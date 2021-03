Mange tenker at EU kampen handler om direktiv og forordninger, men det er bare en liten del av det. Det EU-kampen egentlig handler om er folk flest. EU-kampen handler om småbønder, om de som jobber på byggeplassen i byen, om småbedrifter, om skoler og om alle oss.

Små avstander skaper tillit. Mens EU-byråkratiet er langt unna, er den norske politikken nærmere, og lettere å påvirke. Dette kan også være noe av grunnen til at norske stortingsvalg har mye høyere oppslutning enn EU-parlamentsvalg. Når man føler man ikke blir hørt, gidder man heller ikke delta i demokratiet.

Hver gang vi innfører ny EU-politikk overføres makt fra det norske stortinget, og til Brussel. Slik har stortinget fått mindre og mindre makt helt siden 1993. Siden vi gikk inn i EU har vi innført over 12.000 EU-direktiver. Dette er alt for mye til at noen klarer å sette seg inn i det, og dermed er det umulig for folk flest å gjøre seg opp en mening, fordi det blir for stort og langt vekk.

EU har nylig blitt fjernet fra læreplanen i videregående skole. Det er allerede stor mangel på kunnskap om EU hos folk som ikke husker EU-kampen i 1994. Dette gjør at vi ikke får en ordentlig debatt om EU-saken, fordi det er for stort og langt unna. Slik blir EU enda lenger vekk og mer utilgjengelig.

Brussel er den byen i verden med nest flest lobbyister, og det er ikke uten grunn. Som EU-politiker må man ikke registrere noe sted hvem man har vært i møte med, og ofte utformes lover av kun en eller to personer. Dette gjør at politikken er ekstremt sårbar for påvirkning fra lobbyister. Det er udemokratisk at noen fås interesser skal styre politikken, og at man må betale for å få meningen sin hørt. Dette gjør at store selskaper og organisasjoner har mye makt, og tar makten og påvirkningskraften vekk fra folk flest.

I tillegg er det de store selskapene og industrien som bruker mest penger på lobbyisme, men for eksempel klimaorganisasjoner bruker langt mindre. Det skal være befolkningens beste som styrer politikken, ikke økonomiske interesser. Da ender man ofte opp med usolidarisk eller dårlig politikk.

Flyktningpolitikken til EU er eksempel på usolidarisk politikk, og jeg tror mye av grunnen til at den har møtt lite motstand er at det er for fjernt til at folk flest har satt seg inn i det. Det gjør at EU kan fortsette med en usolidarisk politikk, uten at det får konsekvenser.

EUs klimapolitikk er heller ikke bra nok. Den er udemokratisk, og derfor fungerer den ikke. EU har lagt hovedfokuset i klimapolitikken på økonomiske sanksjoner, i stedet for å lage politikk der hele befolkningen kan bidra. Demokratisk forankring i befolkningen er viktig for at forslag skal ha legitimitet, og for at folk skal følge det.

Når noe er demokratisk forankret, og folk føler eierskap til det, så er det også større sannsynlighet for at de følger det. I stedet kan rike land og bedrifter nå kjøpe seg vekk fra ansvaret for å kutte i utslipp, mens fattige land må ta hovedansvaret. Dette gjør at land som Norge kutter mye mindre i utslipp enn vi hadde måttet om vi hadde en selvstendig klimapolitikk.

Et mye brukt argument for hvorfor vi bør tilslutte oss EU er at de har mye bra politikk. For eksempel har EU fokus på forskning, og det er faktisk også noe bra politikk på klima. Det er ingenting som stopper oss fra å kopiere bra EU-vedtak i våre lover om vi ikke er medlem, mens om vi er medlem må vi også innføre den dårlige politikken. Det er mange punkter der Sverige har bedre politikk enn Norge, men jeg syns ikke det er et godt argument for å underlegge oss Sverige igjen. Da kan vi heller ta inspirasjon fra de lovene.

"Det er ingenting som stopper oss fra å kopiere bra EU-vedtak i våre lover om vi ikke er medlem."

Nei-siden må bli flinkere til å snakke om det egentlige problemet med EU, at beslutningene tas langt unna folk, og uten at de får påvirket prosessen. Om EUs politikk hadde vært bra på alle punkter, noe den ikke er, ville det fortsatt fjernet makten fra våre folkevalgte. Vi må alltid jobbe for at beslutninger tas næ folk, og at de som blir påvirket av politikken har en finger med i spillet.