«EUs overordnede mål er frihandel. Bare ikke på strøm.» Sånn kan det nesten høres ut når norske tilhengere av EU snakker om EUs energiunion og Norges tilslutning til denne.

Saken om norsk tilslutning til ACER skapte stor debatt for et par år siden. Norsk tilslutning til EUs fjerde energimarkedspakke som vi snart skal bli bedre kjent med vil gjøre det samme. Nok en gang vil vi nok høre EU-tilhengere som nekter å erkjenne at en sterkere integrering av energimarkedet betyr mindre politisk styring - og høyere strømpriser.

EUs fjerde energimarkedspakke, også kalt «Ren energi-pakka» skal sikre at strømmen går dit hvor prisene er høyest. Det vil si der etterspørselen er stor, og tilbudet tilsvarende dårlig. Som vanlig regulerer EU markedet med et detaljert regelverk som skal sikre fri flyt. Det gjør det ulovlig å iverksette tiltak som favoriserer nasjonale mål. For øvrig på samme måte som EØS-avtalen gjør det umulig for staten å favorisere norske entreprenører når de skal bygge regjeringskvartal, veier eller jernbane og som for eksempel førte til at det var portugisere som bygde Sykehuset Kalnes i Østfold. Men nå var det energipolitikk dette skulle handle om.

EUs mål i energipolitikken er å skape ett felles strømmarked. Et slikt marked vil, slik markeder gjerne gjør, bidra til prisutjevning og likere strømpris i hele det europeiske markedet. Norsk industrihistorie bygger på tilgangen til nok, fornybar og billig energi. De siste tiårene har det også blitt en fordel at den er utslippsfri. Tradisjonelt har dette vært en av Norges store konkurransefordeler. Uten hadde vi for eksempel ikke hatt aluminiumsindustrien, og trolig ville også siste rest av norsk papirindustri vært historie uten disse fordelene.

I tillegg til et detaljert regelverk som skal sikre fri flyt av strøm, er det avgjørende for et felles energimarked at ledningsnettet sørger for at strømmen kan flyte fritt i. Land og regioner må kobles sammen slik at strømmen kan flyte fritt ditt etterspørselen er høyest og da må det sikres tilstrekkelig overføringskapasitet som mellomlandsforbindelser, kabler og luftlinjer. Naturlig nok støtter EU gjennom fjerde energimarkedspakke bygging og oppgradering av kabler mellom land.

Når strømmen kan flyte fritt vil prisen i markedet jevnes ut. Først i de delene som er koblet tettest sammen. Strømmen flyter dit prisen er høyest. For Norge som har relativ lav strømpris og kraftoverskudd betyr det at overskuddet vil forsvinne ut til de deler av markedet som har høyere pris og etterspørsel. Tilhengerne av norsk tilslutning til EUs energimarkedspakke fremstiller dette som en gavepakke der Norge kan selge kraft dyrt når vi har overskudd, og tilsvarende importere kraft når strømprisen i resten av markedet er lav. Dette er en sannhet med store modifikasjoner.

Det europeiske markedet opererer innenfor tilnærmet samme tidssone. Det betyr at vi har dag og natt samtidig. Om natta er strømmen billig, og om dagen når forbruket er på sitt høyeste er den tilsvarende dyr, både i Norge og i våre naboland. Resultatet blir ikke billigere strøm i Norge, men prisutjevning der vi importerer europeiske strømpriser som er høyere enn i et regulert norsk marked. En lovregulering av strøm for å sikre lave strømpriser til industrien vil etter all sannsynlighet være i strid med EU-retten.

EUs energibyrå, ACER, som Norge sluttet seg til i 2018 har som oppgave å overvåke og håndheve regelverket. Gjennom EUs fjerde energimarkedspakke vil ACER øke sin makt over norsk energipolitikk. ACER vil få makt til å fatte bindende beslutninger der landene i markedet er uenige.

Det samme vil gjelde for de såkalte flaskehalsinntektene, prisdifferansen mellom to områder i spotmarkedet multiplisert med det planlagt overførte volumet i spotmarkedet. Inntekten deles mellom eierne av overføringsforbindelsene. Her i landet er dette Statnett, og inntekten brukes enkelt sagt til å redusere nettleien. Gjennom tredje energimarkedspakke som Stortinget har sluttet oss til slås det fast at flaskehalsinntekter skal brukes til å garantere tilgjengeligheten av den tildelte kapasiteten og/eller til nettinvesteringer som opprettholder eller øker kapasiteten.

I regjeringens høringsutkast står det: «Reglene for hva flaskehalsinntekter kan brukes til endres noe. Det nye er at ACER skal godkjenne TSOenes (Systemansvarlig i kraftsystemet) forslag til metodene for bruk av flaskehalsinntekter.»

Dersom Norge vil bruke flaskehalsinntekten til å sette ned nettleien framfor å bygge eller opprettholde kapasitet i nettet, må dette i så fall begrunnes overfor ACER. Godkjenning gis av reguleringsmyndigheten RME, som i realiteten er ACERs norske kopimaskin. At ACERs makt øker på bekostning av norsk nasjonal energipolitikk er uomtvistelig. Det evige spørsmålet koker derfor ned til hvorfor ikke norske EU-tilhengere kan innrømme at markedsøkonomi fungerer? I stedet forsøker man å tilsløre realiteten slik olje- og energiminister Tina Bru (H) gjør i Klassekampen 13. januar der hun uttaler:

«Vi skal beholde en lav norsk strømpris som gir norsk industri en konkurransefordel og samtidig tjene penger på kraftoverskuddet vårt. Den lave strømprisen er en viktig konkurransefordel for norsk industri. Den fordelen er jeg opptatt av å bevare». Tiden vil vise om dette markedet fungerer annerledes enn andre marked. Jeg tror det ikke.