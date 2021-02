EU mener at gjenoppbyggingen etter koronakrisen må innebære en omfattende transformasjon av alle transportformer i bærekraftig retning. I vår nye strategi for bærekraftig og smart transport legger vi frem hvordan dette kan oppnås.

Transportsystemet vårt er helt avgjørende både for europeiske virksomheter og globale verdikjeder, og bidrar med omtrent 5 prosent av EUs BNP. Mer enn 10 millioner europeere er ansatt i sektoren.

Transportbehov er noe vi alle opplever i det daglige, enten vi snakker om turen til og fra jobb, å dra på besøk til familie og venner, turisme eller næringstransport. Fri bevegelighet over landegrensene er jo en av selve hjørnestenene EU er bygget på. Muligheten til å enkelt bevege seg rundt på kontinentet har vært avgjørende for å bygge samhørighet og en europeisk identitetsfølelse.

Samtidig kommer ikke massetransport uten kostnader for samfunnene våre, slik som klimagassutslipp, forurensing, støy, ulykker og trafikkutfordringer. Utslipp fra transport representerer i dag ca. en fjerdedel av EUs totale klimagassutslipp. Fortidens politikk har ikke adressert disse kostnadene godt nok, og skal vi nå våre klimamål er det ingen tvil om at vi må øke innsatsen på transportfeltet betydelig.

Dette initiativet for å transformere transportsektoren kommer på et tidspunkt hvor hele næringen ligger nede for telling etter koronavirusets herjinger. Men heller enn å se dette som en hindring for våre ambisiøse planer, må vi se på det som en historisk mulighet til å gjenreise og omforme europeisk transport; en anledning til å gjøre sektoren ikke bare mer bærekraftig, men også smartere og mer motstandsdyktig mot fremtidige sjokk.

EUs grønne giv stipulerer at klimagassutslippene fra transport må reduseres med 90 prosent om vi skal nå målet om å bli en klimanøytral økonomi innen 2050, med nullutslipp som vår endelige ambisjon. For å oppnå en slik systemisk endring, må vi (1) gjøre alle transportformer mer bærekraftige, (2) gjøre bærekraftige alternativer mer tilgjengelige i et multimodalt transportsystem, og (3) få på plass de riktige insentivene til å drive frem disse endringene. Dette er de tre pillarene EUs politikk fremover vil bygge på.

Så er det viktig å sørge for at denne utviklingen ikke lar noen stå igjen på perrongen. Det er helt avgjørende at mobilitet gjøres tilgjengelig for alle til en rimelig pris, at distriktene og avsidesliggende regioner beholder sine forbindelser, og at sektoren kan tilby attraktive jobber med gode arbeidsforhold.

Vår strategi er bygget på en handlingsplan med konkrete tiltak, samt definerte milepæler som sier hvor vi ønsker å være 10 og 30 år i fremtiden. Innen 2030 ønsker vi for eksempel å doble trafikken på høyhastighetstog gjennom Europa, ha minst 30 millioner nullutslippsbiler på veiene og ha nullutslippsskip ute på markedet.

Fem år senere skal utslippsfrie fly kunne operere i det europeiske luftfartsmarkedet. Og når vi etter hvert kommer til 2050 skal så godt som alle personbiler, busser og tungtransportbiler være utslipssfrie, samtidig som vi har fått på plass et multimodalt europeisk nettverk (TEN-T) som integrerer transport på land, til sjøs og i luften – bærekraftig, smart og med integrert infrastruktur.

Vi ønsker altså å fundamentalt endre måten mennesker og varer transporteres på gjennom Europa. Vi må øke antallet passasjerer som benytter jernbane og offentlig transport, samtidig som vi flytter en betydelig andel av varefrakten over til mer bærekraftige transportformer som jernbane og indre vannveier. I tillegg må vi gjøre det enklere å kombinere ulike transportalternativer i én og samme reise.

For å få til alt dette trenger vi ny teknologi for å effektivisere transportsystemet som helhet og sørge for at fremtidens multimodale mobilitet kan foregå sømløst. Europakommisjonen bidrar med tunge midler til forskning og testing gjennom programmer som Horisont Europa og Connecting Europe Facility.

Vi må også øke bruken av fornybart og lavkarbon drivstoff for alle transportformer, samtidig som vi bygger ut et nettverk av ladestasjoner gjennom Europa.

Norge er allerede ledende på elbiler, hydrogenteknologi og grønn skipsfart, så det å kunne lære av hverandres erfaringer vil bli svært viktig og nyttig fremover. Fremtiden er definitivt kjempespennende på transportfeltet, og vi har alle en rolle i arbeidet med å gjøre visjoner til virkelighet!