Europapolitikken styrer klimapolitikken

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

«Klima og natur skal være fundamentet og rammene for alle områder der vi utvikler politikk», skriver Arbeiderpartiet i sitt program. Det kunne vært lagt til at «europapolitikken vil være fundamentet og rammene for all klimapolitikk». Fram til 2030 har vi jo gjennom klimaavtalen avtalt å gjøre jobben sammen med EU.

Det er bred politisk enighet om målsettingene for klimapolitikken. CO2-utslippene skal kuttes med 55 prosent innen 2030. Klimanøytrale 20 år senere. Men det er ikke like stor enighet om tiltakene for å nå målene.

Dette vil også ganske sikkert utfordres av at vi gjennom klimaavtalen egentlig har meldt oss inn i EUs klimapolitikk. Det betyr at rammene for mesteparten av det som må gjøres på ulike områder, vil komme fra Brussel.

Noen av tiltakene vil dessuten ligge innenfor EØS-avtalen med de forpliktelser det innebærer.

NUPI har nylig lagt fram en rapport om hva EUs grønne giv vil bety for norsk europapolitikk og hvordan tempoet i utviklingen av tiltak og virkemidler vil utfordre kapasitet og struktur i departementer, og selve strukturen i EØS-avtalen.

Energipolitikken blir kanskje det mest krevende område, politisk. Debatten rundt tilslutningen til Acer viste steile fronter, mye bygget på feilaktig virkelighetsforståelse. EUs fjerde energimarkedspakka blir sikkert like krevende, om troen på at vi, hvis strømforsyning er avhengig av regn og snø, kan isoleres oss fra naboene fortsatte skal dyrkes.

EUs grønne giv er ikke bare klimapolitikk, det er også en vekstpakke som skal få fart i økonomien igjen, etter tilbakeslagene i koronapandemien. Derfor byr den også på muligheter for norsk næringsliv.

Annonse

Heldig for oss, er at mye av den kompetansen som trengs for å bygge kapasitet i vind, CO2-fangst og lagring, batteriteknologi, hydrogen, ligger i oljenæringen og leverandørindustrien. 200.000 sysselsatt i næringer som vil bygges ned over noen kommende tiår, kan se fram til sysselsetting i de nye næringene. Det letter omstillingen og oppslutningen om klimapolitikken.

NUPI-rapporten peker på en utfordring som i og for seg er kjent, men som vil forsterkes, nemlig vår evne til å henge med i svingene når EU utvikler sin klima- og vekstpolitikk. To utfordringer. Det ene er tempo og mengden direktiver og politiske initiativ. Vår mulighet til å påvirke ligger i startfasene, hvor vi kan være med i arbeidsgruppene. Når det flyter opp i de politiske prosessene, er vi utenfor.

Den andre utfordringen er at EU i økende grad utformer sektorovergripende politikk. De gamle pilarene i EU-systemet forsvant med Lisboatraktaten, det systemet EØS-avtalen var designet for å matche. Det vil kreve en sterkere evne i norsk departements- og forvaltningsstruktur til å samordne seg, og det fort, om vi skal henge med.

Miljødirektoratet har gitt regjeringen en advarsel i høringsrunden: Den norske forvaltningen mangler ressurser «til å få på plass regelverket og veilede berørte aktører.» Det må den nye regjeringen gjøre noe med. Regjeringen må rigge apparatet for et høyt tempo for å ivareta våre interesser, der EU overser oss. Som vi lykkes med når det gjaldt å få aksept for at vannkraften er grønn i taksonomien.

Enda mer krevende blir det for Stortinget å henge med på dette. Skylapper og EU-allergi må bort. Det er kanskje litt håp i at siden tingene framover knyttes til klimapolitikken vil kanskje, SV i det minste, legge bort slagordene om «bare høyrepolitikk fra Brussel» og konsentrere seg om å utøve innflytelse der vi kan i klimatiltak-sunamien som klimakommisjonær Timmermanns kommer til å produsere framover.

Blant tiltakene i den grønne given, er jo også «en avgift til fordeling» for å sikre en rettferdig klimapolitikk. Så, jammen kommer det ikke også litt SV-politikk fra EU.

Det NUPI peker på som en mulig løsning på disse utfordringene er å søke et politisk partnerskap av strategisk karakter som kan ramme inn og tydeliggjøre EØS-avtalens rolle i forholdet mellom Norge og EU. Det kan gi regelmessig politisk dialog på høyt nivå som kan sikre et godt partnerskap, motivert ut fra behovet for samarbeid om den grønne given og nødvendigheten av å kutte utslipp.

Det er nok en klokere vei, enn den noen ser som det viktigste i europapolitikken; å lete etter muligheter til «å stå opp mot Brussel».