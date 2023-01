Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Spesielt strømregninga er en utfordring for mange mennesker. Strømprisene har økt så mye det siste året at til og med folk som før hadde relativt grei økonomi sliter. Regjeringen har svart med å opprette dyre støtteordninger i stedet for å fikse det faktiske problemet, at vi har lagt Norges kraftpolitikk under EU.

Du kan ikke sette et plaster på en brukket arm, og det samme gjelder i energipolitikken.

Det var ingen i Ungdom mot EU som ble overrasket da strømprisen begynte å øke. Nei-siden har vært tydelig hele tiden på at dette er konsekvensene av å innføre EUs energimarkedspakke 3.

Nå er den 4. på vei, og vi håper at stortinget stemmer mot å knytte oss yttligere til EUs energimarked. Denne pakken går mye lenger enn tredje pakken. I praksis overlater den styringen av energipolitikken fra nasjonalstaten direkte til EUs energibyrå Acer. Vi vil få enda mindre kontroll over energipolitikken enn det vi har i dag.

Strøm kan ikke være en vare som alt annet. Strøm er livsnødvendig, og når strømmen blir dyrere har det den reelle konsekvensen at folk fryser, eller må velge mellom strømregning eller mat. NVE har regna seg fram til at prisen vil stige 6–7 øre per kilowattime fram mot 2030. Det betyr at det vil bli enda vanskeligere for folk med dårlig økonomi.

"Det skal ikke være sånn at folk fryser og ikke har råd til å betale strømregninga, eller at norsk industri skal måtte flagge ut." Dyrt

Selvfølgelig skal vi stå i solidaritet med Europa ved å dele av vårt overskudd av strøm, det er veldig viktig. Gode naboer hjelper hverandre ved behov. Det har vi gjort i Norden i 60 år, lenge før strømmen kom på børs og lenge før EUs energiunion var påtenkt.

Annonse

Dessverre er ikke markedet solidarisk. De eneste som tjener på denne strømpriskrisa er strømselskapene. Direktører i kraftselskaper gis økte bonuser, mens millioner i hele Europa ikke klarer å betale strømregninga. Strømselskapene er mer opptatt av å eksportere ut strøm dyrt enn å sikre strøm til norske husholdninger, industri og landbruk.

Det er også viktig at vi ikke eksporterer så mye at det blir lav fyllingsgrad i vannmagasinene har i Norge. Det er nemlig dette som driver strømprisene opp her i Norge. I tillegg er det dårlig beredskapspolitikk. Om vi tømmer vannmagasinene har vi ingen mulighet til å hjelpe Europa om det skulle oppstå en krisesituasjon som er enda verre enn den vi har nå.

Vi kan også fint eksportere så mye strøm vi vil til Europa, men fortsatt ha kontroll over egne naturressurser. Problemet med Acer-avtalen er at den flytter makten over til RME, Reguleringsmyndigheten for energi.

Tapping av magasiner og effektkjøring er også til skade for klima og miljø. Høye strømpriser gjør at industrien blir tvunget til å flagge ut, og produksjon av mat og grønnsaker legges ned.

Norge har verdens mest miljøvennlige kraftkrevende industri, mye takket være at de har hatt tilgang på billig vannkraft å drive produksjonen med. Vi eksporterer blant annet aluminium og stål til EU, som er helt essensielt for å sikre det grønne skiftet.

Rundt ni prosent av krafta går også tapt ved kraftoverføring over lange avstander. Dette er kraft som kunne vært brukt i husholdninger eller til industri, men som i stedet bare går til spille.

Det skal ikke være sånn at folk fryser og ikke har råd til å betale strømregninga, eller at norsk industri skal måtte flagge ut. Skal vi også i framtida ha en bærekraftig og miljøvennlig kraftproduksjon, må krafta være i norsk eie.