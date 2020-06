Europas hverdagsrevolusjon

I slutten av mai kunne Dagens Næringsliv fortelle en av de mange historiene om hvordan korona-pandemien brått grep inn i vår hverdag. Alpinanlegget Kvitfjell ble stengt ned, sesongarbeiderne permittert. Poenget i denne sammenheng er mangfoldet blant sesongarbeiderne.

Her var snowboardinstruktør Domenique Clapton fra Storbritannia, bartenderen Adeline Margtaff fra Frankrike, William Wakkentin fra Oslo og bartender Sverre Diaz Vogt fra Panama City, som ventet på en venninne som ikke kommer seg ut fra Mauritius, og lurer på om han skal søke jobb i Lofoten eller Sveits.

Søndag spiste vi lunsj på «Første reis» på Skjærhalden og ble servert av to svenske ungdommer. I Oslo var det i mange år nærmest umulig å få kjøpt en kaffe uten å bli servert av en svensk ungdom. Nå er det ofte engelsk som gjelder på mange restauranter.

Før dette grenseløse arbeidsmarked åpner seg for dagens unge, har de nesten grenseløse utdanningstilbud. EU har siden 1987 hatt egne programmer, Erasmus, for å gjøre Europa til et attraktivt område for høyere utdanning og gi unge mennesker større muligheter. 24.000 norske ungdommer tar årlig hele eller deler av utdannelsen sin i andre land.

Dette er den nye hverdagen som utspiller seg, som muligheter for unge generasjoner vi eldre bare kunne drømme om, om vi hadde ønsker eller drømmer om horisonter lengre unna hjembygda eller hjembyen.

Det er ikke et moderne fenomen at mennesker bevegelser over landegrensene. I Østfold kom svensker og tok opp steinhuggerarbeidet i Halden og Fredrikstad-traktene på 1800-tallet, men da var vi jo i union med Sverige.

Men senere har grensene blitt barrierer man ikke uten videre kunne bevege seg over. Et skille mellom vårt og andres. Nødvendig og nyttig i mange sammenhenger. Men også en hindring for fellesskap.

I Norden så vi tidlig verdien av at grensene ikke burde være en unødig hindring og innførte fri bevegelse allerede på 50-tallet. I praksis ble de nordiske nabolandene et felles arbeidsmarked. Vi innførte vel de fire friheter 30 år før EU, uten at noen tenkte på det som «fri flyt». Altså noe negativt vi ikke burde være en del av.

Siden har vi gjennom Nordisk Råd-samarbeidet stadig flikket og filt på alt som kunne gjøre det vanskeligere for folk og bedrifter å leve på tvers av landegrensene her oppe i nord.

Nå har korona-pandemien, i hvert fall for en stakket stund, gjort landegrensene til hindringer igjen. Smittefrykt og karantenetid gjør det vanskeligere, både for turister og arbeidssøkere.

Kan man tenke seg noe mer jordnært og stedbundet enn landbruksnæringen? Men nå er den også rammet og innhøstingene kanskje truet, av reiserestriksjonene i pandemiens kjølvann.

Hvert år kommer 20-30.000 personer til norske gårder for å få grøden i jorda og deretter opp igjen om høsten. Slik får vi norsk mat på bordet og arbeiderne fra land i Øst-Europa og Asia penger til mat på sitt bord.

I år er det krevende. Karantenebestemmelser, skepsis for å reise hjemmefra i en slik tid, og lønnskonkurranse om denne arbeidskraften i andre land (svak norsk krone) er alt med på å gjøre situasjonen vanskeligere for landbruket.

I pandemiens kjølvann reiser proteksjonistene røstene og mener løsningene på utfordringer som kriser skaper er å gjøre mindre sammen og at sjølberging er alfa omega, som Øystein Sunde synger. Men en generasjon som vokser opp med mulighetene til å leve sine liv på tvers, ikke bare i Norden, heller ikke bare i Europa, men verden over, lar seg neppe stenge inn bak trangere utfoldelsesrammer.

Vi kan få en realitetssjekk på det om noen år, etter at britiske ungdommer for alvor oppdager at det blir færre muligheter til å utfolde seg globalt når øya vikler seg ut av samarbeidet med Fastlands-Europa.