Fra tid til annen dukker tanken om et tettere europeisk forsvarssamarbeid, og sågar en EU-hær, opp. Så sent som i november i fjor tok Frankrikes president Emmanuel Macron til orde for et felleseuropeisk forsvar og fikk en viss gehør for dette fra tysk hold.

En EU-hær er uansett noe som ligger langt frem i tid, om det i det hele tatt skulle bli noe av. Forsvarsstrategisk mener jeg en EU-hær vil være uklokt, og det er også problematisk å skulle gjøre om det som i utgangspunktet var et rent økonomisk samarbeid til en militær allianse. Norge bør derfor holde seg langt unna ethvert initiativ om å opprette en EU-hær.

Norges forsvarsallianse er Nato, slik har det vært siden krigen og slik bør det bli i uoverskuelig fremtid. Et europeisk forsvarssamarbeid eller en EU-hær vil aldri kunne erstatte Nato. Det vil i verste fall faktisk bidra til å svekke Nato gjennom at man oppretter parallelle strukturer og at man potensielt sett danner grunnlaget for motstridende interesser i forhold til Nato.

At EU har hatt stor betydning for stabilitet og utvikling i Europa skal på ingen måte underslås. Men dette vil ikke styrkes gjennom et integrert europeisk forsvar. USA er selve grunnsteinen i Nato. En EU-hær vil mangle den grunnsteinen og inneha en militær kapasitet som ikke er i nærheten av den Nato har i dag.

Med over 70 prosent av NATOs totale forsvarsbudsjett bærer faktisk USA en urettmessige stor del av den økonomiske byrden.

Ideen om et mer integrert europeiske forsvar i regi av EU blir heller ikke sterkere av at Storbritannia nå skal ut av EU. Det nærmeste man i dag kommer militære stormakter i Europa er Storbritannia og Frankrike. Uten Storbritannia er det kun Frankrike igjen i EU som virkelig har større militære kapasiteter i en global målestokk.

Annonse

En EU-hær vil dermed nødvendigvis bare bli en blek skygge av Nato – der de fleste av EU-landene allerede er med og som har både USA og Storbritannia å lene seg på.

Historisk sett har Norge hatt sterke bånd både til USA og Storbritannia. Derfor er det viktig at vi fortsatt pleier et godt forhold til disse to landene. Vi bør være tidlig på ballen og bygge gode relasjoner til Storbritannia nå som landet skal tre ut av EU, også på det forsvarspolitiske området.

Samtidig bør Norge oppfylle sine Nato-forpliktelser og sørge for at vi innen rimelig tid bruker to prosent av BNP på forsvar. Det er riktig fordi Nato er et solidarisk spleiselag, og man har slått fast at to prosent av BNP brukt på forsvar er «medlemsavgiften». Vi bør ikke stille oss i et dårlig lys og ikke oppnå dette.

Med over 70 prosent av Natos totale forsvarsbudsjett bærer faktisk USA en urettmessige stor del av den økonomiske byrden. Noe toprosentmålet skal bøte på. Det viser også at absolutt ingen kan erstatte USA i en forsvarsallianse, og nettopp derfor kan aldri en EU-allianse bli en erstatning for Nato.

Sekundært handler dette også om hva EU bør være og hva det ikke bør være. Grunntanken bak EU var å opprette et område med frihandel og nedbygging av tollbarrierer og proteksjonisme. Det er en god grunntanke. De senere årene har imidlertid EU utviklet seg i en stadig mer overnasjonal retning, til dels på bekostning av enkeltstatene. Det synes jeg er beklagelig. En EU-hær hadde vært «kronen på verket» for de som ønsker seg full integrasjon under Brussels ledelse.

En EU-hær bør derfor aldri se dagens lys, både ut ifra militærstrategiske hensyn og ut ifra hva hensikten med EU faktisk bør være.