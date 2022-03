En flyktningpolitikk for alle flyktninger

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Siden invasjonen har Europa vist seg på sitt beste. Vi har samlet inn penger, arrangert transport, sendt klær og leker, og landene har åpnet grensene sine for flyktningene. Dette er flott, for det viser at vi kan. Samtidig har jeg en ekkel bismak i munnen.

Se for deg å være en 17 år gammel gutt fra Afghanistan, som sitter og venter på å sendes tilbake til Afghanistan så fort han fyller 18, et land som vi anser som trygt å reise tilbake til.

Se for deg å vente på det, mens du ser andre bli mottatt og ønsket velkommen med åpne dører. Jeg har ingen problem med å forstått dette vekker sinne, og bidrar til å sette flyktninger opp mot hverandre.

EU har innvilget alle ukrainere midlertidig opphold i Schengen, og de slipper å gå gjennom EUs system for behandling av flyktninger. Det kan stilles spørsmål til hvorfor de trenger å gi flyktningene et unntak fra å måtte gå igjennom det samme systemet som andre flyktninger må.

Usolidarisk "EU er laget for at landene i Europa skal hjelpe hverandre, på bekostning av resten av verden."

Jeg tror det er fordi dette er et pil råttent system, som EU ikke ønsker mer oppmerksomhet på.

Organisasjonen United against refugee Death jobber med å loggføre alle som dør som en direkte konsekvens av EUs flyktningpolitikk. Siden 2003 har 44.764 mistet livet. Disse dødsfallene er en kombinasjon av folk som blant annet har druknet, fryst i hjel, tatt livet av seg i flyktningleirer eller dødd av vold i flyktningleirene.

Når det er bevæpnet politi og piggtrådgjerder er ikke dette for å beskytte flyktninger, men for å sørge for at færrest mulig kommer til Europa.

Dette er ikke feilslått politikk, det er villet politikk fra EU. EUs politikk legger opp til at færrest mulig skal komme seg til Europa, og i mange tilfeller er død konsekvensen av EUs politikk.

Krigen har gjort det vi i Ungdom mot EU har sagt i mange år enda mer tydelig; EU er laget for at landene i Europa skal hjelpe hverandre, på bekostning av resten av verden. EU er et usolidarisk prosjekt.

Det er fantastisk at flyktningene fra Ukraina får hjelp, men det skal ikke være hudfargen eller religionen din som avgjør om du får oppholdstillatelse eller blir sittende fast i en flyktningleir eller drukner i Middelhavet.