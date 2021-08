Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Nei-partiene hevdet lenge av vi som forsvarer EØS-avtalen angivelig sier at det ikke finnes andre alternativer enn medlemskap. Det er jo tull, for EU har handelsavtaler med flere titall land. Det er bare å velge en av disse som modell. Men det har ikke EØS-motstanderne villet gjøre. De jublet da brexit kom. Nå skulle vi endelig få se et alternativ som var bedre enn EØS.

Nå har vi fasiten, et lys levende alternativ å studere. Det er mye bedre enn en «utredning». Britene har gått fra medlemskap til en handelsavtale. Fra å være integrert i det indre marked til å måtte handle fra utsiden. Nøyaktig den situasjonen vi ville komme i, om vi erstatter EØS med en handels- og samarbeidsavtale. Hva som ville bli forskjellene for våre eksportbedrifter kan vi få vite konkret ved å studere konsekvensene for britisk eksportnæring på EU-markedet.

I litt mindre målestokk kan vi om noe tid også se hvordan vår handelsavtale med Storbritannia endrer betingelsene for norsk eksportnæring på det britiske markedet. En konkret forandring er at alle norsk eksport vil måtte kontrolleres på grensen. Det koster tid og penger.

Alvorligst er det for sjømatnæringen. Fordi britene ikke lenger er med i EUs veterinæravtale, må sjømaten kvalitetssjekkes inn på det britiske markedet, slik britisk sjømat må inn på det europeiske markedet. Så langt har eksporten av sjømat fra Storbritannia blitt mer enn halvert. Sjømatnæringen ber om at britene slutter seg til EUS veterinæravtale, slik at grensesjekken kan opphøre.

Konsekvensene for norsk sjømatnæring er grundig vurdert i NUPIs utredning «Sjømatnæringen og Europa». Kort oppsummert sier den at medlemskap er det eneste alternative til EØS-avtalen som gir enda bedre eksportbetingelser.

Annonse

Den andre næringen som virkelig vil få dårligere eksportbetingelser er tjenestesektoren. Igjen kan vi hente erfaring fra Storbritannia, som var en stor tjenesteeksportør, særlig innen finansielle tjenester. Nå har mye av dette flyttet til Dublin, Frankfurt, Paris. Hvorfor vil tjenester få dårligere betingelser? Fordi tjenester en knyttet tett sammen med fri bevegelse av arbeidskraft. Ingen handelsavtale omfatter fri bevegelse av personer. Neppe en mellom Norge og EU heller.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil ha en avtale hvor vi beholder fri bevegelse av personer mellom de nordiske land, men ikke de øvrige EU-landene. Det hadde vært interessant om Lundteigen kunne konkretisere hvordan det skulle gå til. Er det en lærdom som kan trekkes fra brexit, så er det at EU ikke godtar kirsebærplukking. Enten er man integrert i det indre marked, og følger regelverket som avtalt, eller så er man utenfor. Men nei-partiene synes å late som om vi kan få en avtale hvor vi får alle fordelene, men ellers kan gjøre som vi vil.

Like virkelighetsfjernt er nei-partienes opplegg for å forhandle med EU om en annen (og bedre) avtale, og deretter si opp EØS-avtalen, om vi lykkes. Det er jo virkelig et opplegg som vil få EU til å legge seg i selen for å finne denne mystiske og bedre avtalen, ikke sant?

"Hvem skal SV samarbeide med internasjonalt om en kraftfull klimapolitikk, om ikke med EU?"

Det ville være nyttig for debatten om vårt forhold til EU kunne bevege seg bort fra slagordstadiet og bli konkret. Når SV-leder Audun Lysbakkens syn på vår deltakelse i EU-samarbeidet er at det er «abonnementsordning på høyrepolitikk», er det bare dumt. Er Kommisjonens klimaforslag «Fit for 55» høyrepolitikk? Hvem skal SV samarbeide med internasjonalt om en kraftfull klimapolitikk, om ikke med EU?

Men det store mysteriet er hvorfor de som ønsker å bytte ut EØS-avtalen ikke synes villig til å forholde seg til de reelle forskjellene mellom EØS-avtalen og britenes handels- og samarbeidsavtale. Kan det skyldes at britisk næringsliv nå demonstrerer ulempene ved ikke å kunne konkurrere på deres nærmeste og viktigste eksportmarked på like fot som sine europeiske konkurrenter?