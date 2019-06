Duket for mer overnasjonalitet i Europa

Om EU-eliten gjør lurt i å ta disse skrittene er en annen sak, fordi resultatet kan bli mer splittelse og ustabilitet i Europa.

En rød tråd gjennom EUs historie, fra 50-tallets kull- og stålsamarbeid til dagens politiske og monetære union, er at unionen til alle tider har utviklet seg i en mer overnasjonal retning. Mens hastigheten har vært varierende, har retningen alltid vært den samme: politikkområde etter politikkområde har blitt flyttet fra nasjonalt nivå til EU-nivå.

Mens de fem siste årene, med konservative Jean Claude Juncker i førersetet, har vært en tilsynelatende treg periode, er det mye som tyder på at de kommende fem årene vil by på store sprang mot et mer overnasjonalt Europa.

Europaparlamentsvalget i slutten av mai skilte seg på flere måter ut i fra tidligere EP-valg. Mens de tradisjonelle partiene som sosialdemokratene (S&D) og de konservative (EPP) gikk tilbake, kunne høyrepopulistene, sentrum-høyre liberalere (ALDE) og de grønne skilte med gode resultater. Fellesnevneren mellom partigruppene som kom styrket ut av valget, er at de alle klarte å posisjonere seg på en ytterfløy i spørsmålet om hvorvidt EU trenger mer eller mindre overnasjonalitet.

Norge kan i så henseende prise seg lykkelig over at vi sa nei til EU i 1972 og 1994.

To av tre seter i parlamentet går fortsatt til partier som ønsker å flytte makten oppover, fra de statlige demokratiene til EU-sfæren. Maktforholdet mellom partiene på den integrasjonsorienterte fløyen er imidlertid kraftig forskjøvet i favør av de mer ytterliggående føderalistisk orienterte EU-partiene. Det kan bety at unionen får fart på prosjekter, som utvikling av en egen EU-hær med overnasjonal kommandostruktur, overnasjonal flyktningpolitikk og samkjøring av regler og tilsyn innen saksområder som finans, arbeidsliv og energi.

Det demokratiske mandatet for å føderalisere EU ytterligere er imidlertid svakt. På tross av at få europeere ønsker (eller tør) å ta skrittet ut av unionen slik britene har forsøkt, er det lite som tyder på at velgerne ønsker nye, store skritt mot en tettere union. Historisk sett har EU vært preget av en kompromissøken som nærmest har blitt strukket til det kjedsommelige. Å gå bort fra denne kompromisstenkningen i en periode hvor splittelsen i Europa er såpass stor, kan få stygge konsekvenser.

Under valgkampen til europaparlamentsvalget så vi en den EU-frelste liberale høyresiden møte den EU-kritiske illiberale høyresiden i en type konfronterende retorikk som utvilsomt bidro til å løfte oppslutningen om begge de to ytterfløyene. Prisen er imidlertid at det vil bli vanskeligere å møtes til forhandlinger om felles kompromisser.

Da er det naturlige utfallet at den overnasjonalt orienterte fløyen, som tross alt besitter flertallet i parlamentet, benytter anledningen til å kjøre på. Med de tradisjonelt sett mer mellomstatlig orienterte britene ute av rådet (gitt at britene respekterer 2016-folkeavstemningen), vil det også her være duket for en langt tettere integrert union.

Norge kan i så henseende prise seg lykkelig over at vi sa nei til EU i 1972 og 1994. Vi vil i motsetning til andre land ha muligheten til å selv styre hvilke områder vi ønsker å avgi suverenitet på. Resultatet av vårens europaparlamentsvalg kan til gjengjeld tyde på at det vil bli avgjørende at vi klarer å tørke støv av reservasjonsretten vår i de kommende årene.