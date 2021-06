Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Handelspolitikken har for lenge vært en hvit flekk på det politiske kartet og må fram i lyset. Forhandlingene om handelsavtalene rusler og går i regi av EFTA. Når de er ferdige, sendes de til Stortinget og ratifiseres, uten nevneverdig debatt. Kanskje har debatten om EU-medlemskap og EØS-avtalen, samt WTO-forhandlingene tatt all handelspolitisk energi.

Siden 90-tallet har vi gjennom EFTA inngått handelsavtaler med 40 land. Vi forhandler med flere, bl a India og Vietnam. Alt dette har, med noen unntak, skjedd uten politisk kiv og strid.

Colombia-avtalen vakte debatt på grunn av gerilja-krig og drapene på fagforeningsledere. En sideavtale om samarbeid for å løse konfliktene måtte til. Avtalen med Merocur vil nok skape debatt på grunn av avskoging i Amazonas. I Sveits måtte avtalen med Indonesia til folkeavstemmingen over spørsmålet om palmeolje og bærekraft, hvor det ble ja med knapp margin (52 prosent).

«Handelskampanjen», en paraplyorganisasjon for miljø- og utviklingsorganisasjoner, fagforbund og Bondelaget, er opptatt av handelsavtalene. De mener Stortinget bør få en årlige handelspolitisk redegjørelse, og har i påvente av en slik, selv laget en, hvor sentrale problemstillinger er løftet fram.

Regjeringen Solbrg la i 2015 fram en stortingsmelding om «Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken».

Mangelen på politisk engasjement rundt handelspolitikken står ikke i stil med handelspolitikkens betydning for norsk økonomi og arbeidsplasser. Som en liten, men sterk og åpen økonomi, er vi mer avhengig av åpne markeder for norske varer og tjenester enn de fleste andre land.

Vi kan takke oljen og gassen for at vi eksporterer mer enn vi importerer av varer og tjenester. Men olje og gass varer ikke evig. Da må vi få opp nye produkter og tjenester å eksportere. Fisken og pensjonsfondet alene, kan ikke balansere utenriksøkonomien.

Uttrykket "frihandelsavtale" er misvisende. Det er ikke «fritt fram». Moderne handelsavtaler innebærer mye reguleringer. Krav til miljø- og klimahensyn, arbeidstakerrettigheter, standarder og mekanismer for å løse uenighet. Så fritt står man ikke. Handelen skal ikke undergrave standarder det er bred enighet om gjennom internasjonale avtaler som ILO på arbeidstaker-området, internasjonale konvensjoner på miljø- og klimaområdet.

EFTA hang lenge etter EU med slike krav. Men nå har EFTA fornyet og forsterket kapittel om bærekraft i avtalene. EFTA har også vært altfor lukket. I EFTA-parlamentarikerkomiteen har vi i flere år oppfordret EFTA-ministrene å lære av EU når det gjelder større åpenhet og informasjon om handelspolitikken og de enkelte avtalene. Vi ser nå noen positive tegn til endring i EFTA også på dette området. Men en slik åpenhet må også følges opp av regjeringen på hjemmebane.

Handelspolitikken er kommet høyere på den politiske dagsorden generelt. Uroen for globaliseringens negative utslag på fordeling, miljø og klima skaper sterkere engasjement. Disse negative sidene ved globaliseringen må møtes med politikk på hjemmebane som sikrer god fordeling og utvikling av nye arbeidsplasser for de som blir borte.

Handelspolitikken slår nå inn i storpolitikken. Kinas utvikling fra å være en økonomi som kopierer andre, til å bli en innovativ økonomi, sees som en trussel av mange, ikke minst USA. Manglende forståelse for hvor innvevd også store lands økonomier er i hverandre, synes ikke å ha forsvunnet med Trump.

Når tidligere sikkerhetsrådgiver Bolton advarer oss mot å inngå handelsavtale med Kina, er det et dårlig råd. Det må være bedre å utvikle og regulere handelsforbindelsene på grunnlag av en avtale, enn uten.

For ingen tenker seg vel at norsk næringsliv ikke skal kunne eksportere til det kinesiske markedet?

Når det diskuteres om vi skal inngå handelsavtale med ulike land, synes det som om man tenker seg at uten en avtale, blir det ingen handel. Det er motsatt. Det begynner med handel og eksport. Ønsket om og behovet for en handelsavtale springer ut av ønsket om større markedsadgang for norsk eksportindustri og behovet for et regelverk som ivaretar arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og klima og som skaper forutsigbarhet for næringslivet.