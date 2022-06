Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Den 23. februar i år la Europakommisjonen fram et direktivforslag med regler om aktsomhetsvurderinger og ledelsesansvar. Målet er å bidra til ansvarlighet og bærekraft for virksomhetene i alle ledd av leverandørkjedene.

Kommisjonen grunngir behovet for regler på dette området med at frivillige tiltak ikke ser ut til å ha ført til noen merkbar forbedring på tvers av næringslivets sektorer. Dette er en innsikt også Stortinget la til grunn da de vedtok lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) sommeren 2021.

EU-kommisjonen skriver i høringsforslaget sitt at enkelte selskap i unionen har vært assosiert med negative menneskerettigheter og miljøpåvirkninger, blant annet i verdikjedene.

Negative konsekvenser omfatter særlig menneskerettighetsspørsmål som tvangsarbeid, barnearbeid, utilstrekkelig helse- miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, utnyttelse av arbeidstakere og miljøkonsekvenser som klimagassutslipp, forurensning eller tap av biologisk mangfold og nedbrytning av økosystemer.

Fra norsk side ble direktivforslaget sendt ut på høring fra Barne- og familiedepartementet 19. april i år, men frist 27. samme måned. Formålet med direktivet er å fremme bærekraftig og ansvarlig selskapsledelse og forankre gjennomslag for menneskerettigheter og miljøhensyn i driften og i selskapsstyringen.

Direktivforslaget stiller krav om å gjennomføre undersøkelser knyttet til selskapets potensielle negative påvirkning på menneskerettigheter og miljø og informere om sitt arbeid. I tillegg pålegges selskapets styre konkrete compliance-plikter, slik som ansvar for implementering og tilsyn, samt å integrere hensynet til menneskerettigheter og miljø i beslutningsprosessene på lik linje med andre selskaps- og aksjonærinteresser.

I motsetning til vår egen åpenhetslov, som trer i kraft 1. juli i år, omfatter kommisjonens forslag også miljøpåvirkning. De foreslår at virksomhetene må vedta en plan for å sikre forretningsstrategien og sikre at den er i tråd med Paris-avtalens mål om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader. Slik forslaget ser ut nå innebærer det i første omgang at rundt 50 store norske virksomheter pålegges nye plikter.

Å måtte identifisere og iverksette tiltak mot negativ påvirkning på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø er bra. Ved mangelfulle vurderinger kan virksomhetene bli holdt erstatningsansvarlig.

Å koble arbeidsliv og miljøforbedringer er et smart grep. Ifølge en kartlegging av ILO tilbake til 2011 står arbeidsprosesser bak om lag 80 prosent av alle utslipp, når det måles hvor klimautslippet oppstår og ikke hvem som konsumerer varen eller tjenesten. Kartleggingen viste at dette gjaldt alle OECD-land. Arbeidsprosessene står dermed sentralt både når Norge og landene for øvrig skal omstille seg i bærekraftig retning framover.

Direktivforslaget bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper for ansvarlig næringsliv, blant annet OECDs retningslinjer, og det inneholder noen av de samme aktsomhetskrav som gjelder etter åpenhetsloven. Åpenhetsloven avgrenses imidlertid til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer, jf. åpenhetsloven § 4, er ikke noe nytt, men tvert om noe som har vært forventet av næringslivet i lang tid. De fleste store virksomheter jobber nå systematisk med bærekraft.

Forskningen viser imidlertid at virksomhetene når de utfører frivillig kartlegging, hovedsakelig fokuserer på det første leddet i kontraktkjeden. Samtidig vet vi at det er lenger ned i leverandørkjeden at de alvorligste bruddene på menneskerettigheter og de største miljøødeleggelsene finner sted.

Åpenhetsloven går lengre enn direktivforslaget hva gjelder krav på informasjon for allmennheten, mens direktivforslaget går lengre enn åpenhetsloven hva gjelder de særlige pliktene til selskapets ledelse og krav til selskapsstrategien for det enkelte selskap.

Det er for tidlig å si hvordan direktivforslaget vil påvirke norsk regelverk. Forslaget skal først behandles og godkjennes i Europaparlamentet og deretter i Det europeiske råd. Når det er gjort har medlemsland to år på å implementere det.

Det som er sikkert er at lovregulering av ansvarlig næringsliv har betydning for norske virksomheter og for norsk eksport. Potensialet er stort for Norge i framvoksende markeder som stiller økte krav til bedriftenes aktsomhetsvurderinger.