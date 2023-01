Eit turbulent år for EU-bøndene er akkurat avslutta. Kva ventar i året som kjem?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Ei dryg veke inn i det nye året kan det vere på sin plass å oppsummere året som gjekk og sjå inn i glaskula på det som kjem. Korleis var 2022 for EU-bonden?

På nyåret i fjor var tilstanden akkurat i ferd med å normalisere seg lite grann etter krevjande år med korona. Under pandemien hadde logistikken gått i stå, restaurantar og kantiner var stengde, utanlandsk arbeidskraft kom ikkje inn og tilgang på innsatsfaktorar var vanskeleg og dyrt.

Og så kom Putins invasjon av Ukraina. Om kostnadene til bonden hadde vore høge før, var det berre ein forsmak på kva som venta i kjølvatnet av Ukraina-krigen. Fram mot sommaren slo EUs marknadsrapport fast at dei globale prisane hadde auka med 30 prosent.

Inflasjon og høge prisar på fôr- og elektrisitet, transport, lagring og gjødsel tyngde bondeøkonomien og industrien. I tillegg skapte dårleg ver og utbrot av dyresjukdommar utfordringar for mange. Gatene i fleire EU-land var fylt av misnøgde bønder.

"Inflasjon og høge prisar på fôr- og elektrisitet, transport, lagring og gjødsel tyngde bondeøkonomien og industrien." Høge prisar

Kostnadskompensasjonen frå EU var ikkje så mykje å leve av. Krisepakken på 500 millionar euro skulle fordelast på 11 millionar bønder. Var dei heldige bidrog medlemslanda med ”noko attåt”. Sverige og Finland valde å støtte bøndene frå eigen lomme, medan Danmark ikkje gav meir enn nødvendig.

Gjødselpakken EU serverte fram mot juletider vart ein stor skuffelse. Tilbod om meir bruk av statsstøtte for medlemslanda, prioritering av gass til gjødsel og mogleg bruk av krisefond imponerte ikkje bøndene, som hadde opplevd opp mot ei tripling i gjødselprisane.

Annonse

Ukraina-krisa førte også til at grensene vart opna for ukrainske produkt, noko bøndene i land som Polen og Ungarn har fått merke på sine lokale marknader. Landbruksgiganten Ukraina har i tillegg søkt medlemskap i EU, noko som på sikt kan gi enno fleire bønder å fordele potten på i EUs felles landbrukspolitikk (CAP).

I 2022 feira EUs felles landbrukspolitikk 60 år. Året vart feira med godkjenning av dei nasjonale gjennomføringsplanane for den sterkt forseinka nye landbrukspolitikken, gjeldande frå 2023 til 2027. Mellom dei mest kontroversielle delane av den nye politikken er at rundt ein fjerdedel av direktestøtta og 35 prosent av bygdeutviklingsmidla skal avsettast til miljøtiltak. 40 prosent av CAP-budsjettet skal vere klimarelevant.

Og då bevegar vi oss over til eit område som saman med kostnadstsunamien har gitt mest hovudbry for EU-bonden i 2020: Farm to fork og biodiversitetsstrategien. Dette er jordbruksdelen av EUs grøne giv, eller Green Deal, som skal gjere EU meir berekraftig og det fyrste klimanøytrale kontinentet innan 2050.

Klimautsleppa i EU skal reduserast med 55 prosent innan 2030, og på landbruksområdet var målet ein reduksjon på 50 prosent av kjemiske plantevernmiddel, 20 prosent redusert gjødselbruk, 50 prosent redusert sal av antibiotika til husdyr og 25 prosent økologisk produksjon, pluss tilsidesetting av 10 prosent av jordbruksarealet.

Analysar med andre ord frå det amerikanske landbruksdepartementet viste nedgang i produksjon, høgare prisar og dårlegare matsikkerheit som følgje av tiltaka. Bøndene i EU, inkludert våre naboland er bekymra. Den svenske bondelagsleiaren Palle Borgström sa på eit besøk i Oslo at han frykta Farm to fork-tiltaka vil gå utover matproduksjonen og føre til dårlegare matsikkerheit.

EUs toppbyråkrat på landbruk innrømma på same møte at EUs balansering mellom klima- og miljøomsyn og produksjon av nok mat i krisetider er ei utfordring. Max Schulman frå det finske bondelaget MTK peikar på at det blir lagt opp til store endringar utan at dei veit kva det vil bety for bøndene.

Både svenske og finske bønder er uroa over at EU blandar seg meir og meir inn i skogpolitikken med strengare tiltak. Danmark ynskjer å vere i front og har allereie bestemt seg for innføre CO2-avgift på landbruket, til stor frustrasjon for bøndene. Eit lite lyspunkt for dei danske bøndene i 2022 var høge prisar som gav auka inntekter til mjølkebøndene.

Men i 2023 er prisane allereie på veg nedover. Og i 2023 skal mange av Farm to fork-tiltaka setjast ut i livet. Dyrevelferdspakken skal kome i september, berekraftsmerking og minimumsstandardar for berekraftige innkjøp i siste kvartal, berre for å nemne noko. Det svenske formannskapet vil presse på for lovregulering om utslepp frå landbruket og ernæringsmerking.

Og krigen i Ukraina ser ikkje ut til å stoppe med det fyrste. Så 2023 ser ikkje ut til å bli mindre turbulent for EU-bøndene enn 2022.