Fortsatt i front i klimakampen

I EU er ferien nettopp over, og den reelle starten på en ny femårsperiode med nytt Europaparlament og ny kommisjon er nettopp i gang. For EU er brexit selvsagt svært vktig – og en hard brexit vil være skadelig for EU-landenes økonomi. Men mest skadelig for Storbritannia.

Likevel - her i Brussel er det langt mer enn brexit som står på agendaen nå, bl.a. utnevnelsen av ny kommisjon. 1. november tiltrer etter planen en ny kommisjon, med Ursula von der Leyen som kommisjonspresident.

Hun var et overraskende valg. Tysk politiker med erfaring fra alle Angela Merkels regjeringer som familie-, arbeids- og forsvarsminister. Overbevist europeer og selvsagt betydelig erfaring fra EU som minister i arbeidet i Rådet og valgt av Europaparlamentet med meget begrenset flertall. "A Union that strives for more" er hennes politiske retningslinjer for sin kommisjon 2019 – 2024, og danner nå grunnlaget for det arbeidet som gjøres i Kommisjonsapparatet for å forberede den nye Kommisjonens program.

Von der Leyen vil prioritere seks områder,

• Europeisk "Green Deal"

• Økonomi som fungerer for alle

• Et Europe "fit" for den digitale tidsalder

• Beskyttelse av vår europeiske levemåte og samfunnsorden

Annonse

• Et sterkere Europa globalt

• Nye initiativ for europeisk demokrati

Innenfor disse feltene er det mange forslag som skal fremmes i løpet av hennes første 100 dager som kommisjonspresident. Hun har vært tydelig på at klima er Europas og verdens største utfordring for øyeblikket, og en European Green Deal er inkludert i hennes plan.

Viser vei På ny ser det ut til at det er EU som viser vei i klimakampen.

Hun varsler en omfattende pakke for å nå ambisiøse klimaambisjoner, hvor målet om klimanøytralitet innen 2050 er sentralt. I tillegg vil hun øke utslippsmålene for 2030 fra dagens 40 prosent til 50 eller 55 prosent. Omstillingen til en lavkarbonøkonomi for Europa vil kreve formidable investeringer og det foreslås å konvertere dagens European Investment Bank til å bli en klimabank, noe som anslås å frigjøre formidable 1 trillion Euro fra offentlige og private kilder til klimainvesteringer i løpet av den enste tiårsperioden.

For å bøte på motstand mot denne ambisiøse klimaplanen fra land med stor fossilindustri, foreslås det også et "just transition fund" som skal bidra til å finansiere omstillingstiltak for regioner som blir rammet negativt av klimatiltakene. Det er lett å forestille seg at land som Polen med store deler av sin energiproduksjon basert på kull vil ha større utfordringer med omstillingen enn Frankrike som har energiproduksjon basert på atomkraft. Med erfaringer fra opptøyene i Frankrike knyttet til øket pris på drivstoff for å redusere klimautslipp, er det viktig at slike svært ulike konsekvenser av den grønne omstillingen for folk flest i EU tas hensyn til. Planen inneholder også et forslag om innføring av en "karbonskatt" som et tiltak for å hindre og begrense såkalt karbonlekkasje, dvs. import av varer produsert med høye CO2-utslipp. Forslaget er kontroversielt, og vil være svært vanskelig både å utforme og eventuelt håndheve.

På ny ser det ut til at det er EU som viser vei i klimakampen. Skal ambisjonene nås er næringslivet en avgjørende del av løsningen. Norge og norsk næringsliv er godt posisjonert til å levere løsninger og produkter. Eksempelvis gjennom satsning på karbonfangst og lagring og hav-vind, hvor potensialet både mht. klimaeffekt og næringsutvikling er meget stort også fra et rent norsk perspektiv.

Det bli spennende å se hvordan von der Leyens ambisjoner konkretiseres når kommisjonsprogrammet i sin helhet legges frem 1. november. I tillegg blir det viktig hvem som skal løfte programmet til virkelig politikk – hvem som blir kommisærer. Fra et norsk perspektiv vil valget av energi og klimakommisæren og kommisæren med ansvar for det marine (fiskeri, maritimt og hav) være særlig viktig.

I motsetning til valgprosessen for Europaparlamentet, hvor medlemmer velges direkte, er prosessen med valg av kommissærer en lengre og mer intrikat prosess. Fristen for medlemslandene til å nominere kandidater utløp 26. august, og von der Leyen gjennomfører nå samtaler med de nominerte kandidatene. Leyen må anse de nominerte som hensiktsmessige/kvalifiserte, før hun fremmer dem for godkjenning av Parlamentet. I tillegg skal kommisærene tildeles ansvarsområder, som også medlemslandene skal være fornøyd med. Den endelige godkjenningen gjøres under Europaparlamentets plenumsmøte 23. oktober, i tillegg kreves det kvalifisert flertall i Rådet.

Likestilling var viktig for von der Leyen som familieminister og arbeidsminister i Tyskland, og har en sentral plass i hennes ambisjoner for EU. Blant annet har hun lovet å utnevne en kommisjon med like mange kvinner og menn. Så langt er 12 av 13 nominerte kvinner, og hun er på god vei til å nå sitt første mål. Ingen dårlig start!