Husmannskontrakten som stadig blir lengre

De siste årene har vi ikke hatt mye EU-debatt i Norge. Dessverre diskuterer vi heller ikke EØS-avtalen i særlig grad. Unntakene er når vi står overfor saker hvor konsekvensene av EØS kommer til syne, slik som Nav-skandalen eller grove eksempler på sosial dumping i bygg- og anleggsektoren. Noe debatt blir det også når Norge gir avkall på nasjonal suverenitet over viktige samfunnsfunksjoner enten det gjelder å underlegge oss EUs finanstilsyn slik Siv Jensen (Frp) og regjeringen sørget for i 2017, knytte Norge til EUs energibyrå, Acer, slik Arbeiderpartiet og regjeringen ivret for i 2018 eller som nå når Kristelig Folkepartis samferdselsminister Knut Arild Hareide ivrer for å knytte norsk jernbane til EUs jernbanedirektiv.

Nå er EUs fjerde energimarkedspakke rett rundt hjørnet, som nok en gang vil løfte spørsmålet om hvorvidt vi skal knytte oss ytterligere til EUs energiunion eller ikke.

For oss som fikk den politiske oppvåkning med EU-debatten på 90-tallet, og ikke minst Gro Harlem Brundtlands ektefødte barn, EØS-avtalen, er det utrolig hvor mange av spådommene som har gått i oppfyllelse. Avtalen fremstår mer og mer som en husmannskontrakt, og ikke som en avtale mellom selvstendige, likeverdige nasjonalstater. Ettersom tiden går er det færre som har denne historien med seg, men noe av det som synes klart 26 år senere er at ja-sida er i ferd med å befeste myten om at Norge ikke ville fått handlet med EU uten EØS.

Hver gang folk på nei-sida nå prøver å bringe opp en debatt rundt EØS-avtalens ulemper, svarer ja-siden med at en oppsigelse eller endring av avtalen vil bidra til at Norge ikke lenger får handle med våre viktigste handelspartnere. Ja-organisasjonen NHO skriver for eksempel på sine nettsider at «Mesteparten av alt som eksporteres fra Norge går til EU. Å si nei til EØS er å gamble med norske arbeidsplasser og velferdsstatens fremtid».

Dette budskapet gjentas så ofte og så sterkt at det er i ferd med å bli en etablert sannhet. Til tross for at fakta er noe annet. Faktum er nemlig at da avtalen ble inngått i 1993 slo man fast gjennom EØS-avtalens artikkel 120 at dersom EØS-avtalen sies opp skal frihandelsavtalen av 1973 igjen regulere handelen. Den er velprøvd og sikrer tollfri adgang for industrivarer til EU.

Dette vet NHO og de fleste tilhengerne av EU og EØS. Myten om at Norge isoleres handelsmessig uten EØS er grunnleggende feil og må derfor slås tilbake. Det er også verdt å merke seg at siden EØS-avtalen trådte i kraft har fastlandsindustriens eksport til de daværende tolv EU-landene sunket sammenliknet med da Norges handel kun var regulert av frihandelsavtalen.

Det er også verdt å merke seg at dersom EØS-avtalen skulle falle bort, forbyr WTO-regelverket EU å innføre toll eller markedsbegrensninger på handelen med Norge. Dette viste seg helt konkret da EU forsøkte å legge toll på norsk laks for noen år siden. Fisk og landbruksprodukter er som kjent ikke omfattet av EØS, men av frihandelsavtalen. På bakgrunn av dette fastslo WTO at EUs toll var ulovlig.

Skal vi noen gang lykkes med å få en debatt rundt EØS-avtalens mangel på forankring i folkestyre og stadig større suverenitetsavståelse, må vi også stå opp mot mytene som spres i takt med at avtalen stadig runder nye år.

For Norge har det vært en suksess med nasjonalt eierskap til ressursene. Våre naturgitte fortinn har sørget for konkurransefordeler for industrien gjennom ren og billig kraft. Likevel ønsket Ap å knytte oss nærmere EUs energiunion.

Det har vært en suksess med egen sentralbank og egen krone, selv om statsminister Solberg (H) gjerne skulle byttet den ut med euro.

EØS-avtalen bidrar til å bygge ned disse suksessfaktorene bit for bit, sektor for sektor fordi avtalen ikke er en reell avtale mellom suverene parter, men en avtale der den ene parten i stor grad dikterer premissene, og det norske stortingsflertallet med Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i spissen lar det skje.

Arbeiderpartiet sier ofte at de ønsker å utnytte handlingsrommet i avtalen. Noe av dette handlingsrommet er det daværende statsminister Gro Harlem Brundtland omtalte som vetoretten. Dette ble solgt inn som en av de norske forhandlernes store seier på begynnelsen av 90-tallet. Siden den gang har ikke vetoretten vært prøvd. Ap hevder nå at de vil være med på legge ned veto mot EUs jernbanedirektiv.

For oss som vil ha en reell debatt om norsk suverenitet, reelt folkestyre og internasjonalt samarbeid holder ikke dette. Vi må bidra til å dra opp debatten på egne premisser. Valget neste år kan bidra til å få satt konsekvensene av EØS skikkelig på dagsorden. Løsningen er mer samarbeid mellom stater, ikke mer overnasjonal styring fra EU slik Ap, Høyre og Frp stadig gjør seg til forsvarere for.