I 1994 sa folket nei til EU i folkeavstemningen. Året før hadde regjeringen Brundtland fått vedtatt norsk tilslutning til EØS-avtalen. Vi i Senterpartiet påpekte allerede da at den lignet mer på en husmannskontrakt enn en avtale mellom likeverdige parter.

Ettertiden har vist at vi fikk rett. I dag forsøker ja-sida seg på en argumentasjon om at alternativer ikke finnes. Selvfølgelig finnes alternativer. I bunnen har vi hele tiden hatt og har fortsatt en frihandelsavtale, som sikrer norsk næringsliv tilgang på markedene, men det var ikke det jeg skal skrive om nå.

Det som opptar meg i dag er regjeringens manglende vilje til å stå opp for norske interesser når dette kreves. Selv husmenn gjorde til tider sine krav hørt. Regjeringen med Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i spissen derimot ser ut til å ha som politikk at alt som foreslås fra Brüssel må godtas her hjemme.

I fjor tilsluttet man seg EUs tredje energimarkedspakke, og klar på beddingen ligger oppfølgeren, EUs fjerde energimarkedspakke, også kalt Vinterpakka. Året før der igjen bestemte regjeringen med Frp-leder og finansminister Siv Jensen i spissen at Norge skulle underlegges EUs finanstilsyn. Og eksemplene er utallige, med nær daglige tilpasninger og forordninger som tas inn i norske lover og forskrifter.

Siste nå er at regjeringen med statsminister Solberg i spissen vil gi kommuner og Storting meldeplikt til EU om utkast til nye lover og regler senest tre måneder før vedtak i saker som angår fri flyt av tjenester. Et forslag som fra før er svært omdiskutert og kontroversielt, selv internt i unionen.

Regjeringens folk har etter avsløringen forsøkt å kalle det en form for høringsprosess vi ikke trenger å frykte. Høringer er vi jo vant til, hevdes det. Ja, hadde det bare vært en ordinær høring, der argumenter fikk komme fram og veies opp mot hverandre før vedtak er fattet, hadde saken vært såre enkel, men det er altså ikke hva dette dreier seg om. Det nye direktivet skal «lette utøvelsen av etableringsfriheten for tjenesteytere og den frie utveksling av tjenesteytelser i det indre marked». Nye forslag, skjerpede krav og tillatelsesordninger på tjenesteområdet skal legges fram for ESA, som er overvåkningsorganet for EØS-avtalen, før vedtak. Dersom ESA mener vedtaket kan ha innflytelse på tjenesteflyten innenfor EØS-området, så vil vedtaket stoppes. Det er altså ESA, eller rettere sagt EU som avgjør.

Enten har ikke Jensen og Frp forstått konsekvensene av egen politikk, eller så er det et dårlig forsøk på å ri to hester.

Fra før vet vi at EØS-avtalens krav om fri flyt av tjenester allerede griper dramatisk inn i folkestyret, både nasjonalt og lokalt. Nå svekkes altså det lokale og nasjonale handlingsrommet ytterligere. LO skriver i sin høringsuttalelse at «LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser». Arbeidstakerorganisasjonen viser også til at forslaget gir mulighet til å stanse lovforslag og inneholder nye varslingsmekanismer og konsekvenser ved brudd på meldeplikten. Ifølge bystyret i Amsterdam utgjør forslaget «en trussel mot lokaldemokratiet.».

Lokaldemokratiet er bærebjelken i det norske folkestyre. Prinsippet er at «de som har skoen på, best vet hvor den trykker», med rom for å finne gode lokale løsninger og skape lokale vekst. Hvordan vi utfører, kjøper og bestiller offentlige tjenester er meget viktig for lokal verdiskapning og lokal velferden. Å gjøre byråkratiet i ESA og EU til overdommer på disse områdene er svært uheldig.

Det er ingen tvil om at meldeplikten, eller rettere sagt, den utvidede meldeplikten til EU på tjenesteområdet er et klart angrep på norsk folkevalgt styring. Når man overlater til EU å skulle forhåndsgodkjenne avgjørelser i kommuner, fylkesting og Storting er det intet annet enn overføring av suverenitet.

Samtidig med dette ser jeg stadig på sosiale medier Frp-leder Siv Jensen understreke at «norsk politikk skal bestemmes i Norge», og at Frp derfor sier nei til EU. Enten har ikke Jensen og Frp forstått konsekvensene av egen politikk, eller så er det et dårlig forsøk på å ri to hester. Jeg er redd det er det siste – regjeringen Solberg er dessverre landets siste husmenn.