Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Forrige torsdag avsluttet EUs regjeringssjefer et av de mest dramatiske årene i unionens historie med toppmøte i Rådet. Situasjonen i Ukraina, energikrisen og dens påvirkning på økonomien og forholdet til USA sto på agendaen da regjeringssjefene ankom rådsbygningen for siste gang i 2022.

Først og fremst kommer 2022 til å bli husket som året det igjen ble krig på det europeiske kontinent. Putins invasjon av Ukraina har hatt store ringvirkninger i det europeiske markedet, men også for det europeiske fellesskapet. EU har svart med harde sanksjoner mot Russland og vedtok i desember en støttepakke på 18 milliarder euro til Ukraina.

Russland som har vært en stabil gassleverandør til Europa over lang tid, har skrudd igjen kranene. Det har dramatiske følger for folk og bedrifter i hele EU. På kort tid har Russland gått fra å levere 41 prosent av det totale gassbehovet til EU, til å redusere det til 9 prosent.

Norge og norske bedrifter spiller en helt avgjørende rolle for å sikre at effektene av dette blir minst mulig, og Norge har økt sin gasseksport til Europa med 10 prosent. Norge er nå den største eksportøren av gass til Europa. Det er både viktig – og riktig. Vi er i et skjebnefellesskap med våre europeiske naboer, og det er avgjørende at Norge gjør sitt ytterste for å bidra – både i EU og i Ukraina.

Høye energipriser og energimangel kommer til å fortsette å prege Europa i 2023, og årene etter dette også. Den neste vinteren blir trolig enda verre enn i år. For i situasjonen hvor Europa skal gjøre seg uavhengig av russisk fossilt brensel, monner det ikke bare med norsk gass eller amerikansk LNG.

For å møte Europas fremtidige energibehov trengs også andre tiltak. Energisparing, økt fornybarproduksjon og diversifisering av medlemslandenes energiforsyning, er andre viktige momenter. Dette er et ambisiøst prosjekt som gir store muligheter for norske bedrifter til å levere gode løsninger.

Norge har også en unik mulighet til å levere på EUs nye satsing for å sikre råvarematerialer og mineraler. EU spår at etterspørselen etter disse varene vil femdoble seg innen 2030.

I dag leverer Kina en veldig stor andel av disse innsatsfaktorene. EU har nå et ønske om å sikre verdikjeder, varetilgang og selvstyring i unionen, særlig innen mineraler og råmaterialer. Norge har et rikt mangfold av råmaterialer og mineraler, noe som gjør oss godt posisjonert til å bidra sterkt i dette arbeidet.

Når året nå går mot slutten er det med viten om at flere europeiske land sannsynligvis vil gå inn i en resesjon i 2023. Prisveksten er høy, BNP-veksten minker, og både folk og bedrifter opplever økt usikkerhet.

46 prosent av NHOs medlemsbedrifter venter en forverret markedssituasjon det neste halvåret. For et land som Norge, som er tuftet på åpen handel over landegrenser, er det dårlig nytt at det går nedover med økonomien hos våre nærmeste naboer og viktigste handelspartnere. Dette vil påvirke norsk økonomi.

En tøff vinter ble spådd, en tøff vinter kom, og etter alle solemerker har også Europa et tøft 2023 i vente. Alle disse trekkene har stor påvirkning på norske bedrifters konkurransekraft. Men til tross for at verden er i drastisk og hurtig endring har det europeiske fellesskapet styrket seg.

Dette er ikke tiden for å skape usikkerhet rundt Norges rolle i dette arbeidet. Julefreden har kanskje senket seg i Brussel for 2022 og oppsummert har Europa klart seg gjennom året. Men, nyttårsforsettene for 2023 må være ambisiøse og må gjennomføres. Og det er jeg sikker på at EU klarer, med like stor grad av samhold som vi har sett i 2022.

For er det en ting 2022 har lært oss, så er det at EU igjen ser ut til å komme seg gjennom en stor krise med styrket samhold. Putins ambisjoner om splittelse og kaos i Europa har ikke slått til, og vil heller ikke gjøre det!