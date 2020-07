For EU er ikke-diskriminering helt fundamentalt

Likestilling og ikke-diskriminering er helt grunnleggende menneskerettigheter. Derfor er det nedslående å konstatere at medmennesker i 2020 fremdeles utsettes for diskriminering og vold kun på grunn av deres identitet, og ikke får muligheten til å leve fritt og elske hvem de vil.

Den siste tidens protestbølger har avdekket hvordan strukturell rasisme og fordommer – både bevisst og ubevisst – fremdeles eksisterer. Vi både kan og må forbedre oss – i Den europeiske union er det ikke rom for rasisme av noe som helst slag.

I juni måned ville vi normalt ha marsjert gjennom gatene med Pride-paraden for å vise vår støtte til kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette ble dessverre forhindret av koronapandemien, så i stedet har vi i år gjort feiringen digital og forhåpentligvis bidratt på en positiv måte til denne viktige markeringen. Likestilling og ikke-diskriminering er fundamentale prinsipper i EU, nedfelt i vår pakt om grunnleggende rettigheter som gjelder for alle våre innbyggere.

Så grunnleggende rettigheter ligger helt i hjertet av det europeiske prosjektet: Vi står opp mot diskriminering, fordommer og hat, og vi støtter opp under mangfold. Men selv om det har vært stor fremgang på dette feltet, finnes det fremdeles mennesker i Europa som opplever diskriminering på daglig basis.

Undersøkelser viser at omtrent én av åtte europeere anser seg for å tilhøre en gruppe utsatt for diskriminering, enten det er på bakgrunn av etnisitet, rase, seksuell orientering, religion eller annet. Så vi må fortsette kampen, for et trygt samfunn med sikre rettigheter er kun oppnåelig dersom disse rettighetene gjelder for oss alle sammen. Motsatt vil diskriminering og fordommer gjøre oss dårligere stilt økonomisk og i mindre stand til å møte de utfordringene samtiden og fremtiden bringer.

Annonse

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har derfor gjort kampen for likebehandling til en av sine fremste politiske prioriteringer under ledelse av vår aller første kommissær for likestilling, Helena Dalli. Gjennom vår nylig vedtatte handlingsplan for likestilling vil EU trappe opp innsatsen mot ulikheten kvinner fremdeles møter, både med tanke på likelønn, kjønnsbalanse innen bedriftsledelse og balanse mellom arbeid og privatliv for foreldre.

En omfattende ny strategi er også på vei når det gjelder vårt arbeid mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT+), hvor situasjonen for trans- og intersex-personer er spesielt bekymringsverdig. Vi vil også gjøre enda mer for å bedre inkludering av personer med funksjonshemninger, og for å motarbeide den diskriminering og utstøting millioner av romfolk i Europa fremdeles opplever.

Samtidig er det viktig at vi informerer og påminner våre borgere om disse ufravikelige rettighetene, slik at alle kan være med å kjempe mot diskriminerende praksis overalt hvor det foregår. EU støtter derfor frivillig organisasjoner og offentlige organer med deres antidiskrimineringsarbeid, vi oppfordrer medlemsland til å innføre likebehandlingstiltak på nasjonalt plan og vi fortsetter å fremme mer mangfold i bedriftsledelsen blant europeiske selskaper.

EU baserer også vår utenrikspolitikk på individets grunnleggende rett til ikke å bli diskriminert mot. Blant annet støtter vi en lang rekke globale prosjekter som jobber for å gjøre LHBT-organisasjoner mer synlige, forbedre dialogen med offentlige myndigheter, motvirke fordommer, fjerne diskriminerende lovgivning og beskytte utsatte menneskerettighetsforkjempere.

I dette arbeidet har vi heldigvis en nær og god partner i Norge, som vi samarbeider med innen flere aspekter av antidiskrimineringsarbeid. Store deler av Norges ikke-diskrimineringslovverk er basert på EU-regelverk, og EØS-samarbeidet gir oss også anledning til jevnlig å utveksle viktige erfaringer og synspunkter på feltet.

Eksempelvis er det stor interesse fra EU-siden for å lære av Norges brede erfaring med likestillingstiltak. Gjennom EØS-midlene gjør Norge også en viktig innsats i mange EU-land for bedre inkludering av utsatte grupper, økt toleranse og respekt for mangfold, og styrking av sivilsamfunnet.

Til syvende og sist er det å støtte opp under inkludering og likebehandling like avgjørende for Europa som å takle klimaendringene og få bukt med økonomiske kriser. Jeg håper dere alle har hatt en god Pride-feiring!