboland som bor og jobber her hos oss. Mulighetene vi har hatt i Norden siden 1950-årene, er utvidet til våre europeiske naboland gjennom EØS-avtalen.

Men ok, la oss droppe EØS. Hva gjør vi da med svenskene og de over 300.000 andre europeerne som bor og jobber her hos oss? Vi kan neppe be de reise hjem. Da blir det mange store hull i bemanningslistene i bygningsbransjen, i sykehus og eldreomsorg, i landbruket.

Javel, men kan ikke vi bare bestemme at de skal få bli her hos oss? Det kan vi. Men under hvilket regelverk? Hvilke lover og regler skal beskytte dem mot vilkårligheter, sosial dumping og det som verre er? Hvilket regelverk skal erstatte Helsingforsavtalen fra 1962 som sikrer at i Norden behandler vi naboene som om de er en av oss?

Hva skal erstatte EU-reglene som gjennom EØS-avtalen sikrer likebehandling med oss nordmenn for alle EU-borgere? Samme rett til behandling om du blir syk som vi har, rett til pensjonsopptjening, ledighetstrygd, barnetrygd når de er i jobb.

Skal vi vedta en norsk lov som sikrer alt dette? Skal den bare gjelde for de som er her, når vi bytte ut EØS med den gamle handelsavtalen? Hva med nye som ønsker å arbeide her hos oss, som bedriftene trenger av ulike grunner? Skal de også få komme og få slike rettigheter?

Hva så med nordmenn som i dag arbeider i våre europeiske naboland med den trygghet Helsingforsavtalen og EU-reglene gir dem? Hvordan skal vi sikre at de beholder sine rettigheter uten EØS-avtalen? Hvem skal passe på at de får sine rettigheter, når ESA og EFTA-domstolen er borte?

Dette er også realiteter vi må ta inn over oss om vi virkelig skulle vurdere å droppe EØS-avtalen. Det vil påvirke flere hundre tusen menneskers dagligliv, her hos oss og for nordmenn i utlandet. Jeg har ikke sett at de som vil droppe EØS-avtalen drøfter disse problemstillingene.

Det er alle disse spørsmålene britene nå begynner å måtte ta inn over seg. Illusjonene bak brexit møter nå realitetene. Ønsker vi å debattere EØS, er det viktig at debatten skjer på et mer reellt grunnlag enn brexit-debatten har gjort hos britene.

Slagord som at EØS-avtalen er abonnementsordning på høyrepolitikk, hjelper oss ikke til å analysere fordeler og ulemper med EØS-avtalen, for vårt næringsliv og oss alle. Heller ikke å analysere de mange ulike utfordringene ved å skrote den.

De utfordringer deler av arbeidslivet møter med omfattende innleie, lønnspress, kabotasje, blir de borte med EØS? Blir nissen med på lasset, eller sitter den igjen her hos oss fordi det er andre virkemidler som må til? Kommer det færre utenlandske lastebiler med dårlig betalte sjåfører over grensa hvis en handelsavtale er like god for vår handel?

Det første som kan kreves er at de som vil ha en «bedre avtale» enn EØS må definere hva som mener med «bedre», for hva og for hvem?