Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Valuta-samarbeidet i Europa begynte allerede i 1979 med datidens EF. Formålet var at man ønsket å oppnå en prisstabilitet på kontinentet for å forhindre store svingninger i inflasjon mellom handelspartnerne. Denne ideen fortsatte å utvikle seg utover 80-og 90-tallet, og ble med inn i etableringen av det vi i dag kjenner som EU.

I dag brukes euro av 19 EU-land, med Kroatia i rute til å bli det tjuende fra 1.januar 2023. Hvem skulle trodd at store land som Tyskland og Frankrike med sine stolte mark og franc, ville gå over til en ny, felles valuta med andre naboland?

Det vi nå omtaler som Eurosonen har klart seg gjennom både gjelds- og finanskriser, pandemi, energikrise og inflasjon, og består allikevel som en konstant for stabilitet og samhold på tvers av kontinentet.

Sedlene har hvert sitt unike motiv som representerer ulike arkitekturstiler gjennom Europeisk historie. Myntene derimot symboliserer helheten i Europa med et kart av kontinentet på forsiden. Det mest interessante finner man allikevel på baksiden av myntene, hvor hvert eurosone-land har sitt eget design knyttet til landet mynten er produsert i.

"Euroen handler ikke bare om økonomi, handel og toll. Det handler om en felles følelse av å være europeer." Euro

Østerrike sine €1 er prydet med Wolfgang Amadeus Mozart. Tyskland bruker den tradisjonelle tyske ørnen (selve symbolet på nasjonal suverenitet), mens Irland har den klassiske keltiske harpen. Andre land, som Estland, har valgt å bare bruke et kart av landet, avbildning av kjente personer eller andre viktige landemerker.

Euroen er veldig godt eksempel på hvordan man fremdeles ivaretar identiteten og historien til individuelle stater, til tross for en tett integrasjon. Formålet med EU har aldri vært å viske ut europeiske lands kultur eller historie, men heller å fremme den ytterligere på tvers av landegrenser, for å sikre en bedre og bredere forståelse av hverandre.

Annonse

Euroen handler ikke bare om økonomi, handel og toll. Det handler om en felles følelse av å være europeer, at kontinentet henger sammen, og at vi med tettere samarbeid oppnår mer, både sammen og hver for oss.

Følelsen av å være europeer er noe vi nordmenn alltid har slitt med. Som en relativt desentralisert nasjon oppe i nord, er det forståelig at det føles langt til Oslo, og enda lenger til Brussel, Berlin eller Paris.

Allikevel er det ikke til å unngå at det å være europeer henger mye sammen med EU, som de siste 70 årene har definert hvordan selve kontinentet skulle gjenoppbygges og tas inn i den moderne æraen.

Unionen har vært med på å definere helt grunnleggende ting som hvor vi ferierer, hvor vi studerer, hvilke verdier vi opprettholder og hvilke rettigheter vi har i dag.

Euroen er det ultimate symbol på at en europeisk integrasjon hverken er umulig eller unaturlig. Det er faktisk en viktig del av det å tilhøre kontinentet, ja rett og slett det å være europeer.

Valutaen har blitt selve definisjonen på det mange trodde var umulig før 1999, nemlig å innlemme nesten 20 forskjellige land med ulikt språk, ulik kultur og ikke minst, ulik økonomi, på et helt grunnleggende nivå.

Nå sier ikke jeg at Norge kommer til, eller burde, innlemme Euroen i nærmeste fremtid. Den dagen Norge blir medlem i EU er det nok mer realistisk at vi legger oss på samme linje som nabolandene våre, Sverige og Danmark, som heller ikke bruker euro.

Det er uansett litt spennende å tenke på hvordan en euro hadde sett ut med Kong Harald på baksiden.