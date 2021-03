Alle som ønsker å utrede et alternativ til EØS-avtalen kan nå studere det mest nærliggende alternativet i praksis, britenes avtale med EU.

En norsk variant vil selvsagt ikke bli identisk. Våre eksport-interesser er ikke lik britenes og EUs interesser overfor oss vil også være andre. Men konsekvensene av å gå fra det britene kom fra, medlemskap, og det vi ville komme fra, EØS, vil være de samme.

Den viktigste forskjellen på det vi vil komme fra til det vi vil komme til, er å forlate et «hjemmemarked» med felles regelverk, rettigheter og null handelshindringer, til et eksportmarked med mange handelshindringer. Selv med null toll og null kvoter på varer, erfarer nå britiske eksportører at det blir massevis av papirarbeid og kontroll på grensen.

Ikke minst gjelder det fisk og landbruksprodukter. Selv om britene har forpliktet seg til å opprettholde standardene i EUs regelverk, skal det kontrolleres på grensene.

Papirarbeid og kontroller koster penger og eksportbedriftene erfarer at de ikke kan ta kostnadene igjen hos kundene, som da heller handler av andre. Særlig er småbedrifter utsatt. Disse blir anbefalt av regjeringen å åpne et datterselskap i EU!

I januar falt eksporten til EU med to tredeler. Særlig fisk og landbruksvarer ble rammet. Ennå har ikke britene startet grensekontroll på importen fra EU, det skjer dels fra april, dels fra juli.

Brexit-avtalen er verdens første handelsavtale som skaper handelshindringene framfor å fjerne dem. Nordmannen Georg Riekeles, som var EU-forhandler Michel Barniers høyre hånd under Brexit-forhandlingene, sier at de som ønsker å erstatte EØS med en liknende handelsavtale, bør ta en nøyere titt på konsekvensene, særlig for fiskerinæringen og landbruket.

"Brexit-avtalen er verdens første handelsavtale som skaper handelshindringene framfor å fjerne dem."

For at norsk fisk skal passere grensene til og i EU uten kontroll, plunder og heft, må vi være med i EUs veterinærforordning, slik vi har vært siden 1999. Er poenget med å gå ut av EØS å slippe unna EUs regelmaskineri, må vi også ut av veterinærforordningen, slik britene har gjort.

Brexit-avtalen innebærer at britene kan fastsette sine egne regler med hensyn arbeidstakerrettigheter, helse, miljø og sikkerhet og produktstandarder. Men det er i teorien, i hvert fall hvis de skal bruke denne selvråderetten til å senke standardene.

Blir avstanden til EU-reglene så åpenbare at det gir britiske selskaper konkurransefordeler i det indre marked, kommer mottiltakene.

Det regner jeg med også vår regjering sørger for i vår handelsavtale med britene. Vi kan ikke risikere å importere britisk leketøy med helsefarlige kjemikalier.

Britene har også erfart at fire år med usikkerhet om hva handelsavtalen ville innebærer, har ført til at utenlandske selskaper har trukket seg tilbake fra Storbritannia, både innen bilindustrien og finansnæringen. For Norge ville en tilsvarende usikkerhet under forhandlingene være risikabel, i en tid hvor industrien trenger betydelige investeringer for å lykkes i den grønne omstillingen.

Usikkerhet om markedsadgangen på vårt dominerende eksportmarked, vil forplante seg til styrerommene hvor investeringsbeslutningene tas.

Den sektoren som burde bekymre seg aller mest hvis Norge skulle si opp EØS-avtalen og forhandle en handelsavtale, er landbruket. I dag er ikke landbruket inkludert i det indre markedet gjennom EØS-avtalen. Det innebærer at når vi forhandler med EU om å åpne for noe mer import av landbruksvarer, så kan ikke EU kople disse forhandlingene med betingelsene for vare- og tjeneste-eksporten.

Skal vi forhandle en ny handelsavtale med EU, vil ikke landbruket ha en slik beskyttelse. Da er alt på bordet. Det åpner for at norske ønsker om toll- og kvotefri markedsadgang for fisken vår, blir møtt med tilsvarende ønsker for EU-eksport av landbruksvarer.

Likeledes kan et EU-krav om åpen adgang for landbruk, koples med vårt krav om tollfrihet for alle varer og tjenester. Det er en utrivelig situasjon for forhandlere som vil ivareta også norsk landbruk. De pågående handelsforhandlingene med britene er en liten smaksprøve på hva som vil komme.

Erfaringene fra britenes vei ut av det indre marked burde få Norges Bondelag til å oppfordre sine medlemmer til å male «beskytt EØS-avtalen» på halmballene til høsten.