De norske republikanske senatorer

Til tross for det som med norske øyne virker som en overbevisende sak, blir presidenten neppe felt. Når dette leses kan saken allerede være avsluttet. For i Senatet som er dømmende part ved riksrett, har republikanerne flertall. Dette flertallet ser ut til å ha bestemt seg på forhånd for at presidenten ikke skal dømmes. Blant annet har det republikanske flertallet nektet å innkalle nye vitner, som Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton. Dette til tross for at Bolton kunne kastet nytt lys over saken med informasjon som står sentralt i riksrettssaken.

Det republikanske flertall i Senatet ser ikke ut til å bry seg. Hverken om beviser eller indiser, og det i en sak som sett fra Norge er alvorlig for det amerikanske demokratiet og amerikanernes posisjon i verden. Det hele ser ut til å være forhåndsbestemt. Presidenten skal frikjennes selv om man tydelig ser at det er begått alvorlige feil og uregelmessigheter.

Her i landet stiller vi oss hoderystende til at USA med sin grunnlov og sin lange historie med demokrati har gravd seg så ned i de partipolitiske skyttergraver at institusjonene som skal kontrollere presidenten forvitrer. Men hva så har dette i en EU-spalte i Nationen å gjøre? Svaret er at de samme formene for skylapper, som de republikanske senatorer har på i riksrettssaken, preger norsk debatt om EU og EØS.

I fjor markerte vi 25 år med EØS-avtalen. En avtale som mer og mer ligner på den husmannskontrakten nei-siden advarte mot i 1993, der Stortinget gjøres til en «sandpåstrøingsorgan» for lover og forskrifter fra EU. Men noen debatt om ulempene ved avtalen eller det demokratiske underskuddet både den og EU-systemet representerer det har vi ikke.

Det sørger Arbeiderpartiet og Høyre kontant for å avvise hver gang noen prøver seg. Alternativet til EØS er ifølge de to partiene isolasjonisme, næringslivsflukt og arbeidsledighet. Svaret later til å være gitt på forhånd: EØS-avtalen er fullkommen og kan ikke rokkes ved.

I tillegg til EØS-avtalens obligatoriske pålegg for å sikre fri fly av varer, arbeid, kapital og tjenester foretar regjeringen den ene EU-tilpasningen etter den andre. Tilsynelatende uten særlig evne til refleksjon eller å stå opp for norske interesser. Nylig løslatt finansminister Siv Jensen, sørget i 2017 for å underlegge det norske finanstilsynet EUs finanstilsynet.

Fremskrittspartiet heiet også fram norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER, sammen med Høyre og Arbeiderpartiet. Nå venter vi på EUs fjerde energimarkedspakke. Denne skal sørge for enda tettere integrasjon på energimarkedet, uten at EU-tilhengerne ser ut til å ønske å diskutere realitetene i saken av den grunn.

Nå er det også varslet at regjeringen støtter opp om forslaget fra EU-kommisjonen som vil gi norske kommuner meldeplikt til EU. Det betyr at forslag må godkjennes av EU før kommunene kan vedta for eksempel reguleringsplaner, miljøtiltak og andre saker som kan være berørt av EUs tjenestedirektiv.

Så dypt inngripende er EØS-avtalen, og norske EU-tilhengeres vilje til å tilpasse oss en union det norske folk to ganger har sagt nei til, og som de fleste meningsmålinger viser at det er massiv motstand mot.

På fredag forlot britene EU. Det neste året skal britene få på plass handelsavtaler både med EU, men også andre land. Det skal bli spennende å følge utviklingen. Det er tvilsomt om britene får noen dårligere avtale med EU enn oss. Britene har brutt med EU fordi de ønsket tilbake selvstyre over vitale deler av nasjonal lovgivning. Ikke fordi man ønsket å slutte å handle.

EU har heller ingen regler for at de ikke handler med land utenfor unionen. Tvert om er for eksempel noen av Tysklands viktigste handelspartnere i Asia. Dette løses gjennom mellomstatlige handelsavtaler. I Norge derimot er EU-tilhengernes svar er det samme: EØS-avtalen kan ikke reforhandles. Det vil være til katastrofe for norsk næringsliv.

Dette er den samme typen avvisning av å gå inn i en sak og diskutere realitetene som de republikanske senatorer nå viser i USA. Ingen debatt, ingen forsøk på å diskutere motforestillingene eller ta stilling til argumentene, men kun avvise hele problemstillingen.

Særlig er det Høyre og Arbeiderpartiet som fremstår som «de norske republikanske senatorer». Selv om EØS avtalen nå er over 25 år tillater ikke partiene at det stilles spørsmålstegn ved avtalen. Da blir man automatisk stempla som at man er imot handel med utlandet og felles europeisk sameksistens.

Mitt håp er at de «norske republikanske senatorer» representert ved Arbeiderpartiet og Høyre snart kan begynne å diskutere meningsinnholdet i EØS-avtalen, ikke bare avvise enhver debatt rundt den. Det hadde vært et løft for folkestyre og folkeopplysningen i seg sjøl, og det hadde vist at vi som folkevalgte tok rollen vår på alvor.