Et valg for framtida

Det siste tiåret har Den europeiske union vært gjennom utallige kriser, og det har haglet spådommer om EUs undergang. Det viser seg at EU er bedre rustet enn som så – ryktet om EUs død er betydelig overdrevet.

Vi går allikevel en avgjørende tid i møte. Når Europas innbyggere skal velge over 700 representanter til Europaparlamentet, er det klart valgresultatet får konsekvenser for EUs utvikling.

Parlamentet har de siste årene fått mer makt og spiller en stadig viktigere rolle i utformingen av EUs politikk. Her diskuteres de små tingene, som fri mobilbruk, men også de store sakene; arbeidsliv, brexit, klima, demokrati og migrasjon.

Innenfor det grønne skiftet har parlamentet markert seg som en sterk pådriver for mer fornybar energi, strengere utslippskrav og plastikkforbud. Grenseløse utfordringer krever overnasjonale løsninger. Utslippene stopper jo ikke på svenskegrensa.

Freds- og demokratiforkjemperen EU spiller også en viktig rolle i møtet med mer autoritære krefter i Russland, Kina og Tyrkia, men også på hjemmebane i Polen og Ungarn. Valget i EU er et verdivalg – det betyr noe.

Siden det første valget for 40 år siden, har valgdeltakelsen falt jevnt og trutt. For mange har EU-valget først og fremst vært et protestvalg. I stedet for å stemme for europeisk politikk har man stemt mot nasjonal politikk. Det er lite konstruktivt, og kan ikke fortsette.

Derfor blir det spesielt spennende å følge valget i år. Brexit har økt samholdet i EU, og bidratt til at europeere flest ser fordelene med EU-samarbeidet. For første gang mener et flertall av EUs innbyggere at de mener «deres stemme teller i EU» (Eurobarometer 90). Det er gledelige nyheter, og tyder på økt valgdeltakelse denne gang.

Våre nordiske naboland leder an. Her mener tre fjerdedeler av innbyggerne at deres stemme betyr noe i Europa. I utenforlandet Norge er forholdene helt motsatt. Det er ikke så rart, all den tid vi står uten stemmerett i unionen.

Mens resten av kontinentet diskuterer hvilket Europa de vil ha, lider vi nordmenn av mangel på EU-debatt. EØS-generasjonen, som jeg er en del av, har lav kjennskap til både EU og EØS. Det har paradoksalt nok ført til at unge er overveldende positive til EØS, men negative til fullverdig medlemskap. Da må vi passe på så vi ikke bruker EØS-avtalen som hvilepute.

EØS-opprøret sprer seg fra ytre nei-side til fagbevegelsen. Roar Abrahamsen i Fellesforbundet er lei av at det anstendige arbeidslivet til stadighet utfordres, og at EØS-avtalen brukes som brekkstang. Den bekymringen må vi ta på alvor – dersom Europa skal lykkes, må det være et prosjekt for alle, ikke bare de få.

Betyr det at løsningen er å forlate EØS-avtalen i en norsk brexit? Trolig ikke. Vi må heller bli flinkere til å snakke om hva Europa er, hvilke muligheter som ligger der og hvordan vi kan forandre Europa til det bedre. Da kommer vi ikke utenom grunnmuren i det europeiske samarbeidet – Den europeiske union.

Året EØS-avtalen fyller 25 år, er det på høy tid med en ny debatt.

Jeg tror mange nordmenn føler en avmakt i EØS-avtalen. Det er vanskelig å forstå hvordan man skal påvirke EU når man er innenfor og utenfor på samme tid. Derfor spiller også europavalget en viktig rolle for oss. Dersom valget blir dekket like godt som det amerikanske, tror jeg mange nordmenn vil forstå hva vi går glipp av.

Det neste halvåret møter vi mange valg for framtida. Britene skal finne ut hvordan de skal gjennomføre brexit, eller om de skal stoppe utmeldelsen. EU-borgerne velge nye folkevalgte. Da er det viktig at vi nordmenn ikke stikker hodet i sanden, men heller følger med der det skjer.

La oss benytte anledningen til å diskutere vår europeiske tilknytning. Året EØS-avtalen fyller 25 år, er det på høy tid med en ny debatt. Kanskje er Abrahamsen selv inne på noe når han skriver at han foretrekker «medlemskap i EU med innflytelse og forutsigbarhet» framfor dagens EØS-avtale. Når EU angår oss, er det rimelig at vi også angår EU.

Til slutt har jeg en oppfordring til deg: Tenk gjennom hvordan du vil forandre Europa. Følg EU-valget og diskutér sakene. Dersom du i dag føler deg maktesløs overfor det EU foretar seg, kan løsningen heller være innmelding, ikke utmelding.

Vi har en spennende tid i vente. Kampen om Europa er i gang.