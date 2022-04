EU – fem år i kriser og endring; hva nå?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I lys av det er det interessant å se på både hvordan Europa med Frankrike i et av førersetene har utviklet seg i de fem årene han har sittet ved makten, og hva man kan si om de neste fem årene hvis man kikker inn i glasskulen.

Under oppkjøringen til forrige valg i begynnelsen av 2017, var fortsatt etterdønningene fra finanskrisen tydelige i Kontinentaleuropa; arbeidsledigheten, ikke minst blant unge i sør, var svært høy og BNP i Eurosonen var fortsatt lavere enn før 2008. Også i mange andre europeiske land sto det politiske ytre høyre sterkt, og anti-EU bevegelsene gjorde seg gjeldende etter Brexit avstemningen.

Både i Italia, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Polen og ikke minst Ungarn, hadde disse trendene vind i seilene.

I Tyskland dannet Angela Merkel sin tredje regjering, en storkoalisjon med sosialdemokratene. Med teamet Macron/Merkel i førersetet satte den tysk-franske motoren i Europa igjen fart på EU-samarbeidet.

Britene var definitivt ute av bildet som bremsekloss. Og i motsetning til hva mange hadde spådd, skapte ikke Brexit splittelse blant de resterende 27 medlemslandene. Snarere enn å friste flere land til å følge etter Storbritannia ut av unionen, synliggjorde Brexit hvor viktig EU og det indre markedet var/er både for medlemslandene, både for økonomi, vareflyt og bevegelse av arbeidskraft.

I EU som en regelbasert institusjon hvor like regler for alle skal sikre forutsigbarhet og like konkurransevilkår for både borgere og næringsliv, var det lite rom for cherry-picking

Valget til Europaparlamentet i 2019 ga grunnlaget for et nytt og ambisiøst kommisjonsprogram. Klimautfordringene og nødvendigheten av et grønt skifte, den digitale omstillingen samt behovet for et sosialt bærekraftig Europa, ble i tillegg til et globalt sterkt Europa, bærebjelker i EU kommisjonens program.

Det er ingen overdrivelse at etter at EU kommisjonens president Ursula von der Leyen lanserte EUs Green Deal, er det EU som på myndighetssiden globalt leder an i kampen for å nå klimamålene, selv om EU bare står for 7 prosent av de globale klimautslippene.

Da koronapandemien brøt ut viste betydningen av samhold og samarbeid seg igjen med styrke. Selv om EU ikke hadde noen myndighet på helsepolitikk og håndtering i medlemslandene, ble det etter hvert samordning av både innkjøp og utrulling av beskyttelsesutstyr og vaksiner, transport av gods gjennom grønne korridorer og bevegelse av arbeidskraft over landegrensene i Europa.

Statsstøtteregelverket ble raskt endret for å legge til rette for støtte til et næringsliv som måtte stenge ned på grunn av smitteverntiltak.

Mest grensesprengende var imidlertid beslutningen om at EU selv lånte penger i markedene for å kunne gi økonomiske bidrag til gjenreisningen av økonomien og næringsliv i medlemslandene. Dette hadde aldri skjedd tidligere.

Den såkalte recovery-pakken – eller Next Generation EU – på 750 milliarder Euro i lån og tilskudd, bidro også til et øket trykk på investeringer for å fremme hovedpilarene i EUs politikk; klimaomstilling og digitalisering.

EU-samarbeidets utvikling og fordypning gjennom kriser, viste seg nok en gang. Etter Russlands uberettigede invasjon av Ukraina har EU vist seg å ha både handlekraft og tempo i sanksjonsbeslutningene tidligere ukjent, selv under pandemien.

Emmanuel Macrons seier i presidentvalget vil forsterke Frankrikes fremste posisjon i EU. De siste årene har Macron fremstått som den desidert mest innflytelsesrike europeiske lederen, og få kan måle seg med hans dynamikk eller intellektuelle energi. Det hjelper franskmennene at britene, som ofte har hatt et annet syn, har forlatt scenen, og at Angela Merkel er ute av politikken, uten at den nye tyske regjeringen helt har funnet sin plass.

Verden har også endret seg på måter som passer godt med franske prioriteringer. Økende urettferdig konkurranse fra kinesiske selskaper, Covid-inspirerte bekymringer for motstandskraften til internasjonale forsyningskjeder, og Russlands invasjon av Ukraina reiser spørsmål om energisikkerhet og forsvar.

Det styrker franske synspunkter om behovet for europeisk "strategisk autonomi", en mer aktiv industripolitikk og rekke EU-reguleringer rundt Big Tech, forsvarsindustri, gjenreisningspakken og karbontoll (CBAM).

Macrons seier vil gjøre hans posisjon i EU enda sterkere. En fransk prioritet i årene som kommer vil være industripolitikk, blant annet å bygge opp selskaper for å bli europeiske mestre.

EU har lansert en rekke industristrategier de siste årene, og har nå et stort trykk på viktige europeiske verdiskjedesatsninger under overskriften IPCEI. Mange mindre medlemsland bekymrer seg for at slik politikk i praksis vil bety at de fleste flaggskipsinvesteringene ender opp i landene med kapital og kompetanse til å være vertskap for dem, som blant annet Frankrike og Tyskland.

Fra et norsk perspektiv vil det uavhengig av det franske fotavtrykket være enda viktigere å følge EUs prosesser tett fremover. Verdikjedene blir kortere, Europa som marked viktigere og det europeiske fellesskapet tettere sammenvevet.

For ikke å nevne sikkerhetsperspektivet i bredt format. Vi – norske myndigheter og norsk næringsliv – må pleie vårer allianser og synliggjøre våre bidrag til en felles innsats for et tryggere og mer bærekraftig Europa. Europas skjebne er Norges skjebne – det er ingen tid for alenegang.