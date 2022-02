Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Covid-19-pandemien har vist oss at digitalisering er avgjørende for Europas velvære. Digitalisering gir Europa ytterligere impuls til å fremskynde teknologisk utvikling ved å hjelpe e-helse og fremme styrkende innovasjoner.

Det gir betydelige muligheter for bedre livskvalitet, innovasjon, økonomisk vekst og bærekraft, men det gir også nye utfordringer for strukturen, sikkerheten og stabiliteten i våre samfunn og økonomier.

Etter de ødeleggende skadene påført av covid-19, vedtok den Europeiske Union (EU) Next Generation EU, som gir EU landene instrumenter for å reparere økonomiske og sosiale skader. Gjenvinningsinstrumentet beløper seg til 750 milliarder euro, hvorav 20 prosent er allokert til digital transformasjon.

Digital Europe Programme (DIGITAL) er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram som bringer digital teknologi til bedrifter, innbyggere og offentlige administrasjoner. Hvordan gjøre Europa grønnere og mer digitalt er utfordringene vår generasjon står ovenfor, og hvordan vi møter disse utfordringene vil definere vår fremtid.

Budsjettet på 75 milliarder kroner skal akselerere den økonomiske oppgangen og generere en digitale endringen av Europas samfunn og økonomi i perioden 2021–2027.

DIGITAL representerer en styrket videreføring av initiativer i EØS-avtalen: personvern, cybersikkerhet, dataflyt og rammeverket for en etisk og menneskesentrert tilnærming til kunstig intelligens.

EU-kommisjonen er fast bestemt på å gjøre dette til Europas "digitale tiår". Europa må styrke sin digitale suverenitet og sette standarder, i stedet for å følge andres – med et tydelig fokus på data, teknologi og infrastruktur. DIGITAL gir tilgang til nettverk, ressurser og kompetente partnere i hele Europa.

Det er krevende å bygge tilstrekkelig kapasitet alene. Vi må forene ressursene våre, og å ha Norge med på laget styrker innsatsen.

EU ser på Norge som en nær partner i den digitale omstillingen. Indeksen som måler digital modenhet i EU/EØS-området, viser at Norge fortsatt er blant de ledende landene på digitalisering i Europa. DESI-indeksen (Digital Economic and Society Index) fremhevet Norges digitale kompetanse og rangerte Norge som nummer fem etter Danmark, Finland, Sverige og Nederland.

"EU ønsker å styrke europeere med digitale ferdigheter for å matche den digitale utviklingen." Digitale ferdigheter

DIGITAL skal bidra til at norske innbyggere, næringsliv og offentlig sektor blir i stand til å utnytte fordelene og håndtere utfordringer digitalisering vil gi. DIGITAL legger til rette for økt konkurransekraft som vil styrke både lokalt og regionalt næringsliv i Norge.

5G-utbyggingen fortjener også ros. Når det gjelder spredning av mobil- og bredbåndsnett, tok 5G-utviklingen i Norge for alvor fart i 2020-2021, og det vil trolig bli betydelig høyere dekning de neste årene.

Norges fokus på det digitale skiftet innebærer å styrke en datastyrt endring som beskytter verdier og sikrer innbyggernes grunnleggende friheter og sikkerhet samtidig som Europa forbedres som en avansert makt.

Norge er vår fullverdige partner, og blir behandlet som et EU-medlemsland. Dette inviterer alle innbyggere til å delta i alle prosjekter. Det norske bidraget er beregnet til om lag 1,9 milliarder kroner for hele perioden.

Gjennom DIGITAL får norske virksomheter mulighet til å samarbeide med sterke kompetansemiljøer i Europa om å bygge felleseuropeiske kapasiteter innen digitale teknologier. Norges deltakelse vil løse betydelige samfunnsutfordringer og komme næringsliv, offentlige virksomheter og innbyggere til gode.

Samarbeidet gjør at vi deler på både kostnader og kapasitet. For eksempel betaler Norge, så vel som de andre medlemslandene, en andel for superdatamaskiner og får dermed tilgang til kapasitet som er større enn det de kunne ha oppnådd på egen hånd.

Deltakelse i programmet vil gi norske bedrifter og forskningsmiljøer tilgang til nødvendige samarbeidspartnere og ressurser innenfor kunstig intelligens, tungregning, cybersikkerhet og avansert digital kompetanse. Digitale teknologier bygger bro mellom FoU-aktører, aktører som må involveres i denne innovasjonen da de er fremtidens forbrukere.

Avansert databehandling, kunstig intelligens og cybersikkerhet har ikke vært en tydelig del av noe programsamarbeid tidligere. Norges deltakelse er derfor etterlengtet og satt stor pris på. Sammen med den norske regjeringen mener vi det er viktig at Norge deltar i DIGITALT.

EU ønsker å styrke europeere med digitale ferdigheter for å matche den digitale utviklingen. Vi må bygge europeisk digital suverenitet og industriell kapasitet som gjør at kontinentet kan konkurrere med Kina og USA i det globale kappløpet om digital hegemoni.

Gjennom aktiv deltakelse har Norge mulighet til å være med på å utvikle og påvirke europeiske digitale løsninger og regelverk basert på norske interesser. Vi er veldig glade for å jobbe med Norge slik at vi sammen kan fremme vår felles interesse og sikre trygghet og robuste digitale forsyningskjeder. Sammen plasserer vi Europa på kartet som en digital leder.