Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Både i forhold til å lede en viktig organisasjon og å være med å sette dagsorden og delta i den offentlige debatten om Norge sin rolle i verdenssamfunnet. Et verdenssamfunn som er mye større enn Europa.

Det er da veldig gledelig å se resultatene av de siste ukers meningsmålinger. Nationens og Klassekampens måling viser at det solide flertallet i folket for at Norge fortsatt skal stå utenfor EU holder seg på et stabilt og høyt nivå.

En måling som også viser at oppslutningen om EØS-avtalen har en fallende tendens. Samtidig viser Nei til EU sin egen meningsmåling at dobbelt så mange mener at EU har for mye makt i Norge enn de som ikke mener det.

Dette viser at folkets nei fra både 1972 og 1994 står seg godt. Noe vi skal gjøre hva vi kan for å forsvare og sikre også i åra framover. For å gjøre den jobben er den brede nei-alliansen helt avgjørende.

En allianse som bredt politisk forener sterke miljøer og personer som har som et overordnet mål at avgjørelser som gjelder det norske samfunnet og vitale norske samfunnsinteresser skal tas i Norge av Stortinget og ikke av et byråkratistyre i Brüssel.

Vår nylig vedtatte arbeidsplan viser dette godt. Arbeidsplanen har denne innledningen; «Nei til EUs viktigste oppgave i landsmøteperioden vil fortsatt være å innta en ledende rolle for å gjenvinne politisk kontroll med strømmen, få Norge ut av EUs energiunion og Acer og kreve at Norge bruker reservasjonsretten mot EUs energimarkedspakke. Parallelt med dette skal kampen mot norsk EU-medlemskap trappes opp.»

Annonse

"Strømpriskrisa viser med all tydelighet hvordan det går når en gir fra seg styringen over viktige samfunnsinteresser." Strøm

En forutsetning for EØS-avtalen har vært at den skal være noe annet enn EU-medlemskap. Nettopp derfor er det så viktig at handlingsrommet blir utnyttet. Noe som regjeringens egen Hurdalserklæring også slår fast. Det blir slått fast, men så langt har vi ikke sett mye spor av å følge det opp i praktisk politikk.

Nei til EU skal minne om dette og være med på å sørge for å utfordre regjeringen til å ta de politiske grep som er nødvendige for å følge opp sin egen erklæring.

Les også: EU bestemmer ikke strømprisen i Norge

Strømpriskrisa viser med all tydelighet hvordan det går når en gir fra seg styringen over viktige samfunnsinteresser. Norge er nå i en situasjon der vi importerer energipriser satt av gassmarkedet i Europa.

Det er ikke å sette interessene til norske husholdninger og norsk næringsliv i høysetet. Alternativ Energikommisjon (AEK) som er satt ned av Industriaksjonen viser hvordan vi kan gjøre noe med dette. Og det kan vi gjøre innenfor handlingsrommet som gis av regelverket i avtalene med EØS og Acer.

Dette blir den viktigste prøven på i hvilken grad regjeringen ønsker å bruke handlingsrommet. Nei til EU skal følge med og klart si i fra om dette framover vinteren.

For å avslutte dagens EU-tanker der jeg begynte. Verden er mye større enn EU. Det er da viktig at et sjølstendig land som Norge bruker sin stemme til å si klart ifra om hva som er urett og å arbeide for internasjonal solidaritet og samhandling for å løse de utfordringer vi som verdenssamfunn står ovenfor.