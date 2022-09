Fra fredsprosjekt til militærunion

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Vi hadde akkurat gått igjennom 2. verdenskrig, som brakte med seg store ødeleggelser i Europa, i tillegg til tap av menneskeliv. Og forhindre en ny krig var i alles interesse.

Tanken var at om landene i Europa handlet med hverandre hadde de mindre insentiv til å gå til krig. Å handle med kull og stål var også viktig, slik at om et land begynte å ruste opp til krig ville de andre landene legge merke til det. Dessverre er dagens EU milevis unna dette fredsprosjektet.

Det har ikke vært krig mellom to EU-land siden kull- og stålunionen ble opprettet, men det har nok mer med at demokratier veldig sjelden går til krig med andre demokratier.

Det har imidlertid vært mange kriger både på det Europeiske kontinentet, blant annet Bosniakrigen, Kosovokrigen og nå krigen i Ukraina. Det har også vært et titalls kriger utenfor Europa der EU-land har deltatt, blant annet Suezkrisen, Gulfkrigen, krigen i Afghanistan og borgerkrigen i Libya.

Land som Frankrike, Storbritannia og Belgia har i tillegg gått til krig mot kolonistater som ønsket å frigjøre seg mens de har vært med i EU. Når du setter dette sammen med at EUs handelsavtaler med land i det globale sør er ren utnytting, som bygger på handelsmønster fra kolonitiden, kan det sås tvil til hvorvidt en EU-hær er en positiv ting for verdensfreden.

I dag har EU en hær på 60.000 mennesker, men de er under kontroll av de enkelte medlemslandene, og er ikke en felles EU-hær. De siste årene har EU imidlertid beveget seg mer og mer i retningen av å få en felles hær, som skal kunne utøve felles militære oppdrag, og målet er at det skal være på plass innen 2025.

Å flytte militærmakt opp til et overnasjonalt organ er en stor beslutning, som bringer med seg seriøse dilemmaer. Det er vanskeligere å holde EU-politikere ansvarlige enn de nasjonale politikerne, og det er veldig mye vanskeligere å få til endringer i EU-systemet enn i nasjonale regjeringer. I tillegg vil en slik hær være mye mektigere, og være en større trussel.

En egen EU-hær flytter også makten over hva slags forsvars- og sikkerhetspolitikk som skal drives opp på et overnasjonalt nivå. Det gjør at EU-land som i dag driver en annen forsvarspolitikk der de ikke har en offensiv strategi og bruker lite penger på forsvar må ruste opp for å tilpasse seg EU.

Noen vil nok argumentere med at den beste defensive strategien er en offensiv strategi. Det er krig i Europa, og noen vil mene at for å bekjempe Russland må Europa gå sammen i en militærunion. De fleste EU-landene er allerede medlem i Nato, så argumentasjonen for at det trengs en egen EU-hær virker tynn.

En EU-hær vil i tillegg bidra til et mer militarisert Europa og verden, og kan også bidra til å framprovosere Russland. Det er mer sannsynlig at det vil framprovosere mer konflikt enn at det vil avskrekke Russland. Russland har jo også brukt Ukrainas tettere forhold med Nato som argumentasjon for invasjonen.

Det er ingen vinnere i krig, bare tapere. Å skape en militærunion vil være å oppmane til mer krig i en allerede polarisert verden.

Jean Monnet, arkitekten bak det europeiske kull- og stålfellesskapet, hadde nok snudd seg i graven om han fikk høre om planene om å opprette en EU-hær. Det er surrealistisk at EU, som selv prøver å fremstå som et fredsprosjekt, skal utvikle seg til en union med en egen hær.

EU viser igjen at de har glemt hva de ble formet for å bli; et samarbeid som fremmet fred og økonomisk vekst. Det er på tide at EU blir påminnet hva de skal være. Monnet hadde en visjon om et fredsprosjekt som skulle bringe folk nærmere gjennom handel, og dagens EU er milevis unna.