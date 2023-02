Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

EUs byråkrati er så stort og fjernt fra folk at mange EU-borgere føler de ikke har noe å si på politikken som føres. Dette gjenspeiles også i valg. Kun 50 prosent stemte ved forrige EU-valg, til tross for at det er det valget EU har hatt med høyest oppslutning på 20 år. Jeg tror dette gir uttrykk for en mistillit til systemet, og en tanke om at folk føler det ikke nytter å stemme. Det er ikke så rart, fordi EU-systemet er grunnleggende udemokratisk.

Brussel er den byen i verden med nest flest lobbyister, og det er ikke uten grunn. Som EU-politiker trenger man ikke registrere noe sted hvem man har vært i møte med, og ofte utformes lover av få personer. Dette gjør at politikken er ekstremt sårbar for påvirkning fra lobbyister.

Når lobbyister får såpass mye spillerom gjør det at store selskaper og organisasjoner har mye makt, og tar makten og påvirkningskraften vekk fra folk flest. Det skal være befolkningens beste som styrer politikken, ikke økonomiske interesser.

Industri og næringsliv bruker langt mer på lobbyisme enn klima- og miljøorganisasjoner gjør. Dette kan føre til at industri og næringsliv prioriteres foran klima der det er konflikter.

Det er også et problem med korrupsjon i EU-systemet. I desember ble tre EU-politikere, blant dem en av EUs visepresidenter, pågrepet, under beskyldning om å ha påvirket EUs politikk om Marokko og Qatar i bytte mot penger og gaver.

Korrupsjon kan skje hvor som helst, og det er ikke EUs feil at noen mennesker velger å utnytte systemet. Problemet er imidlertid at EU-parlamentet ikke er villige til å stramme inn på retningslinjene sine for å hindre korrupsjon i fremtiden.

Transparency International, en organisasjon som er ledende i kampen mot korrupsjon internasjonalt, har lenge kritisert EU-parlamentet for å ikke ville rydde opp i de økonomiske retningslinjene sine. Nick Aiossa, direktør ved Transparency Internationals kontor i Brussel, har uttalt at det eneste som overrasket ham med skandalen var penger i kofferter.

Han har også uttalt at hadde parlamentet vært et medlemsland hadde de gått til parlamentet for å få rettet opp i det.

EU har vært gode på å pushe på anti-korrupsjonsregler i medlemslandene, men de er dårlige på å feie for egen dør. Hver gang det har vært foreslått nye regler på antikorrupsjon internt har forslaget parlamentet kommer med vært lite forpliktende, og det har ikke skjedd noe med forslagene så fort de har blitt sendt til presidenten og visepresidentene.

Problemet er at systemet er bygget opp slik at EU-parlamentet gransker og lager lovverk for seg selv, så selv om det nå skal komme nytt regelverk er jeg ikke veldig optimistisk.

Mange unge tenker at EU er en god løsning på problemet vi ser i Europa nå med økende høyreekstremisme. Jeg tror det er motsatt; at EUs overstyring har ført til den høyreekstreme bølgen man nå ser. Historien har lært oss at høyreekstreme bevegelser får særlig grobunn i svake demokratier.

Når tilliten til de demokratiske institusjonene er lav, og dette faller sammen med en økonomisk og samfunnsmessig krise, er det ekstra stor fare for at høyreekstreme partier får fotfeste.

Vi skal aldri godta høyreekstremisme, men vi må gjøre det som er best, ikke det som føles best. Når man møter høyreekstreme med mer overstyring vil det bare hjelpe deres sak.

Om EUs politikk hadde vært bra på alle punkter, ville et EU-medlemskap for Norge likevel fjernet makten fra våre nasjonale folkevalgte. Når mye av politikken også er dårlig, er det ikke et vanskelig valg om jeg skal være for eller mot EU-medlemskap.

Man vil alltid kunne kopiere de gode EU-lovene, mens de dårlige kommer vi ikke unna om vi blir medlem. Vi må alltid jobbe for at beslutninger tas nærme folk, og at de som blir påvirket av politikken har mest mulig påvirkningskraft.