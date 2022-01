Skal vi ha en skikkelig politisk debatt må vi ha kunnskap. Da må vi ha EU tilbake som kompetansemål i skolen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Jeg skal ta deg med på en liten reise, tilbake til 1994. Det er EU-kamp, den andre Norge har, og alle snakker om EU. Også folk som vanligvis ikke er veldig politisk aktive kan diskutere opp og ned om EU, og mediene er fylt med fordeler, ulemper og meningsutvekslinger.

Fem år senere, i 1999, ble jeg født. Jeg hadde hørt veldig lite om EU før jeg ble med i Ungdom mot EU, og der er jeg ikke alene. Når jeg reiser rundt og besøker skoleklasser er det ikke uvanlig å møte elever som ikke vet om Norge er medlem i EU, ikke vet forskjellen på EU og EØS, eller som rett og slett ikke har hørt om EU.

Elevenes kunnskap varierer også ekstremt fra klasse til klasse, og det er ikke så rart, for siden forrige regjering fjernet EU som kompetansemål er det opp til hver enkelt lærer om elevene lærer om det. Det kommer til å få konsekvenser både for de som er for og mot EU.

Det er også ganske ironisk at mange av oss som tilhører generasjon EØS ikke vet hva EØS er.

De fleste voksne i dag har en mening om EU, og det er ikke så rart. EU og EØS påvirker oss hver dag. Vi ser nå høyere strømpriser som en konsekvens av at vi har bygget utenlandskabler til EU og Storbritannia. Mange vet imidlertid ikke at dette er tilpasning til EUs energibyrå Acer.

Når man ikke vet det klarer man ikke påvirke politikere, drive lobbyisme eller mobilisere til politisk endring.

"Hvis vi gjør det opp til foreldre å lære opp barna om EU ender vi opp med et samfunn der foreldre videreformidler sitt syn, bevist eller ubevisst, og vi får en unyansert debatt."

Veldig få vet nok at flyktningpolitikken vår også styres av EU. Gjennom Schengen bidrar vi til en politikk der hovedansvaret havner hos land i Sør-Europa, og der asylsøkere omkommer i Middelhavet eller blir sittende fast i flyktningleirer i mange år.

Siden Schengen-avtalen ble inngått har over 44.000 mennesker omkommet som en konsekvens av EUs flyktningpolitikk. Jeg tror det ville vært stor motstand mot denne politikken om folk flest i Norge hadde vært klar over at Schengen ikke bare sikrer muligheten til å reise på tvers av grensene i Schengen-området, men også gjelder asylpolitikk.

Om folk har hørt noe om EUs klimapolitikk i det hele tatt, så har de hørt at EU er ambisiøse på klima. De fleste vet ikke at Norge er tilknyttet Parisavtalen gjennom EU, eller at EU ikke nådde klimamålene sine for 2020, og ikke ligger an til å nå målene for 2030.

Skolen har også et ansvar for å formidle saker på en nøytral måte, og vise flere argumenter for og mot noe. Hvis vi gjør det opp til foreldre å lære opp barna om EU ender vi opp med et samfunn der foreldre videreformidler sitt syn, bevist eller ubevisst, og vi får en unyansert debatt.

Skal vi ha en skikkelig politisk debatt må vi ha kunnskap. Da må vi ha EU tilbake som kompetansemål i skolen.