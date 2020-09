En grønn økonomisk gjenreising vil komme oss alle til gode

Det ser ut til at pandemien vil prege våre liv enda en stund til, men det er avgjørende at vi tar lærdom av denne krisen og bruker dette til å bygge en bedre fremtid. Med mer enn halvparten av verdens befolkning i en eller annen form for isolasjon, må vi bare anerkjenne hvor gjensidig avhengige våre respektive land og regioner er, og at uforutsette hendelser utenfor egne grenser raskt kan påvirke oss alle.

Våre styringssystemer må tilpasses denne virkeligheten, og bare gjennom nært samarbeid på tvers av landegrensene vil vi kunne møte disse utfordringene. Norge og EU har forstått dette og samarbeider allerede meget godt.

En annen lærdom er at de myndighetene som virkelig har erkjent sitt ansvar for borgernes ve og vel, er de som har taklet krisen best. Vi har alle innsett at liv og helse kommer i første rekke, og ofret mye for å gjøre de helsemessige konsekvensene minst mulig. Dette har vi stått sammen om, fordi solidaritet virker.

I ulike deler av verden har nasjonale myndigheter koordinert sin innsats, fortløpende utvekslet informasjon og mobilisert assistanse til de mest utsatte og sårbare – noe som har reddet både menneskeliv og folks levebrød. Og Norge og EU jobber nå veldig tett for å sikre at fremtidige vaksiner gjøres tilgjengelig.

Covid-19 i 2020 er en menneskelig tragedie i enorm skala, og lignende utbrudd kan komme i fremtiden. Like fullt viser forskningen oss at dette bare er et skremmeskudd sammenlignet med den eksistensielle trusselen vi vil møte i årene fremover når det gjelder klima og miljø. Vi får også stadig flere bevis på at nye sykdomsutbrudd blir både mer sannsynlig og mer omfattende dersom oppvarmingen av planeten og nedbrytingen av økosystemene får fortsette.

Farene ved klimatrusselen er velkjente for oss alle: stadig mer ekstremvær som ødelegger avlinger, bebyggelse og infrastruktur, massive skogbranner og enorme flyktningstrømmer som resultat. Dette er oppskriften på en svært usikker og farlig verden. Og global oppvarming er vanskeligere å håndtere enn koronapandemien – det finnes ingen vaksine mot klimaendringenes ødeleggende virkninger. Utslippskurven lar seg kun flate ut dersom vi er modige nok til å innføre gjennomgripende tiltak, sammen. Dette er det overordnede målet for EU når vi nå jobber for å gjenreise våre økonomier.

Dette vil kreve massive investeringer, men samtidig har vi nå en unik mulighet til å bygge opp en ny økonomisk modell for det 21. århundre. EUs gjenreisningsplan – Next Generation EU – bekrefter vårt mål om å være klimanøytrale innen 2050.

Vi vil fremskynde den doble omstillingen i retning av en grønnere og mer digital fremtid, samtidig som vi bygger mer rettferdige og motstandsdyktige samfunn. Hele 30 prosent av EUs langtidsbudsjett og gjenreisningsplan vil gå til klimarelaterte tiltak, for bare slik kan vi nå målet om klimanøytralitet og oppfylle våre forpliktelser fra Parisavtalen.

Det er flere områder hvor økt innsats vil kunne gi store resultater: sirkulærøkonomien kan gi oss mindre avfall og bedre ressursutnyttelse, vi kan gjenoppbygge viktige økosystemer, gjøre bygningsbransjen og husene våre mer klimavennlige, elektrifisere mer av transportsektoren og øke fornybarandelen av energiforbruket vårt (bl.a. gjennom hydrogenteknologi).

Norge er en viktig partner i dette, og som NHO nylig påpekte i denne spalten, er det stort potensial for at norske selskaper kan bli en del av de nye grønne verdikjedene.

Global solidaritet, fri og rettferdig handel, multilateralisme og en rettsbasert verdensorden er helt avgjørende for at vi skal kunne unngå å falle tilbake på fossilt brensel og overforbruk av planetens ressurser når vi skal få økonomien på fote igjen – det har verken menneskeheten eller miljøet rundt oss råd til.

Den europeiske union vil jobbe med våre partnere verden over for å sikre at investeringene som nå må gjøres, rettes mot bærekraftig og fremtidsrettet økonomisk aktivitet, og vi er glade for at Norge deler denne ambisjonen.

Å jobbe hardt for å lykkes med denne felles, globale utfordringen slik at våre barn og barnebarn kan få et godt liv på en fredelig planet, er verken naivt eller idealistisk; det handler om å være tro mot hvem vi er, våre verdier og målet om å bygge en bedre fremtid. Vår økonomiske gjenreising må derfor bli grønn – det finnes ikke noe annet alternativ.